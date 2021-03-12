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Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
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Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского
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«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».
«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.
«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.
В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.
«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».
Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».
«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.
Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину».
По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Минюст Украины призвал суд запретить деятельность «Партии Шария»
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Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство попросило запретить деятельность «Партии Шария», сообщила пресс-служба суда.
В суде сообщили, что было открыто производство «по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии «Партия Шария», истец попросил суд «истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность «Партии Шария», передает РИА «Новости».
Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.
Напомним, СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать Шария.
Сам Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Отметим, что Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран Европы и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), «Партия Шария» набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.
Порошенко возмутился «ошибкой» о русской княгине Ольге
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Бывший президент Украины Петр Порошенко счел несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». После этого ВЭФ удалил упоминание об Ольге из статьи.
К Восьмому марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые «изменили мировую историю». «Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», – написал Порошенко в Telegram.
По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, потому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».
Бывший президент призвал команду ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательно проверять источники.
В настоящее время из статьи на сайте ВЭФ удалено упоминание о княгине Ольге. «В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отрывок из-за конфликта исторических данных», – отмечается в статье.
В то же время РИА «Новости» сообщает, что прежде из материалов на сайте форума следовало, что в качестве «прародительницы современной России» указывалась Киевская Русь, а Ольга в качестве «основательницы» не фигурировала. Правда, князь Игорь действительно был назван «мужем Ольги Иваном».
Это не первые попытки Украины заявить о своем якобы украденном историческом прошлом. Так, в марте 2019 года украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, сам Киев «стоял у истоков Европы», а княгиня Ольга якобы «в свое время крестилась именно в Крыму». Украинский ученый, кандидат исторических наук Андрей Плахонин отметил, что Щерба своими заявлениями «выставляет на посмешище себя и свою страну».
Также украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.
СМИ: Украинские железные дороги потеряли полмиллиарда гривен из-за друга Саакашвили
Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды экс-президента Грузии, ныне – главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили.
Неприбыльный период начался сразу после назначения Ираклия Эзугбая на должность нового директора по коммерческой работе «УЗ». Эзугбая с 2005 по 2012 год возглавлял Грузинскую железную дорогу. Он является одним из главных соратников Саакашвили. На родине его объявили в розыск и возбудили уголовное дело за хищение в размере 40 млн долларов. Также в провале направления грузоперевозок замешан и сам глава «УЗ» Владимир Жмак, который был первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА, сообщили Vesti.ua со ссылкой на Антикоррупционный институт.
«Главным же выгодополучателем в этой схеме является еще один член команды Саакашвили Гизо Углава – первый заместитель директора НАБУ. Напомним, весной 2019 года расследователи Bihus.info предоставляли доказательства того, что он замешан в запуске коррупционных схем в «Укроборонпроме». Его помощница, которая ранее работала с ним в НАБУ, теперь получила должность pr-директора в «Укрзализнице» и отбивает медиаатаки, связанные с расследованиями хищений государственных средств», – отмечает СМИ.
В социальных сетях Грузии комментируют эти разоблачения. Пользователи напоминают, что на родине Саакашвили заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы. «На Украине начали расшифровывать криминальные схемы беглого Саакашвили и его коррумпированной команды», «Скоро опять увидим бегающего от полиции по крышам Саакашвили», – пишут пользователи.
Кремль заявил об отслеживании ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это может привести к провокациями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «у нас есть Министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ», администрация президента «не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию», передает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», – добавил он.
Представитель Кремля указал, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ: «Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения».
Песков также сообщил, что Москва не получала каких-либо инициатив о встрече в «нормандском формате», контактов президентов России и Украины пока не планируется.
«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать «нормандскую четверку». И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов», – отметил он, указав, что на данный момент также нет некого дискретного нового плана, который «на столе лежит».
На вопрос, планируются ли телефонные контакты между двумя президентами, Песков также ответил отрицательно: «При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы. Но в планах таких контактов нет».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России.
Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.
Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе
Международная общественность должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева.
По мнению Кобцевой, «сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной». «В их [представителей Украины в Контактной группе] лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей республик (ЛНР и Донецкой народной республики – ред. ВЗГЛЯД) на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных», – цитирует Кобцеву агентство Луганскинформацентр, передает ТАСС.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации в Донбассе
Внешним фактором обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе является деятельность президента США Джо Байдена, который имел прямое отношение к «майдану» и госперевороту на Украине, говорится в сообщении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, опубликованном в четверг на сайте лидера.
«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это президент Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины – сложная экономическая ситуация и политический кризис», – приводит слова Пушилина его пресс-служба на сайте.
По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. Также он заявил о том, что в ДНР есть полноценная армия, а боевая подготовка, тренировки, учения позволяют говорить о серьезном ресурсе, который есть в Донбассе.
В то же время работа по укреплению армии ДНР должна продолжаться, подчеркнул глава республики.
В ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации
Из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объемов пользующихся доверием эффективных вакцин, сказано в четверг в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
«Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию на Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объемов пользующихся доверием эффективных вакцин», – говорится в заявлении, передает ТАСС.
Как подчеркнули оппозиционеры, из-за «бессистемных и неграмотных решений» правительства, карантин на Украине ударил «не по эпидемии, а по национальной экономике и благосостоянию граждан». В ОПЗЖ назвали политику власти «антинародной», причислив к ее «заслугам» деиндустриализацию в стране, спад в сельском хозяйстве, рост государственного долга, разорение предпринимателей и нищету граждан. В партии считают, что необходимо сменить руководство страны, чтобы навести порядок в государственных финансах и направить деньги на финансирование медицины, помощь людям и развитие экономики.
Как сообщил в четверг минздрав Украины, число вакцинированных от коронавируса в стране достигло почти 30 тыс. человек. Все они получили пока только первую дозу препарата от коронавируса.
Ранее в минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе
Официальный Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.
В заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР, говорится, что «глава украинской делегации в контактной группе (Леонид Кравчук) еще раз подтвердил, что Украина не намерена выполнять минские соглашения и готовится к эскалации конфликта».
Он напомнил, что Кравчук в одном из интервью заявил, что на заседании контактной группы украинская делегация представит новый «сценарий» по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Что это за «сценарий» не знает никто. Но с учетом предыдущих «мирных» предложений Украины, начиная с «Плана шагов», который на 75% противоречит минским соглашениям, и заканчивая законопроектами об интернировании, переходном правосудии и коллаборационизме, которые прямо нарушают не только минские соглашения, но и нормы международного гуманитарного права, не сложно догадаться, что Донбассу от него ничего хорошего ждать не приходится», – уточнил полпред ЛНР.
По его словам, предметное обсуждение украинского предложения также не предвидится, так как Кравчук заранее предупредил, что «сценарий» можно будет только принять, иначе – Украина будет «защищаться».
Дейнего считает, что глава украинской делегации поощряет «рост агрессии» со стороны Киева.
«Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым «мирным сценарием», и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта, и свой фактический отказ от выполнения минских соглашений», – подчеркнул полпред республики.
Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
«ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле заявили об отслеживании ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Ополченец погиб в ЛНР при обстреле со стороны украинских силовиков
В результате огня ВСУ сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения, несовместимые с жизнью, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории республики, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Филипоненко принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что виновные ответят за свои преступления. «Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе. В республике также заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
МВФ назвал условие сотрудничества с Киевом
Основным условием продолжения отношений Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны, заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.
«Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины – одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», – цитирует его «Укринформ».
По словам Райса, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков, как «ключ к макроэкономической стабильности, доверия инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы».
Еще одним существенным фактором для МВФ является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». Все это, отметил Райс, является «важными предпосылками и требованиями», определенными в программе МВФ для Украины.
Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.
Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года.