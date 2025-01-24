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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    24 января 2025, 10:05 • Новости дня

    Трамп заявил, что смог бы заключить сделку с Путиным по денуклеаризации

    Трамп заявил, что смог бы заключить сделку с Путиным по денуклеаризации США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что был близок к заключению сделки с российским лидером Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США

    Трамп в интервью заявил, что он работал над вопросом денуклеаризации России и США с Путиным, передает РИА «Новости».

    Более того, по словам Трампа, договоренность была бы достигнута, если бы к процессу присоединился Китай, у которого «гораздо меньший ядерный арсенал».

    Трамп не раскрыл подробностей о том, почему сделка не была заключена, но выразил уверенность в своей способности достичь такого соглашения, если бы у него была возможность продолжить переговоры.

    Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине. До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    23 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа

    Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.

    Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.

    Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».

    Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.

    Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

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    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    23 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Назван способ присоединения Канады к США

    Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа

    Назван способ присоединения Канады к США
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.

    По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».

    «Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.

    Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.

    Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

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    23 января 2025, 21:05 • Новости дня
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы

    Вице-спикер Толстой указал Трампу на риск ультиматумов по отношению к России

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Как передает РИА «Новости», Толстой выразил обеспокоенность по поводу подхода нового президента США Дональда Трампа к международной политике. Вице-спикер подчеркнул, что ультиматумы, которые Трамп уже предъявил Канаде, Гренландии и Панаме, могут иметь серьезные последствия, если будут применяться в отношении России.

    В своем заявлении Толстой отметил: «В ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже. Не забываем про Аляску». Он добавил, что в политический постмодерн, как он назвал нынешний этап международных отношений, можно играть и вдвоем. Толстой напомнил о множестве территорий, которые исторически были частью России и могли бы стать предметом подобной игры.

    Толстой подчеркнул, что Россия имеет серьезные возможности ответить на любые ультимативные заявления и действия. Его слова подчеркивают важность осторожного подхода к отношениям с Россией со стороны любой страны, включая США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России. Эксперты оценили воззвание Трампа к России как ультиматум или даже оскорбительный ультиматум. А генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate

    Трамп и его окружение возмутились критикой Маска в адрес проекта StarGate стоимостью 500 млрд долларов

    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск раскритиковал проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США Дональда Трампа, который анонсировал инвестиции в размере 500 млрд долларов в развитие ИИ, сообщает Politico.

    Окружение президента США Дональда Трампа оказалось разочаровано критикой предпринимателя Илона Маска в адрес проекта StarGate, передает ТАСС. Маск усомнился в финансовых возможностях компании, которая, по заявлению Трампа, должна инвестировать 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

    «На самом деле у них нет денег», – написал Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Один из чиновников из Белого дома заявил, что Маск поторопился с критикой. Другой республиканец, близкий к Белому дому, отметил, что команда Трампа «в ярости» из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для обнародования критики, отмечается в материале.

    Как отметил неназванный сторонник Трампа в разговоре с изданием, Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Он добавил: «Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану».

    Напомним, накануне Трамп анонсировал создание компании StarGate во время выступления с руководителями Oracle, SoftBank и OpenAI.  По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.


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    23 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющейся у Киева готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

    Коментарии (15)
    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    23 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность, пишет The Hill.

    По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

    Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

    Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.

    Коментарии (5)
    23 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

    Это заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Рютте отметил: «Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию».

    Генсек выразил надежду, что такие меры ухудшат экономическое состояние России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за таких угроз.

    Коментарии (3)
    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    23 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация

    Эксперт Юшков: Инициатива Трампа невыгодна никому из добытчиков нефти, даже самим США

    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Саудовской Аравии и странам ОПЕК+ невыгодно снижение цен на нефть, в случае увеличения добычи пострадают все мировые производители топлива, в том числе США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В среду Дональд Трамп заявил участникам форума в Давосе, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть ради прекращения войны на Украине.

    «Непонятно, зачем Саудовской Аравии и ОПЕК выполнять указания Трампа. Чтобы снизить цены, участники ОПЕК+ должны разорвать соглашение о сокращении добычи нефти и добывать по максимуму», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Сейчас резервные мощности ОПЕК+ оцениваются примерно в шесть млн баррелей в сутки. Если мир мгновенно получит дополнительно эти объемы, то это, естественно, обрушит цены до 30-40 долларов за баррель, потому что произойдет гигантское перепроизводство», – пояснил эксперт. 

    По мнению Юшкова, предложение Трампа будет невыгодно никому из добытчиков нефти, даже самим США, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти. 

    «Ради чего Саудовская Аравия, Ирак и все остальные производители будут увеличивать объемы добычи? Чтобы обрушить свои доходы? Всегда выгоднее добывать мало и получать много... У этих стран бюджеты верстаются исходя из высоких цен на нефть. В Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе 85-87 долларов за баррель. Зачем ей обваливать цену до 40 долларов?» – задается вопросом эксперт.

    «Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США», – считает эксперт.

    Если Трампу все-таки удастся каким-то образом добиться снижения мировых цен на нефть, то в ответ Россия тоже увеличит объемы добычи, чтобы не допускать девальвации рубля и роста налоговой нагрузки. «Россия, безусловно, пострадает от снижения цен на нефть», – полагает Юшков. Но, по его словам, если члены ОПЕК+ развалят сделку, то «Россия больше никогда не будет иметь отношения с этими странами». «Сама сделка ОПЕК+ тоже будет невозможной в будущем», – полагает эксперт.

    При этом в условиях внезапного обрушения цен на нефть России нужно будет продержаться как можно дольше, «потому что у многих мировых производителей себестоимость добычи очень высокая». «Рано или поздно все равно произойдет восстановление цен по мере того, как объемы добычи начнут снижаться, в том числе и в США. У других стран «жирка» тоже не так много, поэтому сложно будет всем мировым производителям нефти», – пояснил спикер. 

    Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и других стран ОПЕК снижения цен на нефть. По его словам, это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса. Президент США выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.

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    23 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно

    Эксперты спрогнозировали характер российско-американских отношений при Трампе

    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще» – так аналитики описывают первые шаги и заявления Дональда Трампа на посту президента США. По их мнению, главе Белого дома едва ли удастся принципиально изменить политику Вашингтона в отношении Москвы, но и в России на это не рассчитывают. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, оценивая перспективы российско-американских отношений.

    «В отличие от первого срока Трампа, в этот раз Россия от него ничего не ждет. Очевидно, что в модели Трампа конфликт на Украине должен быть разрешен исключительно по рецепту США, то есть языком силы, шантажа и угроз», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    Однако если риторика Трампа будет эволюционировать, тогда Москва и Вашингтон могут перейти к конструктивному обсуждению проблемы. «Россия открыта для диалога. Но как отмечал президент Владимир Путин, для нас важно устранить первопричины конфликта. Краткое перемирие нас не устроит, поэтому Россия продолжит руководствоваться собственными политическими интересами», – добавил Асафов.

    Также новый президент США вряд ли сможет резко изменить внутри- и внешнеполитический курс страны, в том числе – в отношении России. В этой связи «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще», отмечает профессор ВШЭ Марат Баширов. А вот американский истеблишмент вполне способен повлиять на курс Трампа, допускает политолог Павел Селезнев.

    «Демократы оставили ему тяжелое наследство. Он стремится осушить «вашингтонское болото», то есть заменить в госаппарате птенцов гнезда Клинтонов и Обамы, но посмотрим, справится ли он с этой задачей. Как бы он не надорвался. Есть подозрение, что демократы на всех уровнях власти окажут ему сопротивление, в том числе в вопросе мирных инициатив», – не исключает он.

    При этом в части отмены антироссийских санкций Трамп, судя по всему, будет руководствоваться бизнес-подходами и исходить из того, что выгодно и невыгодно Америке. «Предпринимательская логика будет активно использоваться в госуправлении США. Поэтому нам необходимо прагматично относиться к тому, что делает Трамп», – добавил Баширов.

    С другой стороны, Трамп в своем недавнем обращении пригрозил Москве новыми санкциями в случае продолжения боевых действий на Украине. Однако такой шаг, вместо учета реальных интересов России в области безопасности, выглядит напрасным, считает политолог Алексей Малинин: «Последние три года показали: какие бы санкции не вводились – российская экономика демонстрирует устойчивость, равно как наши геополитические позиции».

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    Как Трамп поступит с антироссийскими санкциями?




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    Если же учесть геополитические амбиции Трампа на других направлениях, то рано или поздно «трампизм» войдет в идеологическое и экономическое противоречие с БРИКС и идеей многополярного мира, считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

    По его словам, БРИКС основан на идее равенства и порядке, который предполагает «отсутствие единой диктующей силы». «И мне кажется, Россия неизбежно столкнется с «трампизмом» как с проявлением американского влияния в максимально выраженной форме. Трамп – умный противник, и к нему надо относиться так же серьезно, как мы в свое время относились к Бисмарку. Это вполне соответствует нашим национальным интересам и нашему национальному престижу», – заключил Межуев.

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