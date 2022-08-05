Запад начал раздражать Зеленского

Прежде монолитное единство Запада в поддержке Украины начинает рассыпаться. В своем ночном обращении Зеленский пожаловался, что Евросоюз задержал 8 млрд. евро, уже обещанные было Киеву. А чиновники из украинского правительства сетуют, что не получили западного оружия в обещанном количестве, из-за чего придется отложить планы контрнаступления. Неужели Запад начал уставать от солидарности с Украиной?

Европейский союз искусственно задерживает финансовую помощь в сумме 8 млрд евро, посетовал президент Украины Владимир Зеленский. «Каждый день и разными способами я напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что украинские пенсионеры, наши переселенцы, наши учителя и другие люди, которые зависят от бюджетных выплат, не должны быть заложниками их нерешительности или бюрократизма», – сообщил он в телеобращении в ночь на пятницу.

«Восемь миллиардов евро для Украины сейчас приостановлены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка», – предположил Зеленский, выразив надежду, что «это все-таки ошибка и она будет исправлена».

Как уже сообщалось, Еврокомиссия еще 18 мая объявила об программе кредитования Украины на 9 млрд евро под гарантии ЕС – до конца этого года. 12 июля Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил первый транш – займ в 1 млрд евро и Еврокомиссия успела его перечислить Киеву. В четверг, незадолго до выступления Зеленского, Рейтер сообщил, что остаток в 8 млрд будет представлять собой частично кредиты, частично – гранты, но главное: деньги придут только к сентябрю.

Зеленский не стал называть страну, которая тормозит перечисление оставшихся миллиардов, однако ранее заместитель главы его офиса Игорь Жовква прямым текстом обвинил в блокировке Германию.

«Киевские политики напоминают мальчишек, которые потеряли ориентиры и жалуются уже на своих собственных хозяев. При этом сам

Запад, конечно, чувствует усталость от руководства Украины. Оно начинает надоедать.

Запад видит, что эта власть – несерьезная, непоследовательная и кровожадная», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Скорее всего, Евросоюз будет реагировать на подобные претензии Киева предсказуемо вежливо, предполагает сенатор. «Запад заинтересован, чтобы игры с украинскими властями продолжались как можно дольше, чтобы извлечь выгодный для себя результат. При этом, что отстаивает Россия в ситуации с Украиной, предельно ясно. А вот что может и хочет получить Киев, мне совершенно непонятно», – добавил Карасин.

Запад начал менять отношение к Украине, но это пока не столько усталость, сколько коррекция в сторону большей реалистичности, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «США и ЕС все более трезво оценивают украинскую власть с точки зрения ее, скажем так, «потенциала полезности». То же самое было и с характеристиками ВСУ – например, весной в Брюсселе говорили, что еще чуть-чуть и Украина все отвоюет, захватит Донбасс, Крым. Сейчас оценки сместились в противоположную сторону», – отметил он.

Не в пользу Киева сыграли и случаи с нецелевым использованием выделенных денег и перепродажей вооружений – Запад вслух обращает внимание на все, что еще несколько месяцев назад считалось неполиткорректным говорить применительно к Украине.

«Это не значит, что поддержка упадет до нуля, однако отношение станет более критическим. Усталость от Украины характерна больше для западной общественности, которая призывает власти своих стран уделить больше внимания внутренним проблемам, которые пока только нарастают. Расхождение в приоритетах между обществом и правительствами стран Запада будет только усиливаться. Кстати, такой разрыв не идет на пользу стабильности внутри этих государств», – подчеркнул Кортунов.

На эту тему

Стоит отметить, что в четверг в Киев с Запада поступили и другие неприятные новости. Во-первых, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.

Стоит пояснить, что в своем обращении Зеленский подверг резкой критике неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях, допущенных Вооруженными силами Украины. Президент утверждал, что отчет, обличающий незаконные действия его армии, «амнистирует» Россию. «С этим нельзя мириться!», – заявил он.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что Киев отказался от планов контрнаступательной операции в этом году, поскольку не получил достаточно оружия с Запада. По его мнению, сейчас у ВСУ нет и 30 процентов необходимого арсенала. «Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», - передает его слова РИА Новости.

Как предполагает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, которого цитирует RT, поток оружия на Украину может прекратиться к зиме, динамика поставок начнет меняться по мере нарастания признаков спада в экономике стран Запада.

Как считают эксперты, Киев уже ощущает «корректировку» в своих отношениях с Западом, нервничает и начинает перегибать палку, – вместо просьб звучат требования, причем жесткие и бескомпромиссные.

«Видимо, расчет на то, что отказать Украине никто не посмеет. Отсюда такой резкий тон в общении с лидерами ЕС: мол, нечего разводить бюрократию, давайте деньги! – пояснил Кортунов. – В этом же ключе стоит воспринимать и возмущение, с которым Зеленский обращается к Amnesty International: «Как вы смеете ставить нас на одну доску с агрессором? Что бы мы не делали – правильно, а Россия – плохо и неправильно!»»

Зеленский в общении с Западом скатывается в хамскую риторику, которую раньше себе позволял один лишь украинский посол в Германии Андрей Мельник, отмечает политтехнолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.

«Особенно неприятным для него оказался доклад Amnesty International – организации, которая финансируется в частности и американцами. Киев был уверен, что они априори будут играть на его стороне. Оказалось, что нормальных людей в этом мире еще достаточно. На Западе еще есть люди, которые руководствуются правозащитными принципами, неважно откуда они получают деньги. И они не готовы закрывать глаза на «лепестки», которые ВСУ разбрасывают по улицам городов Донбасса», – уверен Баширов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД