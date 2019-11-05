СМИ сообщили о переговорах основателя Blackwater о покупке украинского «Мотор Сич»

Издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц сообщило, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс начал переговоры о покупке запорожского ПАО «Мотор Сич», являющегося крупнейшим украинским производителем авиадвигателей.

По данным издания, администрация Трампа обратилась к Принсу, а также минимум к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу завода. Принс 24-27 октября посетил «Мотор Сич» на Украине, а также обсудил ситуацию с украинскими официальными лицами.

Как пишет WSJ, в конце сентября украинский завод посетил также временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности на Украине Дональд Винтер.



Принс от комментариев изданию отказался, однако подтвердил, что «хочет инвестировать в Украину». По словам представителя Принса, любая его деловая деятельность полностью независима от любого правительства. Комментариев от завода также не было.



Как сообщает издание в ходе поиска покупателя и другой поддержки для «Мотор Сичи» администрация американского президента также обсудила возможную покупку компании с выходцем из Украины – собственником и директором частной американской компании Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковым. «Пока рано говорить о покупке акций «Мотор Сичи», – сказал Поляков изданию.

Ранее сообщалось, что между Китаем и США разгорелся конфликт за контроль над запорожским заводом «Мотор Сич».