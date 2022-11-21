МАГАТЭ открыло Зеленскому новые возможности для ядерного шантажа

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21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
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Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    МАГАТЭ открыло Зеленскому новые возможности для ядерного шантажа

    Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз
    		   21 ноября 2022, 21:55
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков,
    Михаил Мошкин

    Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. Ростатом заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться?

    ВСУ продолжают обстреливать из артиллерии натовского калибра Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. За субботу и воскресенье ВСУ выпустили по территории станции и по питающей ее линии электропередач более двадцати крупнокалиберных артиллерийских снарядов, проинформировали в Минобороны.

    Также в понедельник гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил: Россия проинформировала международное сообщество о том, что на ЗАЭС существует риск атомной аварии. «Очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», – цитировал Лихачева ТАСС.

    Глава «Росатома» полагает – благодаря стараниям руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично его главы Рафаэля Гросси с сентября на ЗАЭС был «достаточно спокойный период». «Однако за выходные – не менее тридцати прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям... повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них», – цитировало Лихачева РИА «Новости».

    По его оценке, увеличение украинских обстрелов станции, вероятно,  связано с «неадекватной» резолюцией совета МАГАТЭ. Этот документ, где говорится «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», Киев воспринял как карт-бланш для возобновления обстрелов, полагает Лихачев.

    В то же время советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о «некритичных повреждениях». Формально к критичной инфраструктуре не относятся емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, отметил Карчаа. Но, подчеркнул он, «вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта?».

    В такой ситуации формирование зоны безопасности, которая оградила бы ЗАЭС от украинских атак, зависит от двух условий, считает Лихачев. Первый фактор – активность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и успешность его переговоров с Киевом. Второе и главное условие – одобрят ли Соединенные Штаты решение о зоне безопасности. «Я думаю, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для США о торможении решения по зоне безопасности», – заметил руководитель «Росатома».

    «Я не вижу ничего удивительного в слепоте МАГАТЭ, поскольку это подразделение ООН, которая в значительной степени контролируется США. А то, что Зеленский обстреливает Запорожскую АЭС – это фактически прямой шантаж Европы», – отметил политолог Марат Баширов.

    По его мнению, Киев «выдвигает европейцам, а за ними и американцам, условия о том, что они должны убедить Москву прекратить воздействие на энергосистему Украины». В противном случае в Европе наступит ядерная зима, которую своим ударом спровоцируют ВСУ, пояснил Баширов логику Киева.

    Но рассчитывать на Европейское агентство по атомной энергии (Евратом) и на другие структуры ЕС в вопросе воздействия на Киев не следует, сказал газете ВЗГЛЯД специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов. «Европейские страны несамостоятельны. По большому счету, их поведение по отношению к текущей ситуации хорошо иллюстрируется притчей о трех обезьянах: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю», – сравнил эксперт.

    Ситуация вокруг ЗАЭС также выявила отсутствие субъектности и у МАГАТЭ, добавляет Аниплогов. «Международное агентство самоустранилось от обязанностей по обеспечению безопасности, – отметил собеседник. – Инспекторы МАГАТЭ даже не удосужились в своем финальном отчете указать, кто занимался обстрелом станции. Хотя все вещественные доказательства вины ВСУ им были предоставлены».

    Более того, продолжает Анпилогов, от воздействия на Украину может самоустраниться и единственная реальная сила в данном вопросе – Соединенные Штаты. «США много раз подчеркивали, что стороной конфликта они не являются. Вашингтон не собирается брать на себя миротворческие обязательства. Да и никаких гарантий по поводу того, что потенциальная демилитаризованная зона впоследствии не станет местом базирования ВСУ, они предоставить не могут», – отметил собеседник.

    Американцев вполне устраивает развитие событий по киевскому сценарию, полагает Анпилогов. «Офис Зеленского отдает ВСУ прямые приказы по обстрелу АЭС. Прослеживается достаточно точный замысел: постараться создать невыносимые условия для охраны станции, после чего постараться захватить ее силовым путем. Возможно, через привлечение речного десанта через Каховское водохранилище, а также использование вертолетного десанта», – обрисовал сценарий эксперт.

    При этом США в вопросе о ЗАЭС ведут себя не так, как в случае с недавним ракетным инцидентом в Польше, добавляет Баширов. Поскольку Украина не входит в НАТО, на украинской территории, по мнению американцев, может происходить что угодно:

    «Поэтому они не останавливают Зеленского. Ядерный взрыв на Украине не приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией. У США здесь руки развязаны.

    Рассчитывать на изменение линии поведения МАГАТЭ и лично господина Гроссии также не следует, добавил аналитик. Если бы Гросси был человеком чести, то, «даже находясь под давлением, он бы нашел какую-то возможность произнести те слова, которые от него ждут очень многие европейцы», заметил Баширов. «Но он зависим, и его риторика вряд ли изменится. Гросси как аргентинцу эта ситуация не угрожает, равно как и США», – резюмировал политолог.

    В сложившейся ситуации Москве следует принимать исключительно самостоятельные меры для того, чтобы обеспечить сохранность ЗАЭС и обезопасить прилегающие к станции территории, отмечают эксперты. «ЗАЭС уже сейчас находится в достаточно безопасном состоянии, – подчеркнул Анпилогов. – Сама станция не действует, а атомные реакторы заглушены. Заглушены они надежно. Часть остаточного теплового выброса после окончания ядерной реакции уже ушла».

    «Но украинская сторона сосредотачивает основную террористическую активность вокруг хранилища отработанного ядерного топлива, – указал Анпилогов. – На территории данного хранилища находятся отработанные материалы. Конечно, это серьезный объект, способный вызывать беспокойство, однако, в крайнем случае, мы можем перевезти материал вглубь территории РФ, чтобы полностью исключить доступность артиллерийского огня до критической цели».

    «В такой ситуации заглушенные реакторы достаточно трудно разрушить даже направленным артиллерийским огнем. А вот с отработанными материалами нужно повозиться. Как я уже сказал – в крайнем случае, вывезти их на другую территорию Российской Федерации и тем самым лишить ВСУ возможностей для ядерного шантажа», – резюмирует Анпилогов.

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