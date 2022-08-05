Запад начал раздражать Зеленского

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
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Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

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    Запад начал раздражать Зеленского

    Зеленский зол, поскольку чувствует охлаждение к себе со стороны Запада
    		   5 августа 2022, 21:35
    Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прежде монолитное единство Запада в поддержке Украины начинает рассыпаться. В своем ночном обращении Зеленский пожаловался, что Евросоюз задержал 8 млрд. евро, уже обещанные было Киеву. А чиновники из украинского правительства сетуют, что не получили западного оружия в обещанном количестве, из-за чего придется отложить планы контрнаступления. Неужели Запад начал уставать от солидарности с Украиной?

    Европейский союз искусственно задерживает финансовую помощь в сумме 8 млрд евро, посетовал президент Украины Владимир Зеленский. «Каждый день и разными способами я напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что украинские пенсионеры, наши переселенцы, наши учителя и другие люди, которые зависят от бюджетных выплат, не должны быть заложниками их нерешительности или бюрократизма», – сообщил он в телеобращении в ночь на пятницу.

    «Восемь миллиардов евро для Украины сейчас приостановлены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка», – предположил Зеленский, выразив надежду, что «это все-таки ошибка и она будет исправлена».

    Как уже сообщалось, Еврокомиссия еще 18 мая объявила об программе кредитования Украины на 9 млрд евро под гарантии ЕС – до конца этого года. 12 июля Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил первый транш – займ в 1 млрд евро и Еврокомиссия успела его перечислить Киеву. В четверг, незадолго до выступления Зеленского, Рейтер сообщил, что остаток в 8 млрд будет представлять собой частично кредиты, частично – гранты, но главное: деньги придут только к сентябрю.

    Зеленский не стал называть страну, которая тормозит перечисление оставшихся миллиардов, однако ранее заместитель главы его офиса Игорь Жовква прямым текстом обвинил в блокировке Германию.

    «Киевские политики напоминают мальчишек, которые потеряли ориентиры и жалуются уже на своих собственных хозяев. При этом сам

    Запад, конечно, чувствует усталость от руководства Украины. Оно начинает надоедать.

    Запад видит, что эта власть – несерьезная, непоследовательная и кровожадная», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Скорее всего, Евросоюз будет реагировать на подобные претензии Киева предсказуемо вежливо, предполагает сенатор. «Запад заинтересован, чтобы игры с украинскими властями продолжались как можно дольше, чтобы извлечь выгодный для себя результат. При этом, что отстаивает Россия в ситуации с Украиной, предельно ясно. А вот что может и хочет получить Киев, мне совершенно непонятно», – добавил Карасин.

    Запад начал менять отношение к Украине, но это пока не столько усталость, сколько коррекция в сторону большей реалистичности, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «США и ЕС все более трезво оценивают украинскую власть с точки зрения ее, скажем так, «потенциала полезности». То же самое было и с характеристиками ВСУ – например, весной в Брюсселе говорили, что еще чуть-чуть и Украина все отвоюет, захватит Донбасс, Крым. Сейчас оценки сместились в противоположную сторону», – отметил он.

    Не в пользу Киева сыграли и случаи с нецелевым использованием выделенных денег и перепродажей вооружений – Запад вслух обращает внимание на все, что еще несколько месяцев назад считалось неполиткорректным говорить применительно к Украине.

    «Это не значит, что поддержка упадет до нуля, однако отношение станет более критическим. Усталость от Украины характерна больше для западной общественности, которая призывает власти своих стран уделить больше внимания внутренним проблемам, которые пока только нарастают. Расхождение в приоритетах между обществом и правительствами стран Запада будет только усиливаться. Кстати, такой разрыв не идет на пользу стабильности внутри этих государств», – подчеркнул Кортунов.

    Стоит отметить, что в четверг в Киев с Запада поступили и другие неприятные новости. Во-первых, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.

    Стоит пояснить, что в своем обращении Зеленский подверг резкой критике неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях, допущенных Вооруженными силами Украины. Президент утверждал, что отчет, обличающий незаконные действия его армии, «амнистирует» Россию. «С этим нельзя мириться!», – заявил он.

    В тот же день газета Financial Times сообщила, что Киев отказался от планов контрнаступательной операции в этом году, поскольку не получил достаточно оружия с Запада. По его мнению, сейчас у ВСУ нет и 30 процентов необходимого арсенала. «Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», - передает его слова РИА Новости.

    Как предполагает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, которого цитирует RT, поток оружия на Украину может прекратиться к зиме, динамика поставок начнет меняться по мере нарастания признаков спада в экономике стран Запада.

    Как считают эксперты, Киев уже ощущает «корректировку» в своих отношениях с Западом, нервничает и начинает перегибать палку, – вместо просьб звучат требования, причем жесткие и бескомпромиссные.

    «Видимо, расчет на то, что отказать Украине никто не посмеет. Отсюда такой резкий тон в общении с лидерами ЕС: мол, нечего разводить бюрократию, давайте деньги! – пояснил Кортунов. – В этом же ключе стоит воспринимать и возмущение, с которым Зеленский обращается к Amnesty International: «Как вы смеете ставить нас на одну доску с агрессором? Что бы мы не делали – правильно, а Россия – плохо и неправильно!»»

    Зеленский в общении с Западом скатывается в хамскую риторику, которую раньше себе позволял один лишь украинский посол в Германии Андрей Мельник, отмечает политтехнолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.  

    «Особенно неприятным для него оказался доклад Amnesty International – организации, которая финансируется в частности и американцами. Киев был уверен, что они априори будут играть на его стороне. Оказалось, что нормальных людей в этом мире еще достаточно. На Западе еще есть люди, которые руководствуются правозащитными принципами, неважно откуда они получают деньги. И они не готовы закрывать глаза на «лепестки», которые ВСУ разбрасывают по улицам городов Донбасса», – уверен Баширов.

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