Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.

В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».

Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.

«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.