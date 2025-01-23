Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.