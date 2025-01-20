Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.