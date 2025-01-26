Трамп вновь заявил о готовности встретиться с Путиным

Трамп сообщил о намерении вскоре обсудить с Путиным урегулирование конфликта

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он заявил о готовности встречаться немедленно, если это будет возможно. Трамп также добавил, что слышал о желании Путина увидеться и обсудить урегулирование украинского кризиса.



Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул: «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим». Кроме того, президент США отметил, что неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским, указав на стремление украинской стороны к миру. По словам Трампа, Путин также заинтересован в прекращении войны.

Трамп ранее не исключил прекращения поставок американского оружия Киеву и выразил готовность встретиться с Путиным в любое удобное время. Вместе с этим он допустил возможность ужесточения санкций в случае отказа России от сделки по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул открытость Москвы к диалогу с новой американской администрацией, акцентировав внимание на необходимости устранения первопричин кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отношения России и США балансируют на грани разрыва, но Москва видит обещания американского лидера Дональда Трампа реанимировать диалог, сообщали в российском МИД. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

