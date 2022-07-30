На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше?

Французские журналисты в статье для Agence France-Presse рассказали о настроениях жителей востока Украины. Как указывают авторы репортажа, «у многих местных жителей нет сомнений в том, почему эти районы подвергаются ударам – они говорят, что украинские войска дислоцируются в заброшенных домах и школах». Губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко тоже подтверждает, что среди местных много тех, кто ждет русского мира. Так он объяснил высокую осведомленность российских военных о дислокации украинских войск в домах и школах городов Донбасса.

Одной из первых в Краматорске была разрушена школа № 23, рассчитанная на 500 учеников. По словам Дениса Сысоева, местного чиновника, отвечающего за образование, в городе с начала войны были повреждены еще семь школ. В статье утверждается, что школа № 23 использовалась как продовольственный склад. Однако 70-летний токарь Евгений объяснил французским журналистам, почему пострадала эта школа – «русские целятся в украинских солдат». «Я не знаю, были ли они еще внутри школы (на момент нанесения удара по зданию), но мы регулярно видели, как они приходили и уходили отсюда, – рассказал пенсионер. – И в нашем районе есть много «благонамеренных» людей, которые хотят помочь и проинформировать русских».

Такого же мнения придерживается Наталья – мать троих учеников 23-й школы. Вдобавок она упомянула группу местных жителей в мессенджере Telegram, где, по ее словам, комментарии не оставляют сомнений в том, «кто является пророссийским, а кто нет».

Не менее резонансным оказалось интервью американской журналистки Энн Коултер. Во время беседы с известным британским телеведущим Пирсом Морганом она обвинила НАТО в провоцировании украинского кризиса и призвала Запад перестать поддерживать Киев. «Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – сказала Коултер.

В конце прошлой недели британский журналист Род Лиддл в статье для газеты The Times обвинил западных коллег по перу в умалчивании правды о крупных успехах России в ходе спецоперации. Вместо этого журналисты преувеличивают возможности ВСУ и «каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету». Такая подача информации – это принятие желаемого за действительное, заключил Лиддл.

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Политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко считает подобные репортажи и заявления журналистов попытками подстелить солому под возможный разгром ВСУ и падение киевского режима. «Французские журналисты создают алиби киевским властям на случай полного провала. Всегда можно напомнить о таких репортажах и сказать «а мы же предупреждали». Таким образом можно не только объяснить поражение ВСУ, но и попробовать наказать причастных к украинскому кризису и будущему провалу», – уверен Скачко.

Подобные публикации в зарубежной прессе свидетельствуют о том, что на Западе «еще сохранился здравый смысл и возможность прогнозировать». «Иногда западные журналисты перегибают палку – от полного неприятия России, до полного восторга», – считает эксперт.

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что в западных СМИ неоднократно появлялись репортажи с линии фронта и с рассказами о том, как жители Донбасса на самом деле относятся к украинцам. «Такие репортажи были из Северодонецка, Лисичанска, когда украинские войска еще не вышли из этих городов. Местные жители, зная, что им грозит, все равно говорили, что они ждут русских. В общем, любой мало-мальски объективный журналист, каковых сейчас немного работает во французских СМИ, не мог бы этого не заметить. Но иногда это прорывается в репортажах западных журналистов и даже заявлениях некоторых украинских деятелей, офицеров, солдат, которые прямо признаются в том, что местные жители Донбасса уж точно не являются патриотами Украины», – отметил Корнилов.

Собеседник добавил, что местные жители, с которыми он общается, с нетерпением ждут Россию. «Таких большинство, об этом говорится во многих репортажах западных журналистов с мест событий, а не пишущих из Лондона. Львиная доля жителей Донбасса ждет Россию», – подчеркнул Корнилов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже отмечает, что репортаж Agence France-Presse выделяется на фоне заказных материалов о ситуации в Донбассе. Это попытка показать реальную картину, рассказать, что местные жители ждут российских военных как освободителей, а войска ВСУ воспринимаются как оккупанты на чужой территории. В будущем количество таких публикаций на Западе только увеличится.

«Наметилась попытка разобраться в том, что думают сами жители Донбасса.

Сейчас начался перелом в формируемой на Западе системе общественного мнения. В данном случае именно Франция может быть своеобразным авангардом»,

– считает Перенджиев.

По мнению эксперта, подобные усилия помогают понять расстановку сил в Донбассе и почему «союзная русская коалиция продвигается несмотря ни на что».

«Я надеюсь, что французы уже понимают, что Краматорск и Славянск – это один из истоков той самой «русской весны». Возможно, журналисты предприняли попытку узнать, осталось ли то протестное настроение, потому что в эти города зашли украинские войска, там действовали карательные структуры, которые должны были зачистить все подчистую. А теперь приводятся доказательства, что невозможно вычистить все, если есть затаенный протестный дух», – подытожил собеседник.