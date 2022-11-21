МАГАТЭ открыло Зеленскому новые возможности для ядерного шантажа

Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. Ростатом заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться?

ВСУ продолжают обстреливать из артиллерии натовского калибра Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. За субботу и воскресенье ВСУ выпустили по территории станции и по питающей ее линии электропередач более двадцати крупнокалиберных артиллерийских снарядов, проинформировали в Минобороны.

Также в понедельник гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил: Россия проинформировала международное сообщество о том, что на ЗАЭС существует риск атомной аварии. «Очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», – цитировал Лихачева ТАСС.

Глава «Росатома» полагает – благодаря стараниям руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично его главы Рафаэля Гросси с сентября на ЗАЭС был «достаточно спокойный период». «Однако за выходные – не менее тридцати прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям... повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них», – цитировало Лихачева РИА «Новости».

По его оценке, увеличение украинских обстрелов станции, вероятно, связано с «неадекватной» резолюцией совета МАГАТЭ. Этот документ, где говорится «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», Киев воспринял как карт-бланш для возобновления обстрелов, полагает Лихачев.

В то же время советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о «некритичных повреждениях». Формально к критичной инфраструктуре не относятся емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, отметил Карчаа. Но, подчеркнул он, «вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта?».

В такой ситуации формирование зоны безопасности, которая оградила бы ЗАЭС от украинских атак, зависит от двух условий, считает Лихачев. Первый фактор – активность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и успешность его переговоров с Киевом. Второе и главное условие – одобрят ли Соединенные Штаты решение о зоне безопасности. «Я думаю, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для США о торможении решения по зоне безопасности», – заметил руководитель «Росатома».

«Я не вижу ничего удивительного в слепоте МАГАТЭ, поскольку это подразделение ООН, которая в значительной степени контролируется США. А то, что Зеленский обстреливает Запорожскую АЭС – это фактически прямой шантаж Европы», – отметил политолог Марат Баширов.

По его мнению, Киев «выдвигает европейцам, а за ними и американцам, условия о том, что они должны убедить Москву прекратить воздействие на энергосистему Украины». В противном случае в Европе наступит ядерная зима, которую своим ударом спровоцируют ВСУ, пояснил Баширов логику Киева.

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Но рассчитывать на Европейское агентство по атомной энергии (Евратом) и на другие структуры ЕС в вопросе воздействия на Киев не следует, сказал газете ВЗГЛЯД специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов. «Европейские страны несамостоятельны. По большому счету, их поведение по отношению к текущей ситуации хорошо иллюстрируется притчей о трех обезьянах: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю», – сравнил эксперт.

Ситуация вокруг ЗАЭС также выявила отсутствие субъектности и у МАГАТЭ, добавляет Аниплогов. «Международное агентство самоустранилось от обязанностей по обеспечению безопасности, – отметил собеседник. – Инспекторы МАГАТЭ даже не удосужились в своем финальном отчете указать, кто занимался обстрелом станции. Хотя все вещественные доказательства вины ВСУ им были предоставлены».

Более того, продолжает Анпилогов, от воздействия на Украину может самоустраниться и единственная реальная сила в данном вопросе – Соединенные Штаты. «США много раз подчеркивали, что стороной конфликта они не являются. Вашингтон не собирается брать на себя миротворческие обязательства. Да и никаких гарантий по поводу того, что потенциальная демилитаризованная зона впоследствии не станет местом базирования ВСУ, они предоставить не могут», – отметил собеседник.

Американцев вполне устраивает развитие событий по киевскому сценарию, полагает Анпилогов. «Офис Зеленского отдает ВСУ прямые приказы по обстрелу АЭС. Прослеживается достаточно точный замысел: постараться создать невыносимые условия для охраны станции, после чего постараться захватить ее силовым путем. Возможно, через привлечение речного десанта через Каховское водохранилище, а также использование вертолетного десанта», – обрисовал сценарий эксперт.

При этом США в вопросе о ЗАЭС ведут себя не так, как в случае с недавним ракетным инцидентом в Польше, добавляет Баширов. Поскольку Украина не входит в НАТО, на украинской территории, по мнению американцев, может происходить что угодно:

«Поэтому они не останавливают Зеленского. Ядерный взрыв на Украине не приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией. У США здесь руки развязаны.

Рассчитывать на изменение линии поведения МАГАТЭ и лично господина Гроссии также не следует, добавил аналитик. Если бы Гросси был человеком чести, то, «даже находясь под давлением, он бы нашел какую-то возможность произнести те слова, которые от него ждут очень многие европейцы», заметил Баширов. «Но он зависим, и его риторика вряд ли изменится. Гросси как аргентинцу эта ситуация не угрожает, равно как и США», – резюмировал политолог.

В сложившейся ситуации Москве следует принимать исключительно самостоятельные меры для того, чтобы обеспечить сохранность ЗАЭС и обезопасить прилегающие к станции территории, отмечают эксперты. «ЗАЭС уже сейчас находится в достаточно безопасном состоянии, – подчеркнул Анпилогов. – Сама станция не действует, а атомные реакторы заглушены. Заглушены они надежно. Часть остаточного теплового выброса после окончания ядерной реакции уже ушла».

«Но украинская сторона сосредотачивает основную террористическую активность вокруг хранилища отработанного ядерного топлива, – указал Анпилогов. – На территории данного хранилища находятся отработанные материалы. Конечно, это серьезный объект, способный вызывать беспокойство, однако, в крайнем случае, мы можем перевезти материал вглубь территории РФ, чтобы полностью исключить доступность артиллерийского огня до критической цели».

«В такой ситуации заглушенные реакторы достаточно трудно разрушить даже направленным артиллерийским огнем. А вот с отработанными материалами нужно повозиться. Как я уже сказал – в крайнем случае, вывезти их на другую территорию Российской Федерации и тем самым лишить ВСУ возможностей для ядерного шантажа», – резюмирует Анпилогов.

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