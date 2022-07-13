Как будет выглядеть «наступление ВСУ на юг»

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13 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru
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Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Деколонизация – оружие обоюдоострое

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...
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Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    Как будет выглядеть «наступление ВСУ на юг»

    Украина рассчитывает вернуться на побережье Азовского моря
    		   13 июля 2022, 16:25
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Евгений Крутиков

    Украинское руководство громогласно заявляет о подготовке масштабного контрнаступления – и, прежде всего, на юге, в направлении Херсона и Мариуполя. Стоит ли верить этим сообщениям, располагает ли украинская армия необходимыми силами – и если да, то каким образом будут реализовываться подобные планы?

    В Киеве открыто и демонстративно говорят о том, что готовится некое контрнаступление с далеко идущими политическими целями. Офис президента Зеленского высказался на эту тему практически в полном составе, называя и направление ударов, и даже ориентировочные сроки.

    Об этом заявляют не только штатные киевские пропагандисты типа Арестовича. На тему контрнаступления подробно высказывался и начальник военной разведки Буданов. Вице-премьер Ирина Верещук напрямую обратилась к жителям Запорожья и Херсонской области с предложением срочно тикать оттуда, поскольку со дня на день начнется в южных регионах большая война. «Цель Украины... – освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», заявил 13 июля и глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

    Эти же высказывания и обещания охотно тиражируются англоязычными СМИ. Общий мотив такой: Украина собирается провести «деоккупацию» южных и прибрежных регионов страны, поскольку они крайне важны для экономики страны.

    Все это сопровождается рассказами о том, что Украина готова выставить миллион (!) военнослужащих новой армии, обеспеченных западным оружием. И это в стране, где чтобы вручить повестку, людей хватают на пляжах, прямо на улице, а крестьян – в полях.

    На информационный шум можно было бы и не обращать внимания, если бы не некоторые физические свидетельства того, что Киев действительно готов пойти на некую наступательную авантюру на южном направлении. Прежде всего, налицо неожиданная ротация сил ВСУ прямо на самом опасном участке линии фронта – вокруг Славянска. Возможно, это связано с оперативной паузой, которую постепенно взяли ВС РФ и союзники после освобождения Лисичанска.

    Фокус тут в том, что эта оперативная пауза образовалась плавно. Так что ее и не заметили. Противник же не успел это вовремя осознать, и теперь потрепанные части частично снимаются с обороны Славянска и замещаются новобранцами. В основном выводятся бывшие номерные бригады, включая аэромобильную и десантно-штурмовую, которая полностью разбита. Замещение их бывшей теробороной выглядит коллективным самоубийством. А западные образцы вооружения получают тыловые части, вновь формирующиеся даже не бригады, а батальонные группы без номеров. Их оперативное подчинение замыкается непосредственно на Генштаб ВСУ, что приводит к сбоям в командовании на линии фронта. Чтобы получить артиллерийскую поддержку, старым номерным бригадам приходится звонить в Киев.

    Связано это преимущественно с тем, что американские и французские дальнобойные гаубицы и РСЗО используются не для поддержки частей на фронте, а для обстрелов по целям в глубине ДНР и ЛНР, а также по жилым кварталам городов в южной зоне. Распространение получила теория, что таким образом ВСУ будут стремиться уничтожить склады вооружения и боеприпасов ВС РФ и союзников. Только, мол, для этого и нужны западные пушки и ракеты. Эта тактика якобы и должна вынудить ВС РФ остановить свое наступление.

    Одновременно ВСУ усилили обстрелы именно южной зоны. Ответные удары ВС РФ по Николаеву и позициям ВСУ у Запорожья весьма эффективны, но напряженность в южном секторе нарастает особенно на фоне оперативной паузы на донецком направлении.

    Зачем все это? ВСУ все еще сохраняют способность организовать некую локальную операцию, похожую на попытку контрнаступления. Речь может идти о двух направлениях.

    Во-первых, говорят о попытке срезать выступ войск ВС РФ на правом берегу Днепра с выходом к Херсону. На бумаге это выглядит логично, но только в том случае, если ВСУ уничтожат мосты через Днепр и нарушат снабжение группировки ВС РФ под Николаевом. В таком контексте подозрительно выглядит странным и ничем не мотивированный удар HIMARS по Новой Каховке, поскольку там расположена дамба ГРЭС, выполняющая как раз роль основного моста через Днепр.

    Во-вторых, ВСУ могут попытаться организовать локальную атаку от Запорожья на юг. Там идет постепенно накопление сил противника, которых все равно недостаточно для того, чтобы осуществить что-то масштабное, но может быть достаточно, чтобы временно (на сутки-двое) занять пару сёл по направлению к Токмаку, сфотографироваться там на фоне флага и откатиться назад с потерями.

    Аналогичная история может произойти на участке Орехово – Гуляйполе, то же с опорой на Запорожье. При этом на первом направлении (Николаев – Кривой Рог – Никополь) Киев также может рассчитывать на краткосрочное отжатие пары сёл. Если же говорить о каких-либо других направлениях, например, в Харьковской области, это и вовсе невозможно из-за тотального преимущества ВС РФ там в артиллерии и авиации.

    Также в Киеве нет определенности в том, как именно использовать получаемое западное вооружение. Часть офицеров Генштаба продолжает настаивать, что новое вооружение крайне необходимо именно на донбасском направлении, и действительно большой объем поставляемых гаубиц и РСЗО идет в Донбасс. Но часть поставок все-таки оказывается на южном участке в составе резервных частей. Таким образом, накопление резервов идет медленно, с большим трудом и никак не может гарантировать успех какой-либо наступательной операции.

    И все же с чисто военной точки зрения планы «южного наступления» ВСУ выглядят полной утопией. Зеленский и его окружение больше озабочены внешним эффектом, «политической театральщиной», чем реальной ситуацией на фронтах. Открыто озвучивается, что Зеленский якобы уже отдал приказ освободить южные районы страны. То есть это акция политическая и пиаровская. А в таком контексте даже временное занятие отдельной деревеньки будет подано как огромная победа и использовано для очередных требований к Западу дать пушки побольше и покрупнее.

    Единственным новшеством в тактике ВСУ в последние пару недель стала более интенсивная интеграция с американскими цифровыми системами. Например, именно с американских спутников и с самолетов АВАКС сейчас ВСУ получают данные о воздушных целях, а в некоторых случаях, предположительно, и о наземных. Это создало у Киеве иллюзию, что таким образом можно обеспечить успех локальной операции.

    Это явление, скорее, психологическое, чем военное. Примерно так же чуть ранее украинское руководство убедило себя в том, что самое совершенное оружие на земле – беспилотник «Байрактар». Но успешное применение ударных беспилотников в Карабахе было следствием особой ситуации, сложившейся в зоне боевых действий, а вовсе не уникальных возможностей данного вида БПЛА.

    Теперь же в Киеве стало складываться мнение о том, что современная война – это исключительно артиллерийская дуэль. Место «Байрактара» заняли гаубицы и РСЗО. Иногда это действительно работает, но в основном против ВСУ. Наиболее точный пример: попытка такого же локального наступления ВСУ севернее Николаева через Днепр у Давыдова Брода. Да, украинские подразделения заняли на полдня хутор, который оборонял один российский взвод. А уже вечером туда столько всего прилетело, что наступавшие бежали обратно за реку.

    При таком раскладе попытки противника организовать подобное контрнаступление можно даже приветствовать. Их можно даже провоцировать, чтобы быстро и эффективно лишить ВСУ накапливаемых резервов.

    Другой вопрос, что западные аналитики убеждены, что именно ВС РФ и союзники в ходе оперативной паузы готовят новую и крупномасштабную наступательную операцию, а обещания Зеленского перейти в контрнаступление где бы то ни было просто не соответствуют реальности. Появились даже разговоры о том, что ВС РФ готовы «дойти до Киева», в том числе и по прежнему маршруту – через Чернигов и Гостомель. Сложно оценить реальность этих сообщений, исходящих преимущественно от англоязычных аналитиков. Пока ситуация на донбасском фронте не меняется: там идет постепенное занятие небольших населенных пунктов, не более того.

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