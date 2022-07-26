Киев обманывает Запад планами контрнаступления на Херсон

Взгляд
26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

Системы С-400 в зоне спецоперации устойчиво перехватывают большую часть ракет противника Кирилл Кухмарь/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация выявила одно из главных преимуществ российской военной машины – совершенные средства ПВО и ПРО. Отечественные зенитно-ракетные комплексы не просто подтвердили свои характеристики, их возможности оказались даже выше ожидаемых. Это особенно наглядно показали результаты атак американских ракет по российским объектам. Подробности...
Перейти в раздел…

Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
Перейти в раздел…

Жители Украины нашли надежный путь бегства в Россию

Пропускные пункты забиты желающими вернуться на территорию, которую контролирует Россия кадр из видео
Западные СМИ поражены: жители Украины массово бегут на территории, освобожденные от киевского режима российской армией, в Запорожскую и Херсонскую области. Как ни странно, для этого есть вполне официальный путь. Как устроена система, которую можно назвать «запорожской калиткой», и почему само ее существование является доказательством правильности и эффективности СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...

Трибунал над главным террористом планеты

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Россия действует по-византийски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Тайная миссия Шредера в Москве

15 лет тюрьмы за получение паспорта

Украина крадет самолеты для третьей мировой

Перейти в раздел…

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...

Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
Подробности...

Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
Вы бы отказались от бесплатного второго гражданства?
  • Да

  • Нет

  • Уже есть второе гражданство
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
    В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров Берлин заявил о передаче Киеву РСЗО Mars-II Боррель назвал условия изменений санкций ЕС против России
    ПВО отразила все попытки ВСУ обстрелять Херсон Названы сроки отправки первого экипажа на новую российскую орбитальную станцию Ориентированную на ЕС газотранспортную систему могут объединить с «Силой Сибири» В Финляндии отметили десятикратный рост отказов в визах россиянам
    Лавров: Запад запретил Киеву договариваться с Россией В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи Киев решил просить США предоставить «газовый ленд-лиз» В Нарве отказались от сноса памятника Т-34

    «Он не в отпуске»


    Жена Шредера назвала цели его визита в Москву

    освоение космоса


    Новая космическая станция России станет базой для полетов к Луне и Марсу

    решение Таллина


    В Эстонии на пять лет запретили группу «Руки вверх»

    Видео

    опыт спецоперации


    Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

    агентство «Сохнут»


    Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

    обязательный призыв


    Латвия собирает армию для противостояния с Россией

    Американские катера


    Как добить военно-морской флот Украины

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    пакистанские гангстеры


    Владимир Прохватилов: Британия попала во власть этнических банд

    геополитическая реальность


    Дмитрий Винник: Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

    агенты влияния


    Сергей Худиев: Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

    на ваш взгляд


    Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?

    Киев обманывает Запад планами контрнаступления на Херсон

    У Киева сейчас нет людей и техники для контрнаступления на Херсон
    		   26 июля 2022, 21:55
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Власти Украины в последнее время делают много заявлений о готовящемся контрнаступлении на Херсон. Уже и названы сроки проведения этой военной операции – Киев говорит, что намерен вернуть себе утерянные территории на юге страны до холодов. Однако у ВСУ сейчас объективно нет сил и средств для какого-либо наступления. Так зачем же Киев столь активно рассказывает всему миру о планах своих контратак?

    Вооруженные силы Украины во вторник предприняли две попытки обстрела Херсона, сообщил ТАСС замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что российские системы ПВО сбили все выпущенные ракеты на подлете к городу. Но как бы то ни было, ВСУ пытаются вести регулярную артиллерийскую работу и по Херсону, и по единственному в городе Антоновскому мосту через Днепр – с целью отрезать российскую группировку на правобережье.

    Похоже, что удары по областному центру, который российские войска контролируют с начала марта, рассматриваются Киевом как прелюдия к большому контрнаступлению на юге и в первую очередь по направлению от Николаева к Херсону. Эту операцию украинские власти – в том числе офис Владимира Зеленского – в подробностях анонсируют как минимум с середины июля (а заявления о готовности отбить юг звучат еще с апреля). Во вторник авторитетное американское издание Politico сообщило: верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обозначил необходимые сроки.

    «Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», – так слова Зеленского передал конгрессмен Адам Смит, член американской парламентской делегации, которая общалась с президентом Украины в эти выходные. «Как Зеленский собирается это сделать? Или это опять «торговля воздухом» для получения срочной помощи с Запада?» – заметил по этому поводу в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    Ближайшие месяц-полтора – решающий период, ведь приближающаяся зима замедлит боевые действия, что выгодно для России, комментирует Politico. «Украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с русскими, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные русскими, особенно на юге», – заявил конгрессмен Смит.

    «Вдоль изрезанной линии фронта украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных военных действий войны: взятию Херсона... Восстановление контроля может также помочь восстановить импульс для Украины и дать ее войскам столь необходимый моральный подъем после нескольких месяцев ожесточенных боев», – говорится в развернутом материале, который во вторник опубликовала The New York Times.

    Американское издание утверждает, что передовые части ВСУ находятся в 30 милях (около 48 км) от Херсона. 28-я омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ контролирует населенные пункты на западной границе области. Бои в этом районе и на северной границе области с применением «новых западных вооружений, включая системы HIMARS» активизируются, передает New York Times. Бойцы 28-й бригады заявляли американскому корреспонденту о готовности к наступлению.

     

    «Мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся, – констатирует эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он добавил: «Мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников».

    Отметим, что советник главы офиса президента Алексей Арестович, который ранее заявлял, что на севере Херсонщины якобы удалось взять в котел до «тысячи россиян», уже опроверг свою реляцию. «Окружение российских войск к северу от Херсона сорвалось. ВСУ кое-что сделали там неправильно, в районе Высокополья», – цитирует Арестовича портал «Военное обозрение». Высокополье – населенный пункт на правобережье Днепра, в 110 км к северо-востоку от Херсона. «Россияне провели колонны своей техники через дамбу (ГЭС) в Новой Каховке, – признал Арестович. – Она там, хотя и обстреливается нашими военными, но по-прежнему остается пригодной для проезда».

    Ряд экспертов рассматривают подробно проанонсированное – в том числе через западные СМИ – наступление как отвлекающий маневр. «Но в реальности мы видим, что центром боевых действий остается Донбасс. При этом Москва уже в сентябре готовится проводить на южных территориях референдум по их присоединению к России», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    По мнению собеседника, для украинской стороны важно отвлечь силы России от Донбасса, где происходят основные боевые действия и не дать провести референдум в Херсонской и Запорожской областях.

    «Вероятно, на херсонском направлении будут наноситься контрудары и возможны нарастающие военные действия. Но, скорей всего, ВСУ не в состоянии добиться заявленных целей»,

    – считает Кашин. 

    Городские бои за овладение Херсоном – нереалистичная цель для украинской армии, полагает он. ВСУ могут сконцентрировать на этом направлении небольшие силы, потому что основные поставки новых иностранных вооружений по-прежнему перебрасываются в Донбасс. «Это касается немецких гаубиц, американских реактивных систем залпового огня HIMARS и другого оружия. Какая-то часть вооружений, в том числе и HIMARS, накапливаются в тылу, но она не настолько большая, чтобы предположить вероятность крупномасштабного наступления», – пояснил Кашин.

    Схожего мнения придерживается и полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «На сегодняшний день ВСУ не могут провести никакой контранаступательной операции, в которой были бы задействованы дивизии и бригады, то есть – полноценной. Для этого нужно задействовать авиацию, чтобы зачистить пространство и вывести другие соединения на оперативный простор, иметь артиллерию, превосходящую по численности российскую в пять, а лучше – в 10 раз», – указывает Хатылев.

    Отметим, что скептическую оценку дали и американские эксперты, опрошенные New York Times. «Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6-8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – указали собеседники американского издания.

    Не в пользу ВСУ свидетельствует и явный дефицит качественно подготовленных кадров. По словам замглавы мининформации ДНР Даниила Безсонова, в составе ВСУ к настоящему моменту осталось лишь 10% кадровых военных. Погибших, раненых или попавших в плен профессиональных солдат и офицеров срочно замещают призванными по мобилизации или набирают из бойцов территориальной обороны, сообщил Безсонов.  

    По оценке полковника Хатылева, ВСУ не располагают возможностью перекинуть на херсонское направление ни группировки с донбасского театра боевых действий, ни свежие подкрепления из-под Киева. «Перекинуть аэромобильными подразделениями группировку, которая бы превосходила по численности нашу, украинские вооруженные силы тоже не смогут. Кроме того, уже из жителей Украины создана так называемая «херсонская бригада», которая готова воевать за свой город против ВСУ. Таким образом, мы видим, что шансов у украинских военных на успех на херсонском направлении нет», – указал собеседник.

    Касательно же громких заявлений украинских властей о планируемом наступлении на Херсон, чтобы «отбить город у оккупантов», Хатылев пояснил: Киев чутко ощущает, что на Западе – как среди общественности, так и в политических кругах – быстро растет скепсис относительно уместности дальнейших поставок вооружения Украине. «Анонсирование масштабного «наступления» на Херсон адресовано именно США и странам Европы. Оно должно убедить спонсоров Киева не прекращать финансовую и военную помощь. Это как адресное объяснение украинских властей перед западными кураторами: «Мы готовим атаку на российских военных в Херсоне». Потому что тезис: «Украина – последний рубеж Европы перед русским наступлением» теряет убедительность для западных политических сил», – подчеркнул эксперт.

    Кроме того, разговоры о «решающей битве» за Херсон нужны и простым украинским военным, чтобы они смелее шли в бой и погибали, добавил собеседник. «Из того же раздела и атака на Антоновский мост – создать иллюзию подготовки к какому-то мифическому «контрнаступлению», для которого Киеву нужны западные деньги и украинские солдаты – будущие жертвы. Кстати, я даже не уверен, что у ВСУ хватит сейчас ресурсов нанести какой-то серьезный ущерб даже этому мосту», – добавил Хатылев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •