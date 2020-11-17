Китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов

Инвесторы украинской компании «Мотор Cич» из Китая наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба, сообщила группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского.

«Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger», – цитирует сообщение DCH ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

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