Взгляд
25 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Из Донбасса российский газ пойдет через Бердянск на освобожденные территории Запорожья Николай Тришин/ТАСС
Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Зеленский пытается сорвать «зерновую сделку»

«Зерновая сделка» в текущем виде невыгодна Зеленскому с военной точки зрения Ludovic Marin/EPA/ТАСС
ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам на территории одесского порта. В ответ Владимир Зеленский и Энтони Блинкен заявили, что тем самым Москва якобы пошла на нарушение недавно подписанной «зерновой сделки». Насколько обоснованы подобные обвинения и какие цели в данном случае преследует президент Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
Перейти в раздел…

Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия попала во власть этнических банд

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами». Подробности...

России нужна новая воинская элита

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Россия всегда была воинской империей. И сейчас нам необходимо сформировать новый верхний общественный слой, новую элиту, которая возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации. Такую силу формирует война. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

Перейти в раздел…

Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
Подробности...

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
  • Да, ухудшилось

  • Да, улучшилось

  • Нет, не изменилось
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
    Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР Власти Херсонской области рассказали о провале украинского контрнаступления Захарова указала на «революционность» заявлений Трампа и Гора Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
    Минобороны показало боевую работу С-300 Британские СМИ признали сокрытие правды об успехах России на Украине Брюссель испугался превращения Италии в российского «троянского коня» США пожаловались на агрессивные перехваты самолетов и кораблей Китаем
    Ликвидирован командир украинской «бригады имени рыцарей Зимнего похода» В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении У Джонсона появилось последнее на посту премьера желание в отношении Украины Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»

    «независимая позиция»


    Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине

    спутниковые группировки


    Поставщик Пентагона оценил защиту США от гиперзвукового оружия

    «зайки-пушистики»


    Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам США сорвать фотосессии Лаврова

    Видео

    агентство «Сохнут»


    Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

    борьба за пост премьера


    Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

    «страна – спонсор террора»


    Вашингтон переходит последний рубеж в отношениях между Россией и США

    «Северный поток»


    Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

    «Центральноазиатский союз»


    Страны Средней Азии ищут альтернативу России

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?

    Как добить военно-морской флот Украины

    Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить
    		   25 июля 2022, 08:40
    Фото: andrei-bt.livejournal.com
    Текст: Александр Тимохин

    Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить?

    Во время начала СВО военно-морские силы Украины представляли для России определенную угрозу – реализуй украинское командование их потенциал. К счастью, именно это в Киеве сделать не смогли. Значительная часть катеров ВМСУ была уничтожена на базах. По-настоящему опасный при других обстоятельствах морской спецназ ВМСУ был наполовину уничтожен и взят в плен в Мариуполе, а другую половину украинцы, похоже, используют просто как наземные спецподразделения, если не простую наземную разведку.

    Провалили ВМСУ и минную войну – все их постановки были строго оборонительными. Попытки их катеров выходить в море заканчивались ударами по ним российской авиации. Фактически вся активность украинских ВМС вне берега свелась в итоге к полетам «Байрактаров», часть которых была и остается приписана к флоту Украины. С них корректировались атаки по острову Змеиный и сами они атаковали российские войска на нем.

    Сильной стороной ВМСУ стали ракетные удары с берега по надводным целям и нефтегазовым платформам. Но имея поставленные с Запада ракеты и всю необходимую для целеуказания информацию от НАТО, для применения ракет не надо было много ума. Ничего решающего эти удары не принесли – ВМСУ по-прежнему прячутся на базах и даже на Змеином не показываются.

    Свой флагман «Гетман Сагайдачный» украинцы затопили в порту сами. Впрочем, с учетом его технического состояния, толку от него не было никакого. Фактически вся деятельность ВМСУ сейчас ограничивается Днепровским лиманом (он же Днепровско-Бугский лиман). Где-то там до сих пор орудует украинский десантный корабль «Юрий Олифиренко», вооруженный ракетными установками залпового огня, который может использоваться для высадки и эвакуации диверсионных групп и для обстрела наших войск. Сейчас Днепровский лиман и река Южный Буг перекрыты минами – и там хозяйничают ВМСУ. В море им крупными силами пока не выйти, но и свой район они держат. На этом фоне и представляют интерес две новости об их будущем.

    Американские катера и речные силы

    Первая – отправка на Украину из США новой партии патрульных катеров в количестве аж 18 единиц. Пока, правда, неясно, какого типа, но это однозначно быстроходный катер с минимальной осадкой. Ранее Украина заказала в США 16 быстроходных катеров Mark VI, которые, будь они вооружены малогабаритными управляемыми ракетами, стали бы серьезной проблемой для ВМФ. Для их уничтожения, выйди они в море, пришлось бы проводить отдельную воздушно-морскую операцию.

    Но пока они эти катера не получили. Американцы в своем пресс-релизе говорят о том, что это будут патрульные катера для рек, боевые катера «длиной 40 футов» для открытого моря и еще какие-то «оборонительные» морские катера поменьше. Mark VI в этом списке, видимо, нет, хотя бы потому, что они намного больше. Зато указанные выше катера легко перевезти на наземном транспорте.

    А еще в конце июня Украина приступила к формированию речных сил, по сути являющихся неким аналогом советской Днепровской флотилии. Пока у них там в строю какие попало катера, не представляющие боевой ценности, а сама флотилия формируется в тех районах, которые давно оставлены российскими войсками – в северной части Днепра.

    Но это никого не должно обманывать: северная часть – это спокойная зона, российская авиация там не работает, опасаться нечего и можно спокойно готовить войска к бою, не боясь бомбового удара. А вот когда прибудут нормальные скоростные катера с оружием, то у украинцев появится возможность кое-где создать нам проблемы. А именно – в Днепровских плавнях и на выходе из Днепра в Черное море.

    Обстановка и угрозы

    Если двигаться вверх по течению Днепра, то обстановка выглядит следующим образом. Россия контролирует Кинбурнскую косу и весь левый (восточный, по факту в лимане он южный) берег Днепра.

    На противоположной стороне до Южного Буга все контролирует Украина, восточный берег Южного Буга почти весь тоже за ней – от истоков до примерно Лупарево, где начинается линия боевого соприкосновения, идущая потом на северо-восток к Кривому Рогу. С этого места оба берега Днепра под российским контролем, включая так называемые плавни – зоны отчасти заболоченных рукавов с густой растительностью по берегам с пойменными островками и намытыми отмелями.

    Сразу за плавнями – Херсон, после которого русло реки уже несколько отличается, но плавни в том или ином виде присутствуют до плотины ГЭС в Новой Каховке. Далее, вверх по течению до Золотой Балки по западному берегу и до отметки чуть севернее Васильевки – по восточному, берега Днепра под российским контролем. А дальше – пока Украина.

    Сейчас активность украинских войск на Днепре почти нулевая, но в плавнях иногда происходят попытки диверсионных групп просочиться на российскую территорию. В Сети встречаются видео о подразделениях Росгвардии, действующих в этой зоне на катерах. В качестве транспорта они используют армейские буксирно-моторные катера БМК-МТ, изначально предназначенные для понтонеров. Росгвардейцы ловят там диверсантов, разведчиков ВСУ и даже вооруженных дезертиров. Работа идет успешно, хотя со стороны все это похоже на Вьетнам – грязная вода, непроницаемые заросли по берегам, из которых в любой момент может быть открыт огонь. Просто пока его особо некому открывать.

    Если Украине, используя новые катера и остатки своих морских спецвойск, удастся сформировать пусть небольшие, но хорошо оснащенные речные силы, а потом перебросить их с Днепра на Южный Буг по суше, то это может оказаться проблемой. Действуя одиночными катерами или парами катеров, они смогут по ночам осуществлять переходы через лиман в ту часть Днепра, которая непосредственно прилегает к Херсону, и вести там диверсии, в том числе в городской черте.

    Американский речной катер отличается небольшими размерами, малой осадкой, низким шумом, очень высокой скоростью и отличной маневренностью. Вооружен, как правило, несколькими пулеметами, часть из которых имеет калибр 12,7 мм, а остальные – это 7,62-мм шестиствольные «Миниганы» с электроприводом вращающегося блока стволов, отличающиеся огромной скорострельностью и плотностью огня. Ловить в плавнях против такого противника на буксирном катере просто нечего.

    Аналогичные сложности могут доставить и обещанные американцами морские катера. Выходя оттуда же, из Днепровского лимана или из Одессы, скоростные (40 узлов и более), очень маленькие и труднообнаружимые лодки смогут использоваться для диверсий против российских объектов и даже против судов вспомогательного флота ВМФ. Для боевых кораблей они большой угрозы не представляют.

    Но это – сами по себе. А вот рыскать в трафике торговых судов и идентифицировать внутри него российские суда, которые нельзя отличить от других по радиолокационным отметкам, можно вполне. Высаживать и снимать с берега диверсантов – тоже, в том числе боевых пловцов, которые у Украины еще остались. Естественно, что все это не сможет обеспечить Украине никаких решающих успехов. Но иметь в виду эту угрозу стоит. Как и еще кое-что.

    Зачистить Днепровский лиман

    У России есть флот, и он, как вид Вооруженных сил предназначен для ведения войны в том числе против вражеских флотов, какими бы смешными они не были. Сейчас обстановка такова, что решение о применении ВМФ в значительной степени принимает какой-то командующий из сухопутных войск. Такова наша система управления.

    У России на Черном море есть 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк. Летчики этого полка уже работали по ВМСУ – и успешно. Используются на Черном море морские вертолеты Ка-29, способные применять управляемые ракеты, в том числе против надводных целей.

    Есть где-то и проходившие проверку в Сирии Ка-52К – корабельные вертолеты, способные кроме обычного для наземного вертолета состава оружия применять еще и противокорабельные ракеты Х-35. Есть флотские разведывательные подразделения, которые активно и успешно применяются в ходе специальной военной операции. В конце концов, есть широкий спектр управляемых ракет большой дальности, крылатых и не только, есть ракетные системы залпового огня «Смерч» в составе Сухопутных войск с дальностью стрельбы в десятки километров. Батарея таких машин, рассредоточенная на фронте от выезда на Кинбурнскую косу до Снегиревки на севере плацдарма за Днепром, пробивает все возможные корабельные стоянки на Южном Буге полностью.

    Да, речные силы ВМСУ, остатки их флота и те катера, которые планируют передать американцы – это не большая проблема. Но лишь до тех пор, пока в нее не упрется, например, необходимость экстренно провести десантную операцию или рейд с моря на территорию противника. В этот момент внезапно может оказаться, что эти скорлупки на воде мешают, да и мешают сильно.

    У России есть все инструменты для того, чтобы уничтожить остатки ВМСУ полностью, а конкретно в Днепровском лимане это давно можно сделать. И то же самое стоит сделать с их создаваемыми речными силами – просто на будущее, чтобы потом об них никто не запинался.

    Черчилль как-то сказал, что в море есть две линии обороны: первая – по базам противника, а вторая – по своим собственным. Невозможно не признать то, что американцы поставляют Украине новые катера тогда, когда линия обороны в Днепровском лимане проходит по нашему берегу.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •