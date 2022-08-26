Захарова обвинила Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», – приводит сообщение РИА «Новости».

Захарова отметила, что это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. «Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», – добавила она.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию, происходящую вокруг Запорожской АЭС, «чрезвычайно тревожной» и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.

Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС.

В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.