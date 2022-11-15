Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

Атаки ВСУ на Каховскую ГЭС привели к тому, что власти Херсонщины объявили об остановке станции. Жителей призвали не приближаться к берегу Днепра. Полное разрушение плотины, впрочем, рассматривается как самый неблагоприятный сценарий. Каким районам грозит затопление в этом случае? Создается ли опасность для Запорожской АЭС после остановки ГЭС и могут ли ВСУ взорвать плотину для захвата станции?

Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент остановлена, турбины не выдают электроэнергию, но необходимости в этом и нет. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По словам Сальдо, электроэнергия, которую вырабатывала гидроэлектростанция, служила как балансировка в общей энергосистеме и не играла существенной роли в энергообеспечении.

Политик отметил: сейчас важен гидроузел электростанции, который состоит из плотины и системы каналов, обеспечивающих водой в том числе Крым, сообщает «Интерфакс». Из-за атак ВСУ в этом районе возникла серьезная угроза повреждения оставшихся турбин, а при самом неблагоприятном сценарии – полного разрушения плотины.

Для минимизации последствий был увеличен сброс воды из Каховского водохранилища в систему каналов, в том числе и в Северо-Крымский канал, сообщает портал «Вести». «Чтобы избежать масштабного потопа, еще сейчас добавили возможность сброса в систему каналов, которые идут из Каховского водохранилища. Таким образом, объем воды, который идет с каскада ГЭС почти от Киева, сейчас перераспределится на каналы», – объяснил Сальдо. Восстановить гидроузел после повреждений от украинских обстрелов теоретически можно в течение года, добавил врио губернатора со ссылкой на экспертов.

Власти города Новая Каховка, располагающегося близ Каховской ГЭС, уже призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает пресс-служба администрации города.

Ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС участились в октябре. А в минувшее воскресенье глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев признал: гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения в результате обстрелов. Леонтьев отмечал, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

В октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС. Об этом тогда сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Дипломат указал: Вооруженные силы Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу. Цель – пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий и гибель тысяч мирных людей.

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Каховская ГЭС – нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидросооружений, один из ключевых элементов всей гидрологической системы. Именно на этот объект возложена функция регулирования стока. Плотина Каховского гидроузла создает перепад высот на Днепре до 16 метров. В районе ГЭС образован искусственный водоем длиной 230 километров и шириной 25 километров.

Гигантское водохранилище сдерживает более 18 кубических километров воды. Площадь его зеркала составляет 2155 квадратных километров. Если дамба Каховской ГЭС будет разрушена, то в нижнее течение Днепра хлынет колоссальный объем воды.

«Существует проблема каскада днепровских гидроэлектростанций по отношению к Запорожской АЭС. Если сбросить воду сверхнормативно с вышестоящих ГЭС, которые располагаются до Каховки – с Кременчугской или Днепрогэса, то можно затопить площадку Запорожской АЭС. Станция будет стоять в озере глубиной около трех метров. В этом случае ее очень сложно будет оборонять – ВСУ смогут заслать туда диверсантов и держать оборону», – пояснил эксперт по атомной энергетике, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин.

«Если же разрушить плотину Каховской ГЭС, то сброс воды приведет к тому, что вода затопит левый берег – то есть, по сути, линию обороны, которую сейчас заняли наши войска.

Им придется отойти еще километров на семь», – отметил собеседник.

При этом, заметил Шингаркин, с целью штурма Запорожской АЭС сливать воду с Каховской ГЭС – разрушая или не разрушая ее – глупо. «В таком случае вода в районе Энергодара уйдет, и там образуется болото, через которое никто не будет организовывать наступление – катера там не пройдут, к тому же этот район простреливается обеими сторонами», – указал эксперт.

«Что касается связи Каховской ГЭС и Запорожской АЭС, то атомная станция и так практически не работает. Поэтому особого вопроса о том, хватит воды или не хватит, не стоит. Воды, которая есть в бассейне выдержки, хватит для тех задач, которые сейчас стоят перед станцией. На ЗАЭС шесть реакторов, но ни один из них не работает, а в нынешнем режиме станция может находиться достаточно долго», – добавил он.

Прямого электрического соединения у ГЭС и ЗАЭС нет – все соединения идут через открытые распределительные устройства. К тому же атомная станция сейчас не работает, поэтому остановка ГЭС непосредственно не скажется на работе ЗАЭС, согласился эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов.

«Каховская ГЭС обеспечивает подпор водохранилища, которое обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Поэтому у станции возникнут проблемы с оборотным циклом только в том случае, если существенно упадет уровень воды в водохранилище. А если замкнуть всю систему на охлаждении из бассейнов, то это приведет к повышению напряжения теплового режима», – отметил эксперт.

Что же касается затопления при разрушении ГЭС, то паводок будет высотой метр-полтора – на столько повысится уровень Днепра, сказал Анпилогов. «Под затопление попадет, в частности, Корабельный район Херсона, расположенный на острове, где находятся судостроительные предприятия и небольшой новый микрорайон», – отметил эксперт.

«Также будут серьезные проблемы в плавнях – низменных поймах Днепра на левобережье. Оттуда российским войскам придется эвакуировать людей и технику. Однако уже примерно через двое суток паводковая волна уйдет, и после высыхания земли ВС РФ и мирные жители смогут вернуться», – пояснил Анпилогов.

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