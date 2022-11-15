Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

Взгляд
15 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
Разделы

Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
Перейти в раздел…

О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден не смог изменить позицию Китая по России

На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина REUTERS/Kevin Lamarque
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала: ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разные проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как получишь паспорт – береги страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
При получении гражданства человек не только обретает ряд возможностей, но и берет на себя целый ряд обязательств. И если он свои обязательства в рамках «контракта» с РФ нарушает, то контракт должен считаться автоматически расторгнутым. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
    В Польше собрано совещание по нацбезопасности из-за падения двух ракет Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше Шольц признал провал попытки изолировать Россию на саммите G20 Тигр напал на Эдгара Запашного
    Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба» Медведев назвал ответ России на воровство Западом зарубежных активов страны Байден пропустил ужин для лидеров G20 Для альтернативной службы суд потребовал доказательства убеждений призывника
    На Украине назвали ракетный удар по энергосистеме страны самым мощным ВСУ запретили жителям Херсона покидать город на лодках Германия решила разделить могилы советских солдат на русских и украинцев Москвичам пообещали первую метель

    «героизм и самоотверженность»


    Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»

    атака по инфраструктуре


    Военный эксперт объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» по Украине

    человеческая популяция


    Демограф объяснил непреодолимый рубеж в 10 миллиардов человек для населения Земли

    Видео

    зарубежные добровольцы


    Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию

    встреча на саммите G20


    Байден не смог изменить позицию Китая по России

    спецоперация на украине


    Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

    «часть дуги хаоса»


    Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    окончательное смешение


    Андрей Полонский: Россия ведет борьбу за возможность быть разными

    остановитесь на минуту


    Ирина Алкснис: В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

    леваки в почете


    Игорь Мальцев: Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

    Разрушение плотины Каховской ГЭС заставит российские войска в Херсоне отойти вглубь левобережья
    		   15 ноября 2022, 23:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Атаки ВСУ на Каховскую ГЭС привели к тому, что власти Херсонщины объявили об остановке станции. Жителей призвали не приближаться к берегу Днепра. Полное разрушение плотины, впрочем, рассматривается как самый неблагоприятный сценарий. Каким районам грозит затопление в этом случае? Создается ли опасность для Запорожской АЭС после остановки ГЭС и могут ли ВСУ взорвать плотину для захвата станции?

    Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент остановлена, турбины не выдают электроэнергию, но необходимости в этом и нет. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По словам Сальдо, электроэнергия, которую вырабатывала гидроэлектростанция, служила как балансировка в общей энергосистеме и не играла существенной роли в энергообеспечении.

    Политик отметил: сейчас важен гидроузел электростанции, который состоит из плотины и системы каналов, обеспечивающих водой в том числе Крым, сообщает «Интерфакс». Из-за атак ВСУ в этом районе возникла серьезная угроза повреждения оставшихся турбин, а при самом неблагоприятном сценарии – полного разрушения плотины.

    Для минимизации последствий был увеличен сброс воды из Каховского водохранилища в систему каналов, в том числе и в Северо-Крымский канал, сообщает портал «Вести». «Чтобы избежать масштабного потопа, еще сейчас добавили возможность сброса в систему каналов, которые идут из Каховского водохранилища. Таким образом, объем воды, который идет с каскада ГЭС почти от Киева, сейчас перераспределится на каналы», – объяснил Сальдо. Восстановить гидроузел после повреждений от украинских обстрелов теоретически можно в течение года, добавил врио губернатора со ссылкой на экспертов.

    Власти города Новая Каховка, располагающегося близ Каховской ГЭС, уже призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает пресс-служба администрации города.

    Ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС участились в октябре. А в минувшее воскресенье глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев признал: гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения в результате обстрелов. Леонтьев отмечал, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

    В октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС. Об этом тогда сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Дипломат указал: Вооруженные силы Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу. Цель – пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий и гибель тысяч мирных людей.

    Каховская ГЭС – нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидросооружений, один из ключевых элементов всей гидрологической системы. Именно на этот объект возложена функция регулирования стока. Плотина Каховского гидроузла создает перепад высот на Днепре до 16 метров. В районе ГЭС образован искусственный водоем длиной 230 километров и шириной 25 километров.

    Гигантское водохранилище сдерживает более 18 кубических километров воды. Площадь его зеркала составляет 2155 квадратных километров. Если дамба Каховской ГЭС будет разрушена, то в нижнее течение Днепра хлынет колоссальный объем воды.

    «Существует проблема каскада днепровских гидроэлектростанций по отношению к Запорожской АЭС. Если сбросить воду сверхнормативно с вышестоящих ГЭС, которые располагаются до Каховки – с Кременчугской или Днепрогэса, то можно затопить площадку Запорожской АЭС. Станция будет стоять в озере глубиной около трех метров. В этом случае ее очень сложно будет оборонять – ВСУ смогут заслать туда диверсантов и держать оборону», – пояснил эксперт по атомной энергетике, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин.

    «Если же разрушить плотину Каховской ГЭС, то сброс воды приведет к тому, что вода затопит левый берег – то есть, по сути, линию обороны, которую сейчас заняли наши войска.

    Им придется отойти еще километров на семь», – отметил собеседник.

    При этом, заметил Шингаркин, с целью штурма Запорожской АЭС сливать воду с Каховской ГЭС – разрушая или не разрушая ее – глупо. «В таком случае вода в районе Энергодара уйдет, и там образуется болото, через которое никто не будет организовывать наступление – катера там не пройдут, к тому же этот район простреливается обеими сторонами», – указал эксперт.

    «Что касается связи Каховской ГЭС и Запорожской АЭС, то атомная станция и так практически не работает. Поэтому особого вопроса о том, хватит воды или не хватит, не стоит. Воды, которая есть в бассейне выдержки, хватит для тех задач, которые сейчас стоят перед станцией. На ЗАЭС шесть реакторов, но ни один из них не работает, а в нынешнем режиме станция может находиться достаточно долго», – добавил он.

    Прямого электрического соединения у ГЭС и ЗАЭС нет – все соединения идут через открытые распределительные устройства. К тому же атомная станция сейчас не работает, поэтому остановка ГЭС непосредственно не скажется на работе ЗАЭС, согласился эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов.

    «Каховская ГЭС обеспечивает подпор водохранилища, которое обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Поэтому у станции возникнут проблемы с оборотным циклом только в том случае, если существенно упадет уровень воды в водохранилище. А если замкнуть всю систему на охлаждении из бассейнов, то это приведет к повышению напряжения теплового режима», – отметил эксперт.

    Что же касается затопления при разрушении ГЭС, то паводок будет высотой метр-полтора – на столько повысится уровень Днепра, сказал Анпилогов. «Под затопление попадет, в частности, Корабельный район Херсона, расположенный на острове, где находятся судостроительные предприятия и небольшой новый микрорайон», – отметил эксперт.

    «Также будут серьезные проблемы в плавнях – низменных поймах Днепра на левобережье. Оттуда российским войскам придется эвакуировать людей и технику. Однако уже примерно через двое суток паводковая волна уйдет, и после высыхания земли ВС РФ и мирные жители смогут вернуться», – пояснил Анпилогов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •