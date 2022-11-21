Глава Росатома заявил о риске атомной аварии на ЗАЭС

Глава Росатома Лихачев: На ЗАЭС есть риск атомной аварии

Существует риск атомной аварии на Запорожской АЭС, об этом Россия информирует мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что Киев, очевидно, считает допустимым небольшой ядерный инцидент. «Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», – передает слова Лихачева ТАСС.

Он отметил, что подобный прецедент навсегда изменит ход истории. В связи с этим необходимо сделать все, чтобы ни у кого не было в мыслях посягать на безопасность АЭС.

При этом глава Росатома заявил, что появление зоны безопасности вокруг ЗАЭС зависит от решения Вашингтона и активности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы та прекратила обстреливать ЗАЭС.