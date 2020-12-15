НАТО отреагировало на санкции США против Турции

НАТО сожалеет о введении США санкций в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Вместе с тем альянс обеспокоен решением Анкары приобрести системы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400», – передает слова Столтенберга ТАСС.

В понедельник власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские санкции против Турции в связи с покупкой С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает решение Вашингтона ввести санкции в связи с покупкой Турцией российских С-400 и готовит ответные шаги.