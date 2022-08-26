СМИ: Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может начаться на следующей неделе

Делегация МАГАТЭ может проинспектировать ситуацию на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По его словам, даты определены «почти наверняка», но окончательные детали еще прорабатываются, передает РИА «Новости».

Еще один источник также подтвердил газете, что дата поездки – следующая неделя.

Издание отмечает, что делегация может привезти с собой устройства для мониторинга уровня радиации и другие важные инструменты.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию, происходящую вокруг Запорожской АЭС, «чрезвычайно тревожной» и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.

Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.

В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.