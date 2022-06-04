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Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
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Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.
«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.
Отмечается, что судно будет загружено партией металла.
Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.
Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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В ЛНР заявили о невозможности второй «Азовстали» в промзоне Северодонецка
На предприятии «Азот» в Северодонецке не повторится сценарий «Азовстали», войска Луганской народной республики проводят планомерную зачистку, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Там бункеры, там есть бомбоубежища, тем есть коммуникации, поэтому там есть где спрятаться, сказать, что там будет какое-то ожесточенное сопротивление – нет. Там две опасности – туда затянули огромное количество людей... и второе – это все-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что войска республики консультируются по вопросу зачистки и «спокойно, аккуратно» разбирают ситуацию
«Там никакой «Азовстали» не будет, там идет планомерная работа по зачистке этого города», – заключил дипломат.
Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что подобные «хитрости» на руку республикам Донбасса.
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Замкомандира подразделения ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
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Заместитель командира одного из подразделений Донецкой народной республики Владимир Демченко заявил, что его дочь похитила Служба безопасности Украины (СБУ), а сотрудники спецслужб пытались принудить его к сотрудничеству.
«Шестнадцатого апреля ... посредством Telegram мне дочь написала: «Cрочно набери»... Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Демченко, разговор длился около 20 минут, во время беседы сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.
«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь... Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», – сказал он.
Между тем Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уточнила, что похищен также зять Демченко. По факту похищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса ДНР («Захват заложников»).
Ранее сообщалось, что националисты в начале марта похитили представителя ООН в Харькове.
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Посол ЛНР высмеял заявление Арестовича о «хитрой тактике ВСУ»
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«Киев все чаще называет свои провалы «стратегическими хитростями». Но нам такие методы даже на руку. Чем больше их будет, тем быстрее мы одержим победу», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской «военной хитростью» и пригрозил ударами по Крыму.
«Это очередная профанация, которую Арестович пытается натянуть на голову несчастных украинцев. Киев уже говорил, что сдача в плен боевиков с «Азовстали» – это эвакуация. Они могут сколько угодно называть это хитрыми планами, но есть факты», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Реальность такова, что никаких контратак по Северодонецку нет, да и в целом ВСУ не способны на это из-за нехватки сил и средств. То, что можно было оттуда увести, они уже увели, а что осталось – было уничтожено нашими войсками. Единственное, что сейчас делают ВСУ – ведут обстрел Северодонецка со стороны Лисичанска. Но наши штурмовые группы уже скоро доберутся до места дислокации артиллерии. И она замолчит», – утверждает дипломат.
По словам собеседника, «это уже не первая «хитрость» украинских военных». «На днях Арестович говорил, что Украина не отходит с позиций, а изматывает врага. Но любой военный скажет, что во время перехода с позиции на позицию войска наиболее уязвимы. Так что сложно назвать «хитрым ходом» постановку себя под удар. Это смешно», – подчеркнул посол.
Вместе с тем такие ошибки противника только на руку союзным войскам, заметил Мирошник. «Мы совершенно не против этих «хитростей». Если Киев будет пользоваться такими методами, то это пойдет только во благо. Так прольется меньше крови, а территории Украины будут освобождены максимально быстро», – сказал Мирошник.
Также дипломат обратил внимание на утверждения Алексея Арестовича о том, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость».
«Даже не стоит слушать этого политического трансгендера. Все уже поняли, что политическое руководство Украины не способно что-либо гарантировать и брать на себя обязательства. Любое оружие, которое может получить Украина, будет использоваться абсолютно во всех направлениях, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Крым», – отметил Мирошник.
«И тут совершенно понятно, почему Вашингтон до сих пор не отправил на Украину РСЗО большой дальности. Просто они опасаются, что могут быть нанесены удары либо по ним самим, либо по членам НАТО», – акцентировал собеседник.
«При этом у Украины уже есть технические возможности нанести удар по Крыму. Например, те же «Точки-У» добивают на расстояние в 120 км. И есть достаточно точек соприкосновения, в том числе на юге Украины, где со стороны ВСУ может быть нанесен удар по близлежащим районам РФ, включая полуостров Крым», – заключил Мирошник.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Кроме того, Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость». «Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», – сказал советник главы офиса президента.
В то же время помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
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В ДНР заблокировали Viber
Мессенджер Viber временно заблокировали в Донецкой народной республике, сообщило министерство информации ДНР.
