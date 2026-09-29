Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы
Премьер Польши предрек стране тяжелые месяцы из-за ударов на западе Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страну ждут «тяжелые недели и месяцы» на фоне участившихся ударов по объектам на западе Украины вблизи польской границы, сообщает TVP Info.
TVP Info пишет, что в Варшаве отмечают, что атаки вблизи польско-украинской границы приобретают регулярный характер. Из-за этого польские службы переведены в режим повышенной готовности, а военная авиация регулярно поднимается в воздух.
Глава польского правительства подчеркнул, что один из реактивных беспилотников ударил примерно в двух километрах от границы в районе Дорогуска, при этом воздушное пространство Польши нарушено не было. Туск выразил опасение, что эскалация может затронуть и польскую территорию, передает «Газета.Ru».
Ранее власти республики уже объявляли об усилении мер безопасности на фоне ударов по украинской приграничной инфраструктуре.
Во вторник в Минобороны Польши отказались сбивать беспилотники над территорией Украины.
В понедельник украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару БПЛА.
В четверг Варшава поднимала в небо авиацию из-за действий российских военных.