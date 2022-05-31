Первое после освобождения Мариуполя судно вышло из порта

Российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, став первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил Мариупольский морской торговый порт и проинспектировал первую отгрузку продукции на судно, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам главы ДНР, этот морской порт в дальнейшем будет использоваться «как хаб для поставки строительных материалов, техники, которая в огромных количествах будет задействована для восстановления городов ДНР с участием регионов России, которые взяли шефство над городами и районами».

Пушилин отметил, что ВСУ нанесли инфраструктуре порта серьезные повреждения, в связи с чем поручил «до конца июня обеспечить морской порт водоснабжением и электроэнергией», сообщается на официальном сайте главы ДНР.

При этом он добавил, что по результатам ревизии оборудование, которое будет задействовано в работе, жизнеспособно.

Как при посещении порта заявил глава администрации города Мариуполя Константин Иващенко, это – первое предприятие, которое заработало в освобожденном городе. «Здесь уже трудятся порядка 600 человек», – отметил он.

Руководитель Мариупольского морского торгового порта Павел Шацкий, в свою очередь, уточнил, что на сегодня отгружен горячекатаный лист в рулонах в количестве 2500 тонн, и назвал начало работы порта радостным событием.

«Люди поверили, что можно за короткий срок восстановить порт», – подытожил он, отметив, что это имеет большое значение для будущего сотрудников, так как в этой отрасли многие работают династиями.

Напомним, 30 мая первое зашедшее в порт Мариуполя после боев судно завершило погрузку. Планировалось, что второе судно отправится из порта Мариуполя 2 или 3 июня.

Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

До этого российские саперы завершили разминирование территории порта Мариуполя после обследования более 1,5 млн кв. метров акватории, 18 причалов и 32 судов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД