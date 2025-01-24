Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Захарова: Москве после слов Трампа нужны реальные действия
Спикер МИД Захарова заявила о необходимости реальных шагов после заявлений Трампа
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что заявления президента США Дональда Трампа по Украине и отношениям с Россией фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования.
По ее словам, Москва зафиксировала слова президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта на Украине и улучшения российско-американских отношений, передает ТАСС.
При этом Захарова отметила, что такие заявления свидетельствуют о позитивной динамике.
Однако дипломат подчеркнула, что одних слов недостаточно и необходимо переходить к реальным действиям.
«И, конечно, это является позитивной динамикой. Но дальше нужно, наверное, не только заявлять, но и реализовывать», – добавила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, он также отметил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.
При этом сообщалось, что Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность.
Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.