Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США
Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.
Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.
«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.
Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.
Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.