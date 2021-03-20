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Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
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Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.
В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной
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Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали.
«Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию.
«Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник.
Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ».
«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника».
«С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы».
«Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник.
«Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт.
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На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Российские ракетчики оценили украинский «Нептун»
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«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».
Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт.
Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред».
«Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев.
Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».
«В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».
«Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».
По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ.
Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев.
Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он.
«На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
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Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Иран назвал виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном
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Иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли за вражескую цель сбитый в 2020 году под Тегераном украинский лайнер, сообщается в отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», – говорится в отчете, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию документа иранским агентством Tasnim.
Согласно отчету, причиной ошибки не могли быть техническое состояние самолета, траектория и высота полета. В документе также изложены несколько рекомендаций для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства.
В МИД России потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций.
«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве.
16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией.
На Украине назвали причины возможного краха страны
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Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк.
«Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», – заметил Черняк в статье для издания «Главред».
По мнению бизнесмена, второй проблемой стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. Он отметил, что после пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов.
«Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается», – сказал предприниматель.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.
МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В ДНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе
За последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация, сообщило управление Народной милиции Донецкой народной республики.
«За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По его словам, за минувшие сутки украинские военные провели 21 обстрел территории ДНР.
«Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР – прим. ВЗГЛЯД)... Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек», – сказал он.
Представитель ведомства указал, что украинские военные усилили группировку войск в контролируемых Киевом населенных пунктах в Донбассе. «Выявлено размещение 42 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – сообщил он.
По его словам, технику зафиксировали в восьми населенных пунктах, в числе вооружений – БМП-1, зенитно-ракетные комплексы «Оса-10», РСЗО БМ-21 «Град» и танки Т-65.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Политолог прокомментировал задержание в России сторонников украинского нацизма
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«Многие подростки интересуются радикализмом, но только единицы доходят до экстремистских действий. Но наши силовики отслеживают даже малочисленные группы, это отличный результат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя задержание силами ФСБ в Геленджике и Ярославле 14 участников основанного на Украине неонацистского сообщества «М.К.У.».
«В общей сложности задержано 14 человек – о популярности движения в России говорить не стоит. Радикальные взгляды всегда интересовали определенные группы молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
В пятницу ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников основанного на Украине молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), у которых изъяты оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств и экстремистские материалы. Один из задержанных сообщил, что организатор неофашистской организации Егор Краснов призывал сторонников совершать теракты в России, в том числе в Геленджике.
«Многие подростки только интересуются подобными радикальными идеями и поддерживают соответствующие группы, – продолжил собеседник, – но только единицы доходят до экстремистских действий. Большинство же потом выходят из этих групп, они понимают, что это ложные идеи и отказываются от них».
Баширов обратил внимание на высокую эффективность работы российских силовых структур. «Даже два человека с оружием могут натворить дел, а тут 14. Поэтому то, что наши силовики работают внимательно и отслеживают даже такие малочисленные группы, это отличный результат», – резюмировал политолог.
В середине февраля ФСБ заявило о задержании участников ячейки «М.К.У.» в Воронеже. Тогда у сторонников украинского неонацизма также изъяли экстремистские материалы, холодное и огнестрельное оружие, а также средства связи.
Как признались молодые люди, задержанные в пятницу ФСБ, их группа была организована в 2019 году «под идеологическим воздействием Краснова». В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.
Добавим, что ранее в Facebook заблокировали новость, в которой на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.».
Россия обвинила США в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
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США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и «фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию» против Донбасса, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«К примеру, только в 2020 году оборонное ведомство США в рамках зарубежных военных контрактов предоставило Киеву продукцию военного назначения на сумму свыше 500 млн долларов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Из 350 млн долларов военных ассигнований, заложенных в военный бюджет США на 2021 финансовый год для Украины, половина приходится на поставки вооружений (на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году)», – приводит РИА «Новости» слова Лукашевича.
Он напомнил, что в январе этого года на Украине принят закон, разрешающий допускать на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Согласно этому же закону разрешено длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран – членов НАТО, а также предусмотрена возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники.
«Неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж реализации Минских соглашений и милитаристских устремлений в Донбассе», – заключил постпред.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе
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Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, отметив, что Киев пытается создать предлог для военной авантюры.
«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», – сказал он по итогам очередного заседания группы, передает ТАСС.
Также, как отметил Грызлов, «очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня». «Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», – добавил он.
Ранее в ДНР заявили, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
На Украине предложили ввести наказание за «пропаганду русского мира»
В Верховной раде Украины предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду» идеологии «русского мира», сообщил украинский парламент.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Один из документов называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии «русского мира», второй – «Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира», передает РИА «Новости».
На сайте украинского парламента в настоящее время нет текстов документов, также отсутствуют пояснительные записки к ним.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир».