ВСУ усилили ракетные обстрелы Каховской ГЭС

Вооруженные подразделения киевского режима начали чаще обстреливать ракетами Каховскую ГЭС

Украинские военные увеличили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

По его словам, ночь на понедельник была тревожной, так как многократно усилились ракетные удары со стороны ВСУ по Каховской ГЭС. Так, за ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара, передает РИА «Новости».

При этом Леонтьев добавил, что из Каховского водохранилища продолжается сброс воды.

«Слишком много было фактов, подтверждающих нездоровые устремления киевского режима: продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, регулярные обстрелы Каховской ГЭС, подрыв Крымского моста, тьма терактов, люди мирные постоянно под ударом. Все это заставляет быть начеку», – отметил он.

Леонтьев заключил, что под ударом остаются мирные граждане.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб из-за возможного разрушения ГЭС.

Напомним, Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.