«Мы были вынуждены ввести временные ограничения на работу на нашей территории одного из наиболее популярных у нас иностранного мессенджера Viber», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Решение о блокировке принято, поскольку посредством этого мессенджера распространяются вредоносные программы, с помощью которых «наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры».
До этого в пятницу аналогичное решение приняло руководство Луганской народной республики.
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В ДНР сообщили о погибших при взрыве на пляже в Мариуполе
Два человека погибли, среди них есть ребенок, из-за взрыва на территории песчаного пляжа в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что в море произошел взрыв, а именно – в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, рядом с заводом «Азовсталь». Предполагается, что могла детонировать мина.
Напомним, сейчас на территории освобожденного Мариуполя идет процесс разминирования, в том числе территории порта. Так, российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6», что ускоряет работу.
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При обстреле ВСУ Северодонецка ранило двух журналистов Reuters
Журналисты агентства Reuters получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Севердонецком, их доставили в больницу в Рубежное.
«Дорога была обстреляна украинскими военными, и их машина была поражена [снарядом]. Небольшой фрагмент шрапнели, который попал в ногу Саше, был удален, и он может ходить. У Павла сломана рука. Они в больнице в Рубежном», – приводит ТАСС слова источника в Reuters.
Ранее съемочная группа российских журналистов из «Известий» в Попаснянском районе Луганской народной республики попала под минометный обстрел со стороны Украины.
В среду российские журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение.
Москва и Луганск стали городами-побратимами
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где провел встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым. По итогам переговоров было подписано соглашение между правительством Москвы и правительством ЛНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Также была подписана совместная декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.
В ходе переговоров администрации городов-побратимов Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, передает РИА «Новости».
«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – Луганска и Донецка… Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганском и при поддержке жителей», – заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.
В ходе визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.
«Наша задача помочь Луганску восстановить нормальную жизнь, не только мирную, мирная уже здесь практически восстановлена, но восстановить и социальную, инженерную инфраструктуру так, чтобы город функционировал как положено», – сказал Собянин во время визита на один из объектов.
В восстановлении участвуют 1,5 тысячи московских специалистов и 500 единиц техники, мэр Москвы поблагодарил их за то, что приехали в Луганск и занимаются данными работами. Во время посещения разрушенной от обстрелов украинских силовиков школы в Луганске, которую на данный момент восстанавливают, Собянин пообщался с местными жителями, а также представителями образования города и предложил им дать свои идеи по благоустройству прилегающей к школе территории.
«Мы не только вашу школу, мы в этом году девять школ восстанавливаем, посмотрите, чтобы пришкольная территория была благоустроена, дайте свои предложения», – сказал Собянин.
Специалисты отчитались мэру Москвы о том, что на данный момент в Луганск завезены необходимые материалы и заведена техника для восстановления ряда объектов инфраструктуры. В том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.
В ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Штаб Донецкой народной республики сообщил об освобождении и установлении полного контроля над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово, идут бои за Святогорск.
«По состоянию на 3 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово. Идут бои за Святогорск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что в результате совместных действий военных России и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе села Новгородское.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
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В Херсоне рассказали, как Украина обокрала жителей области
Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую банковскую систему. «Через несколько дней банки на территории области заработают», – отметил замглавы администрации.
Ранее власти Херсонской области сообщали, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Украинские военные за сутки обстреляли ДНР 62 раза
Украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 463 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица, мужчины 1943 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Кроме того, было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, уточняется в сообщении.
В конце мая вследствие обстрелов Донецка по меньшей мере шесть человек погибли, среди которых подросток 2009 года рождения, 14 получили ранения.
До этого украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».
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В Донецке 20 тыс. абонентов остались без света после обстрела ВСУ
После обстрела украинскими военными Петровского района Донецка 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев остались без энергоснабжения, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. «Без энергоснабжения 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее стало известно, что украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты ДНР за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов. Было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
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Следственный комитет завел два дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса
Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за преступления на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)», – говорится в Telegram-канале СК России.
Уголовное дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады украинских войск. По данным ведомства, они в период с 1 по 2 июня за сутки провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по Донецку, Макеевке, Горловке и населенных пунктах Минеральное, Новомайорское ДНР, а также в Первомайске и Северодонецке ЛНР.
В результате инцидента погибли двое мирных жителей, 17 мирных жителей получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что после обстрела украинскими военными Петровского района Донецка 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев остались без энергоснабжения.