Турция раскрыла детали договоренностей с Украиной по корветам

Соглашение между Анкарой и Киевом касается корветов типа ADA, которые будут поставляться для нужд военно-морских сил Украины, сообщили в управлении оборонной промышленности Турции.

«В ходе визита нашего руководителя Исмаила Демира в Киев были подписаны соглашения в области корветов типа ADA и беспилотных летательных аппаратов для удовлетворения потребностей ВМС Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.

ADA – часть проекта MILGEM, разработанного в первую очередь для ВМФ Турции. Турецкий военно-морской флот ввел в эксплуатацию четыре корвета класса ADA, в ближайшее время планируется ввести в строй еще несколько. Заявленной целью проекта ADA является создание современного литорального боевого корабля, обладающего возможностями противолодочных операций и патрулирования в открытом море, с широким использованием в своей конструкции принципов стелс-технологий. ADA («Ада») означает «остров» на турецком языке, поскольку каждому кораблю этого класса присваивается название турецкого острова: в частности, острова Принц в Мраморном море к юго-востоку от Стамбула, а головной корабль TCG «Хейбелиада» назван в честь острова, где расположена турецкая военно-морская средняя школа.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие интересы объединяют Украину и Турцию, а также сообщала, что Киев подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны выразили намерение «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей».