Жители Украины нашли надежный путь бегства в Россию Киев обманывает Запад планами контрнаступления на Херсон 26 июля 2022, 21:55

Фото: ABACA/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Михаил Мошкин

Власти Украины в последнее время делают много заявлений о готовящемся контрнаступлении на Херсон. Уже и названы сроки проведения этой военной операции – Киев говорит, что намерен вернуть себе утерянные территории на юге страны до холодов. Однако у ВСУ сейчас объективно нет сил и средств для какого-либо наступления. Так зачем же Киев столь активно рассказывает всему миру о планах своих контратак? Вооруженные силы Украины во вторник предприняли две попытки обстрела Херсона, сообщил ТАСС замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что российские системы ПВО сбили все выпущенные ракеты на подлете к городу. Но как бы то ни было, ВСУ пытаются вести регулярную артиллерийскую работу и по Херсону, и по единственному в городе Антоновскому мосту через Днепр – с целью отрезать российскую группировку на правобережье. Похоже, что удары по областному центру, который российские войска контролируют с начала марта, рассматриваются Киевом как прелюдия к большому контрнаступлению на юге и в первую очередь по направлению от Николаева к Херсону. Эту операцию украинские власти – в том числе офис Владимира Зеленского – в подробностях анонсируют как минимум с середины июля (а заявления о готовности отбить юг звучат еще с апреля). Во вторник авторитетное американское издание Politico сообщило: верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский обозначил необходимые сроки. «Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», – так слова Зеленского передал конгрессмен Адам Смит, член американской парламентской делегации, которая общалась с президентом Украины в эти выходные. «Как Зеленский собирается это сделать? Или это опять «торговля воздухом» для получения срочной помощи с Запада?» – заметил по этому поводу в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Ближайшие месяц-полтора – решающий период, ведь приближающаяся зима замедлит боевые действия, что выгодно для России, комментирует Politico. «Украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с русскими, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные русскими, особенно на юге», – заявил конгрессмен Смит. «Вдоль изрезанной линии фронта украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных военных действий войны: взятию Херсона... Восстановление контроля может также помочь восстановить импульс для Украины и дать ее войскам столь необходимый моральный подъем после нескольких месяцев ожесточенных боев», – говорится в развернутом материале, который во вторник опубликовала The New York Times. Американское издание утверждает, что передовые части ВСУ находятся в 30 милях (около 48 км) от Херсона. 28-я омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ контролирует населенные пункты на западной границе области. Бои в этом районе и на северной границе области с применением «новых западных вооружений, включая системы HIMARS» активизируются, передает New York Times. Бойцы 28-й бригады заявляли американскому корреспонденту о готовности к наступлению. «Мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся, – констатирует эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он добавил: «Мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников». Отметим, что советник главы офиса президента Алексей Арестович, который ранее заявлял, что на севере Херсонщины якобы удалось взять в котел до «тысячи россиян», уже опроверг свою реляцию. «Окружение российских войск к северу от Херсона сорвалось. ВСУ кое-что сделали там неправильно, в районе Высокополья», – цитирует Арестовича портал «Военное обозрение». Высокополье – населенный пункт на правобережье Днепра, в 110 км к северо-востоку от Херсона. «Россияне провели колонны своей техники через дамбу (ГЭС) в Новой Каховке, – признал Арестович. – Она там, хотя и обстреливается нашими военными, но по-прежнему остается пригодной для проезда». Ряд экспертов рассматривают подробно проанонсированное – в том числе через западные СМИ – наступление как отвлекающий маневр. «Но в реальности мы видим, что центром боевых действий остается Донбасс. При этом Москва уже в сентябре готовится проводить на южных территориях референдум по их присоединению к России», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. По мнению собеседника, для украинской стороны важно отвлечь силы России от Донбасса, где происходят основные боевые действия и не дать провести референдум в Херсонской и Запорожской областях. «Вероятно, на херсонском направлении будут наноситься контрудары и возможны нарастающие военные действия. Но, скорей всего, ВСУ не в состоянии добиться заявленных целей», – считает Кашин. Городские бои за овладение Херсоном – нереалистичная цель для украинской армии, полагает он. ВСУ могут сконцентрировать на этом направлении небольшие силы, потому что основные поставки новых иностранных вооружений по-прежнему перебрасываются в Донбасс. «Это касается немецких гаубиц, американских реактивных систем залпового огня HIMARS и другого оружия. Какая-то часть вооружений, в том числе и HIMARS, накапливаются в тылу, но она не настолько большая, чтобы предположить вероятность крупномасштабного наступления», – пояснил Кашин. Схожего мнения придерживается и полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «На сегодняшний день ВСУ не могут провести никакой контранаступательной операции, в которой были бы задействованы дивизии и бригады, то есть – полноценной. Для этого нужно задействовать авиацию, чтобы зачистить пространство и вывести другие соединения на оперативный простор, иметь артиллерию, превосходящую по численности российскую в пять, а лучше – в 10 раз», – указывает Хатылев. Отметим, что скептическую оценку дали и американские эксперты, опрошенные New York Times. «Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6-8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – указали собеседники американского издания. Не в пользу ВСУ свидетельствует и явный дефицит качественно подготовленных кадров. По словам замглавы мининформации ДНР Даниила Безсонова, в составе ВСУ к настоящему моменту осталось лишь 10% кадровых военных. Погибших, раненых или попавших в плен профессиональных солдат и офицеров срочно замещают призванными по мобилизации или набирают из бойцов территориальной обороны, сообщил Безсонов. На эту тему По оценке полковника Хатылева, ВСУ не располагают возможностью перекинуть на херсонское направление ни группировки с донбасского театра боевых действий, ни свежие подкрепления из-под Киева. «Перекинуть аэромобильными подразделениями группировку, которая бы превосходила по численности нашу, украинские вооруженные силы тоже не смогут. Кроме того, уже из жителей Украины создана так называемая «херсонская бригада», которая готова воевать за свой город против ВСУ. Таким образом, мы видим, что шансов у украинских военных на успех на херсонском направлении нет», – указал собеседник. Касательно же громких заявлений украинских властей о планируемом наступлении на Херсон, чтобы «отбить город у оккупантов», Хатылев пояснил: Киев чутко ощущает, что на Западе – как среди общественности, так и в политических кругах – быстро растет скепсис относительно уместности дальнейших поставок вооружения Украине. «Анонсирование масштабного «наступления» на Херсон адресовано именно США и странам Европы. Оно должно убедить спонсоров Киева не прекращать финансовую и военную помощь. Это как адресное объяснение украинских властей перед западными кураторами: «Мы готовим атаку на российских военных в Херсоне». Потому что тезис: «Украина – последний рубеж Европы перед русским наступлением» теряет убедительность для западных политических сил», – подчеркнул эксперт. Кроме того, разговоры о «решающей битве» за Херсон нужны и простым украинским военным, чтобы они смелее шли в бой и погибали, добавил собеседник. «Из того же раздела и атака на Антоновский мост – создать иллюзию подготовки к какому-то мифическому «контрнаступлению», для которого Киеву нужны западные деньги и украинские солдаты – будущие жертвы. Кстати, я даже не уверен, что у ВСУ хватит сейчас ресурсов нанести какой-то серьезный ущерб даже этому мосту», – добавил Хатылев.