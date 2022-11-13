Посольство России опровергло сообщения о покупке в КНДР формы для ВС России Власти Новой Каховки не исключили консервации ГЭС из-за ракетных обстрелов Глава Новокаховского округа Леонтьев: Придется консервировать Каховскую ГЭС 13 ноября 2022, 13:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Постоянные ракетные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины и наносимый ей ущерб вынуждают задуматься о консервации гидроэлектростанции, заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, в ситуации постоянных обстрелов придется консервировать Каховскую ГЭС. На данный момент ГЭС продолжает работать, передает РИА «Новости». Ранее в воскресенье Леонтьев рассказал, что Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС. Новости СМИ2

Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу 12 ноября 2022, 20:47

Фото: URA.RU/TASS

Текст: Вера Басилая

В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости». Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки. Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте. Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне 12 ноября 2022, 21:31 Текст: Вера Басилая

Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск». Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград». Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек. Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе. Новости СМИ2 Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть» 13 ноября 2022, 11:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове. По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми. «Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина. Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР 12 ноября 2022, 14:54

Фото: vk.com/mil

Текст: Вера Басилая

Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков. Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны. Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей. Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона. Новости СМИ2 Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года 13 ноября 2022, 08:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС. Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие. Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС. Медведев: Россия в одиночку сражается с западным миром Медведев заявил, что Россия формирует новый миропорядок и в одиночку сражается с НАТО 12 ноября 2022, 15:30 Текст: Вера Басилая

Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, формируя будущий миропорядок, враг будет уничтожен, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев напомнил в своем Telegram-канале о важных для страны и россиян результатах года. Так, он отметил, что именно Россия защищает своих граждан, возвращает исконные российские земли, и будет это продолжать. Также он заявил, что «именно Россия сегодня формирует будущий равноправный миропорядок, который будет выстроен» не Западом, и не «темным Киевом». По словам Медведева, России приходится в одиночку сражаться с НАТО и западным миром, но любые параллели с прошлым неверны или условны, напомнив, что россияне в одиночку готовы уничтожать мощного врага. Он также напомнил, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения, в чем состоит огромная нравственная разница с врагом, который не считает солдатские и гражданские жизни. При этом Медведев подчеркнул, что Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения, не наносила удары по всем вражеским целям, только из присущей нам человеческой доброты. Медведев призвал трудиться, быть едиными и не забывать о высоком моральном духе, чтобы обеспечить стране победу. Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости чаще напоминать врагам о величии Русского мира. Новости СМИ2 «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию 13 ноября 2022, 08:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник. По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости». По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)». Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине. Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры. Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777 12 ноября 2022, 14:59 Текст: Кристина Цыцура

Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777. Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России. За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области. Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР. Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки. Новости СМИ2 Рогозин заявил о планах создания легких ударных БПЛА для ДНР и ЛНР Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА 12 ноября 2022, 16:59 Текст: Вера Басилая

Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости». Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР. Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое. Рогов назвал число переброшенных с Херсонского направления украинских военных Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных 12 ноября 2022, 14:59 Текст: Александра Юдина

Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает радио «Комсомольская правда». Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС. Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении. Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии. Новости СМИ2 Боец ДНР рассказал о выжженной в плену на ноге букве «Z» 12 ноября 2022, 15:32 Текст: Кристина Цыцура

Боец Народной милиции ДНР рассказал, что в плену его пытали, избивали и выжгли на ноге букву «Z». По его словам, ему закрыли глаза скотчем, связали руки и увели в неизвестном направлении. Во время допроса избивали, а затем потребовали все рассказать, угрожая выжечь букву «Z» на ноге или лице. «Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу», – передает РИА «Новости» слова мужчины. Ранее пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей. Минобороны показало работу банно-прачечного поезда в зоне спецоперации 13 ноября 2022, 09:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны показало работу уникального банно-прачечного поезда выполняющего задачи материально-технического обеспечения войск ЦВО. По сообщению в Telegram-канале Минобороны, с первого дня спецоперации личный состав комплекса обеспечивает организацию горячего питания, а также стирку, сушку и дезинфекцию вещевого имущества российских военнослужащих. В день помыться получают возможность более 1 тыс. человек. Также поезд оборудован дизельгенераторами, способными обеспечить электричеством населенный пункт, численностью до 1 тыс. домов. Ранее Минобороны показало удар крылатой ракетой «Искандер-М» по командному пункту ВСУ и видео уничтожения экипажами ударных вертолетов Ка-52 опорного пункта и бронированной техники ВСУ. Новости СМИ2 Военврач рассказал об особенностях службы в ходе спецоперации Военный медик: Нам часто приходится менять место дислокации 13 ноября 2022, 08:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Военный медик рассказал о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации. По словам офицера медицинской службы, служащего на запорожском направлении, особенность работы заключается необходимости постоянно передвигаться, менять место дислокации и поэтому появилось много способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных, передает РИА «Новости». Он добавил, что за время СВО была усовершенствована техника эвакуации раненых с поля боя и другие действия медслужбы, стали использовать более расширенно средства связи, применять новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, гемостатики и турникеты. Ранее командир медицинской группы ВС России с позывным «Донор» рассказал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт 13 ноября 2022, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт. По словам Рогозина, на Украине для России решается всё и если вся страна этого не поймет, то мы проиграем. Он призвал тех, кто думает, что это их не коснется или чего-то опасается, идти добровольцами на спецоперацию, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, имеющие жизненный опыт, подготовку и умение сберечь себя и своего товарища. Ранее Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу. Новости СМИ2 Студенты колледжей сшили для военных более 20 тыс. изделий в рамках акции «Мы рядом» Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом» 12 ноября 2022, 16:50 Текст: Кристина Цыцура

Студенты колледжей, которые приняли участие в акции «Мы рядом», начали штть теплые вещи для военных, всего с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий. Речь идет о нижнем белье, носках, косынках, хирургических простынях, и ассортимент вещей расширяется. В частности, добавились стельки для обуви, маскхалаты, подголовники. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Идея акции появилась после публикации о жительнице Набережных Челнов Оксане Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь решила к иней присоединиться. Первыми к работе подключились Красноярский техникум соцтехнологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России. Готовые изделия отправляются на фронт российским бойцам.