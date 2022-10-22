На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

Малькевич: Реакция Киева на смерть гражданских на переправе особенно цинична

Очевидец: ВСУ не могли не знать, что в атакованной колонне едут гражданские

ВСУ знают, что жители Херсона круглосуточно бегут из города, прочь от нацистского террора. В этой связи заявление командования ВСУ о том, что на атакованной ночью переправе были только «переодетые военные», представляется особенно циничным. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД журналист Александр Малькевич. Ранее командование ВСУ заявило, что в результате обстрела якобы пострадали не журналисты и мирные жители, а «переодетые» российские военные.

«Это абсолютный и запредельный цинизм. Киев признал факт обстрела переправы, но теперь пытается и нам, и всему миру рассказать, что старики, дети, немолодые женщины – а там их было большинство – это, на самом деле, переодетые российские военные. Кого они надеются обмануть?» – недоумевает журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Как уже сообщалось, Малькевич сам находился в колонне и стал свидетелем удара. «Отмечу как очевидец всего того, что сейчас происходит в Херсонской области: люди переправляются на другой берег круглосуточно, спасаясь от укрофашистского террора», – сказал он. По его мнению, подобный целенаправленый удар по колонне журналистов, автомобили которой были снабжены надписью «пресса», – это прямое нарушение Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, а также очередное свидетельство преступности украинского режима, подчеркнул Малькевич. «Ждем реакции от международной общественности, журналистского сообщества, ООН. Или это опять – другое?» – задался вопросом Малькевич.

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в ночь на пятницу, подтвердила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает «РГ». По ее мнению, в результате обстрела пострадали не журналисты и мирные жители, а якобы переодетые российские военные, сказала Гуменюк в эфире украинского ТВ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе через Днепр, расположенной в Херсоне рядом с Антоновским мостом. Отмечается, что использовались кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами. В результате погибли четыре человека. Тяжелые ранения получили десять человек. Сожжены 12 гражданских машин. Стоит отметить, что среди погибших – два сотрудника телерадиокомпании «Таврия», сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. В своем Telegram-канале она показала, как выглядит автомобиль тележурналистов из «Таврии» после обстрела. Также был убит российский продюсер Олег Клоков, который «прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», добавила Губарева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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