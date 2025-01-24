Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом
Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с Трампом при получении сигналов
Президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Кремль ожидает соответствующих сигналов от американской стороны, чтобы начать диалог, передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что российская сторона готова к разговору, но призвал не заниматься спекуляциями.
«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», – сказал он, подчеркнув, что на данный момент необходимо ждать конкретных шагов от американских партнеров.
При этом Песков отказался комментировать заявление президента США о его желании немедленной встречи с Путиным, подчеркнув, что Кремль не имеет ничего добавить к уже сделанным заявлениям на эту тему.
Напомним, президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время. Также Трамп заявил, что был близок к заключению сделки с Путиным по денуклеаризации России и США. Президент России в свою очередь выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления президента США Дональда Трампа по Украине и отношениям с Россией фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования.