Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.



