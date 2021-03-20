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20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Юрий Алексеев
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Тимофей Бордачёв
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    Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

    Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины    20 марта 2021, 18:30
    Фото: РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России.

    В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.

    СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сич» по двум направлениям: относительно «диверсионной и подрывной деятельности» в пользу России и по факту возможного нарушения законодательства при первичной приватизации и незаконной концентрации акций. По данным источника «Интерфакса» в украинском правительстве, сейчас около 75% акций «Мотор Сич» принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

    «Мотор Сич» производит двигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа, газовые турбины и энергетическое оборудование. Запорожское предприятие имеет стратегическое значение для Украины и считается одним из крупнейших в мире. Оно сотрудничало с более чем сотней стран мира. После развала СССР большая часть продукции завода продавалась в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Поэтому в последние годы предприятие работало в основном на Китай.

    В 2016 году китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». Сделки проводил, в том числе с участием офшорных компаний, фактический владелец предприятия Вячеслав Богуслаев. В 2019 году сделку должна была согласовать Антимонопольная служба Украины, которая еще с 2017 года озаботилась вопросом законности продажи акций. Американская пресса неоднократно сообщала о стремлении Вашингтона не допустить перехода завода под контроль КНР, и в 2019 году СБУ наложила арест на принадлежащие китайским инвесторам акции. Уже через год китайцы наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. Позже сумма была увеличена на 100 млн долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский обещал во время своего срока правления не допустить продажу контрольного пакета акций «Мотор Сич». В январе он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о трехлетних санкциях против четырех китайских компаний, в том числе Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и ее главного акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. Эта компания – ключевой инвестор предприятия. Санкции, причины которых не разглашались, предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

    МИД КНР в ответ требовал соблюдать права китайских инвесторов, но на прошлой неделе СНБО принял решение национализировать «Мотор Сич», вернуть его в госсобственность «конституционным способом», а инвесторам выплатить компенсацию. Кроме того, украинские силовики обвиняли китайцев в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». Китайские инвесторы подали в суд на Зеленского, СБУ и СНБО.

    В экспертной среде уверены, что теперь предприятию грозит разорение, а Китай начнет пересматривать отношения с киевскими властями. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что на сегодня крупнейшим торговым партнером Украины является именно КНР – и «тут такое решение».

    «Для Китая это черная метка. Арест имущества и акций предприятия будет отрицательно воспринят всем китайским бизнесом, а не только тем, который имеет отношение к «Мотор Сич». Такими действиями украинская власть настраивает против себя китайскую экономику. Не удивлюсь, если эти события приведут к потере Украиной экспортных возможности в Китай»,

    – полагает Охрименко. 

    Экономист не исключил, что в ответ китайские инвесторы начнут подавать новые иски в международные суды, «отсудят довольно большую сумму и Украине придется заплатить». «Тут есть некие политические амбиции, которые настроены на то, чтобы «Мотор Сич» забрать у собственника. И в результате эти амбиции, грубо говоря, убивают предприятие. Беда в том, что политики часто принимают абсурдные решения, которые вредят экономике», – полагает эксперт.

    С формальной точки зрения, утверждает собеседник, передача имущества и акций предприятия в управление АРМА не считается национализацией, «но понятно, что в этой ситуации теряются деловые связи, договоренности и т.д.». «Госчиновники абсолютно неэффективные управленцы, поэтому ситуация чревата тем, что предприятие просто развалится», – предупредил Охрименко.

    Политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко назвал решение суда «беспрекословным и рабским выполнением украинскими властями приказов внешних кураторов из США». «Украинская власть показывает, что она больше не украинская власть, а исключительно неоколониальная администрация, набранная из аборигенов для пускания пыли в глаза. Нынешняя власть действует в ущерб украинским интересам. США, боясь усиления Китая за счет каких-то украинских технологий, приказали ни в коем случае не передавать «Мотор Сич» под контроль КНР, и украинцы подчинились. Они долго думали, как это сделать, а потом решили наложить арест, кто ж против суда-то попрет», – уверен Скачко.

    Политолог подчеркивает, что режим Зеленского «кинул» своего главного торгового партнера и инвестора вопреки угрозе многомиллиардного иска. «И это при том, что Пекин обещался быть одним из главных поставщиков вакцины на Украину – китайской Sinovac», – напомнил Скачко.

    Политолог Владимир Корнилов добавляет, что Зеленский «кинул» китайцев еще до решения суда, потому что «на Украине было принято уже немало решений, в частности, со стороны СБУ и СНБО о том, что результаты состоявшихся торгов аннулированы».

    «СНБО ранее уже ввел санкции против инвесторов из Китая, России и Белоруссии, вложившихся в покупку «Мотор Сич». Китайцам нужны были от предприятия технологии, схемы, чертежи и оборудование. Задача китайцев заключалась в полном переносе производства «Мотор Сич» в КНР. Но предприятие могло бы таким образом продолжать получать прибыль, оставаться какое-то время наплаву, а когда украинское правительство обмануло инвесторов, то тем самым оно в целом поставило крест на своем военно-промышленном комплексе», – считает Корнилов. 

    Подача иска о возмещении ущерба – лишь один из ответных шагов КНР. В качестве более действенной ответной меры Китай может признать Крым российским и начать инвестировать в экономику полуострова.

    «Также Китай мог бы начать участвовать в совместных с Россией военных учениях на территории Крыма. Для Украины это будет серьезнейшее предупреждение, чреватое для нее полной безнадегой в вопросе возвращения полуострова.

    В Киеве сейчас всячески пытаются воткнуть в мировую повестку вопрос возвращения Крыма. А если Китай признает Крым российским, то все – Бобик сдох, как говорят на Украине»,

    – уверен Владимир Скачко.

    Корнилов напомнил, что «китайская делегация инвесторов уже приехала в Крым и это является первым шагом для того, чтобы, как минимум, начать сотрудничество с полуостровом, а потом, возможно, и в самом деле гласно или негласно признать его российской территорией».

    Еще одной ответной мерой могли бы стать совместные антиукраинские санкции России, Китая и Белоруссии. «Нужно выступить единым фронтом для того, чтобы полностью перекрыть поставки целого ряда продукции, в частности, российско-белорусского дизтоплива, которое продолжает продаваться Украине. Такой совместный удар по украинскому беспределу будет гораздо более чувствительным, чем все дипломатические ноты протеста вместе взятые», – подытожил Корнилов. 

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