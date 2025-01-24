Захарова: Москве после слов Трампа нужны реальные действия

Спикер МИД Захарова заявила о необходимости реальных шагов после заявлений Трампа

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Москва зафиксировала слова президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта на Украине и улучшения российско-американских отношений, передает ТАСС.

При этом Захарова отметила, что такие заявления свидетельствуют о позитивной динамике.

Однако дипломат подчеркнула, что одних слов недостаточно и необходимо переходить к реальным действиям.

«И, конечно, это является позитивной динамикой. Но дальше нужно, наверное, не только заявлять, но и реализовывать», – добавила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, он также отметил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

При этом сообщалось, что Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность.

Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.