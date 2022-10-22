На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 14:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды
Для снижения рисков ущерба в случае разрушения ГЭС на Каховском водохранилище увеличили объем сброса воды
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На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб из-за возможного разрушения ГЭС, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
Он отметил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя. В последнюю неделю было принято решение об увеличении сброса воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было меньше, передает РИА «Новости».
Леонтьев добавил, что уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды. Масштаб катастрофы в случае разрушения плотины гидроэлектростанции, по его словам, будет крайне серьезным.
Ранее Леонтьев заявил, что при обстрелах Каховской ГЭС киевский режим использует все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты. Россияраспространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Эксперт указал на военный смысл лишения Украины электричества
Военный обозреватель Хроленко заявил, что при лишении Украины электричества страна потеряет способность управления ВСУ
Российские ракетные удары лишают Украину электричества для того, чтобы Киев потерял способность управления и переброски сил украинской армии, заявил военный обозреватель Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что российские ракетные удары или «десятидневный Армагеддон» привел к уничтожению 30% энергосистемы Украины», говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, все, что касается железнодорожных перевозок, разведки и связи, требует электроэнергии. Если цель будет достигнута, а она, скорее всего, будет достигнута, то Украина потеряет способность управления и переброски сил украинской армии, указал Хроленко.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
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В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В Магаданской области выполнили план по частичной мобилизации
Губернатор Магаданской области Носов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Сергей Носов.
«Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тыс. рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», – заявил он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сумма позволит военным и их семьям не снижать уровень качества жизни. Также еще одной мерой поддержки стала ежемесячная денежная выплата по основному месту работы в бюджетной сфере в размере 70% от зарплаты. Дети военных получат компенсацию за детский сад в размере 100%, школьников обеспечат бесплатным горячим питанием, а студенты получат дополнительную стипендию, передает ТАСС.
Также семьи военнослужащих с 1 октября освобождены от оплаты коммунальных услуг, кроме взносов на капремонт.
Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
Глава делегации РФ на переговорах в Вене: США пытаются притянуть Иран в качестве стороны конфликта на Украине
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США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, американцы, по мнению России, пытаются притянуть Иран как участника, сторону конфликта на Украине, но это у них с трудом получается. Гаврилов отметил, что при этом нарушаются механизмы работы ООН, передает ТАСС.
Гаврилов подчеркнул, что Россия использует собственные беспилотники на Украине и никто и никогда не докажет, что это иранские БПЛА. Он заверил, что это российский аппараты, которые производит РФ. Он отметил, что об этом официально заявлялось уже в ООН.
Он обратил внимание на эффективность беспилотников «Герань-2», которые, по словам дипломата, сбить очень тяжело. Гаврилов отметил, что это новый элемент в боевой тактике, который играет большое значение: трудноперехватываемый, действует на расстоянии свыше 1 тыс. километров, может находиться в воздухе 12 часов, несет 50 кг боевой нагрузки, этот БПЛА очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой. Он также отметил дешевизну производства такого оружия.
Гаврилов также напомнил о существовании других действенных российских БПЛА – беспилотниках «Ланцет», которые действуют на короткие дистанции и эффективны для атаки по боевым средствам, по пунктам управления и так далее, беспилотнике «Орлан-10», который активно как разведчик действует на глубину до 600 км.
Ранее Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
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Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
Уточняется, что Небензя в ходе заседания «заранее предупредил, что не планирует выслушивать «очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ», подчеркнув, что это действие по какой-то причине доставляет Кислице «странное и порочное удовольствие», передает РИА «Новости».
Также постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
Ранее Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
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Эксперт объяснил назначения вице-премьеров кураторами высокотехнологичных направлений
Политолог Баширов: Вице-премьеры должны подготовить Россию к войнам будущего
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Современный мир требует развития высоких технологий. Стоять на месте сегодня нельзя. Например, даже дроны, использующиеся в рамках СВО, нуждаются в качественном программном обеспечении, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя назначение вице-премьеров российского правительства кураторами высокотехнологичных направлений.
«Лет через 20-30 вся наша жизнь будет полностью связана с электронными устройствами. Соответственно, военное и финансовое соревнование стран зависит от того, каким уровнем электронных систем вы обладаете. Если стоять на месте, мы просто поиграем», – сказал политолог Марат Баширов.
Он также рассказал о IoT-системе (IoT, Internet of Things – интернет вещей). Классический пример интернета вещей – умный дом, в котором можно управлять устройствами удаленно. При этом такая автоматизация касается всех сфер, начиная от медицины и заканчивая топливно-энергетическим комплексом, добавил Баширов.
По его словам, распоряжение Михаила Мишустина, которое закрепляет за вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений, нацелено на защиту безопасности России. «При этом перед нами стоит сложная задача в виде поиска своей электронной базы. К примеру, Китай бьется над решением этой задачи уже лет 20. Из-за этого он и претендует на Тайвань – на острове есть заводы, которые умеют производить востребованные промышленностью микросхемы», – пояснил Баширов.
