Правительство Херсонской области возглавил специалист из Калининграда

В состав правительства Херсонской области включили местных жителей и управленцев из России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», – заявил Сальдо в телеграм-канале ВГА Херсонской области.

В военно-гражданской администрации уточнили, что главой правительства региона стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства Калининградской области. Сейчас он проходит обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Высшей Школе Государственного Управления (ВШГУ), известной также как «школа губернаторов». Выпускники этой школы сегодня возглавляют большинство регионов России.

У Елисеева есть важные для Херсонской области навыки: это опыт работы в приграничном регионе (с недружественными соседями) и взаимодействия с федеральными органами власти, в том числе – с силовыми структурами.

Замглавы администрации по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»). После освобождения Херсонской области российскими военными он остался на родной территории, за что был обвинен киевскими властями в пособничестве России и 3 мая исключен из фракции «Слуга народа». Бывшие однопартийцы обратились к Генеральному прокурору Украины, главе СБУ с призывом возбудить уголовное дело в отношении Ковалева по обвинению в «коллаборационистской деятельности».

В начале июня в числе других представителей сельскохозяйственной отрасли Херсонской области Ковалев встретился с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. После встречи Ковалев заявил, что херсонские фермеры получили уверенность в полномасштабной интеграции в экономическую модель России. За свою позицию Ковалев получал угрозы со стороны представителей киевского режима и неонацистов. 22 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Ковалёв ликвидирован в Херсоне. В тот же день опроверг собственное заявление, отметив, что убийства, «к сожалению», не произошло.

Зампредом по внутренней политике стал Владимир Беспалов, до этого занимавший пост первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший должность замглавы городского округа Кашира Подмосковья. Он имеет опыт работы на освобожденных от Украины территориях – три года возглавлял департамент образования города Севастополя. После возвращения в Московскую область занимал должность заместителя главы администрации городского округа Кашира. Таким образом, в министерство образования и науки освобожденной Херсонской области приходит человек, обладающий навыками адаптации украинской системы образования к российским стандартам. Это главная задача, которая стоит перед сферой образования Херсонщины, и эту задачу нужно выполнить уже до начала нового учебного года.

«Сегодня Херсонская область и Россия смотрят в одном направлении и вместе принимают решения насчет общего развития. Продолжается теснейшая интеграция Херсонской области в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления», – подчеркнул в своем заявлении Сальдо. По его словам, новым руководителям предстоит справляться с решением крайне сложных задач в очень непростое время.

«Формирование правительства Херсонской области имеет ключевое значение для понимания будущего этого региона. Речь идет не о кадровых перестановках, не о ротации и даже не об обновлении состава. Формируется принципиально иной орган власти – первое правительство независимой, неукраинской Херсонской области, – подчеркнул Сальдо. – Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию».

«Украина для Херсонской области остается навсегда в прошлом. Россия здесь – навсегда», – отметил глава военно-гражданской администрации региона.

До этого сообщалось, что работу херсонских правоохранительных органов планируется организовать согласно российскому законодательству.

Ранее в Херсоне открылось первое отделение российского Промсвязьбанка.