«Также мы видим, что война будущего – это война дронов. Причем речь идет не только о БПЛА, но и о сухопутных и морских дронах. А дроны без программного обеспечения, связи и микроэлектроники не могут существовать», – добавил он.
«И сейчас наша армия получает бесценный опыт. В мире еще не было ни одного конфликта столь крупного масштаба, где так активно использовались дроны. Поэтому ВС России в части получения такого опыта сейчас в лидерах. И теперь мы должны готовиться к войнам будущего», – заключил Баширов.
В пятницу стало известно о том, что за вице-премьерами российского правительства закреплены новые обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений. Андрей Белоусов займется вопросами развития сквозных технологий, космических систем и сервисов.
Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий. Денис Мантуров уполномочен отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. За Александром Новаком закреплено развитие систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики.
Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального ПО и коммуникационных интернет-технологий. Как отмечает пресс-служба правительства, развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей.
Ранее премьер Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами по кураторству критически значимых технологий. Оба решения приняты во исполнение соответствующего поручения президента. По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года глава государства поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития.
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В Кировоградской области Украины поразили важные энергообъекты
Важные энергетические объекты поражены в Кировоградской области Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
По его словам, ракетные удары наносились по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, передает ТАСС.
Местных жителей и предпринимателей власти призывают ограничить потребление электроэнергии.
Ранее украинские СМИ сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего погибло четыре человека, среди которых два журналиста, сообщает «Страна» со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк.
По ее словам, ВСУ не бьют по объектам критической инфраструктуры на поражение, по мирным населенным пунктам и местному населению, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. Отмечается, что использовались кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.
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Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске
По информации украинских СМИ, в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Пятый».
Как сообщается в Telegram-канале украинского телеканала, слышны взрывы в Днепре.
Взрывы произошли в Киевской области накануне в пятницу. Позже глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что причиной взрывов была «работа саперов».
Малькевич: Реакция Киева на смерть гражданских на переправе особенно цинична
Очевидец: ВСУ не могли не знать, что в атакованной колонне едут гражданские
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ВСУ знают, что жители Херсона круглосуточно бегут из города, прочь от нацистского террора. В этой связи заявление командования ВСУ о том, что на атакованной ночью переправе были только «переодетые военные», представляется особенно циничным. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД журналист Александр Малькевич. Ранее командование ВСУ заявило, что в результате обстрела якобы пострадали не журналисты и мирные жители, а «переодетые» российские военные.
«Это абсолютный и запредельный цинизм. Киев признал факт обстрела переправы, но теперь пытается и нам, и всему миру рассказать, что старики, дети, немолодые женщины – а там их было большинство – это, на самом деле, переодетые российские военные. Кого они надеются обмануть?» – недоумевает журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.
Как уже сообщалось, Малькевич сам находился в колонне и стал свидетелем удара. «Отмечу как очевидец всего того, что сейчас происходит в Херсонской области: люди переправляются на другой берег круглосуточно, спасаясь от укрофашистского террора», – сказал он. По его мнению, подобный целенаправленый удар по колонне журналистов, автомобили которой были снабжены надписью «пресса», – это прямое нарушение Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, а также очередное свидетельство преступности украинского режима, подчеркнул Малькевич. «Ждем реакции от международной общественности, журналистского сообщества, ООН. Или это опять – другое?» – задался вопросом Малькевич.
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в ночь на пятницу, подтвердила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает «РГ». По ее мнению, в результате обстрела пострадали не журналисты и мирные жители, а якобы переодетые российские военные, сказала Гуменюк в эфире украинского ТВ.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе через Днепр, расположенной в Херсоне рядом с Антоновским мостом. Отмечается, что использовались кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами. В результате погибли четыре человека. Тяжелые ранения получили десять человек. Сожжены 12 гражданских машин. Стоит отметить, что среди погибших – два сотрудника телерадиокомпании «Таврия», сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. В своем Telegram-канале она показала, как выглядит автомобиль тележурналистов из «Таврии» после обстрела. Также был убит российский продюсер Олег Клоков, который «прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», добавила Губарева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов
Источник РИА «Новости» сообщил о ликвидации группы украинских диверсантов
Спецслужбы в Луганской народной республике нейтрализовали группу украинских диверсантов, сообщил источник.
Он рассказал, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность диверсионно-террористической группы ВСУ. По его словам, обнаружен замаскированный схрон, подходы к которому были заминированы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в схроне было вооружение иностранного производства.
Ранее сообщалось, что на Андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).
Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных жителей
Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных людей
Один из бывших командиров теробороны города Энергодара Виталий Деменко добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам, отказавшись от участия в диверсиях против мирных граждан.
По словам Деменко, его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призвал устраивать диверсии.
«Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
Чтобы избежать проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам.
Также в ходе спецоперации был задержан еще один боевик теробороны Энергодара – Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74.
Ранее сообщалось, что боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре.
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