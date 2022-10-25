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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
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Как стать «зеленым», но не угробить экономику

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    Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

    Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы
    		   25 октября 2022, 08:40
    Фото: URA.RU/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе?

    Две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы – радиологического оружия, которое сочетает радиоактивную начинку с обычной взрывчаткой. Работы по изготовлению бомбы находятся на завершающей стадии. Об этом в понедельник сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.  

    Он представил подробные данные об угрозе, о которой чуть ранее министр обороны Сергей Шойгу переговорил с коллегами из Турции, Франции, Британии и Соединенных Штатов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследовала Москва, оповещая западных покровителей Киева о планах их подопечных. Теперь сведения, собранные Минобороны, были преданы широкой огласке.

    Кириллов сообщил: Москва располагает сведениями о контактах офиса Владимира Зеленского с Британией по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. К настоящему моменту Украина обладает всей производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы», отметил начальник войск РХБЗ.

    Кириллов напомнил о сравнительной простоте – в сравнении с созданием ядерных боеголовок – изготовления такого устройства: «грязная бомба», как уже было сказано выше, представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. «Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», – сообщил Кириллов.

    «Радиоактивное излучение убивает людей и отравляет окружающую среду. Но и такую бомбу тоже нужно уметь собрать. На мой взгляд, на Украине только два места, где можно это сделать: в Институте ядерных исследований в Киеве и на Восточном горно-обогатительном комбинате в городе Желтые Воды (Днепропетровской области)», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД советник президента Курчатовского института Александр Боровой.

    «На Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы», – приводятся слова Кириллова в Telegram-канале Минобороны. – Это три действующие атомные электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская». Для создания бомбы может быть использован оксид урана из отработанных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) атомных станций. «Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», – указал Кириллов.

    Начальник войск РХБЗ указал и на цель украинской ядерной провокации. Подрыв «грязной бомбы» может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного заряда малой мощности. «Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», – приводятся слова Кириллова в Telegram-канале Минобороны.

    Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов полагает, что применение «грязной бомбы» Киевом может преследовать не только пропагандистски-провокационные цели. Собеседник не исключает, что

    Украина планирует взорвать «грязной бомбой» дамбу Каховской ГЭС.

    «Смысл в том, что «грязную бомбу» очень легко вычислить по отсутствию вспышки и электромагнитного излучения (ЭМИ), поскольку там нет ядерного боезаряда. А подводный взрыв снимает эти вопросы, учитывая, что вода поглощает и вспышку, и частично ЭМИ. И это можно будет замаскировать под взрыв российского тактического ядерного заряда», – сказал Анпилогов.

    По словам собеседника, это планируется сделать с помощью подводных дронов, которые Британия недавно передала Украине якобы для очистки акваторий, которые заминировала российская сторона. «Мы прекрасно знаем, что Россия ничего не минировала, поэтому дроны передавались именно для провокации с «грязной бомбой». Эти дроны действуют на глубине до 100 метров, а в Днепре, к сожалению, нет никаких систем обнаружения», – сказал собеседник.

    В таком случае, отметил Анпилогов, будет затоплен левый низменный берег Днепра, а также произойдет радиоактивное заражение вниз по течению реки, кроме того, будет нарушена логистика с правобережьем.

    Но предоставлением дронов помощь Лондона Киеву в этой провокации может не ограничиться, указал эксперт. «Британия также может передать Украине делящиеся материалы и даже небольшой тактический ядерный заряд», – резюмировал Анпилогов.

    Упомянутое генералом участие британцев в возможной провокации Киева заставляет вспомнить: за последние годы Лондон как минимум дважды обвинял Россию в применении радиологического оружия (и в целом средств массового поражения). Смерть в 2006 году эмигрировавшего в Британию экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко стала поводом для обвинения в адрес российских властей в отравлении перебежчика полонием-210. Пик раскрутки дела Литвиненко пришелся на 2014–2015 годы.

    В 2018 году в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявляют, что Скрипали пострадали от разработанного в СССР боевого отравляющего вещества «Новичок». Ни по делу Скрипалей, ни по поводу смерти Литвиненко Лондон не представил веских доказательств «российского следа».

    Генерал-лейтенант Кириллов прогнозирует, что при нынешнем обвинении России в применении оружия массового поражения Киев и его британские партнеры будут действовать по схеме, отработанной в Сирии в апреле 2017 года. Речь идет о провокации с химоружием в городе Хан-Шейхун, когда прозападные «активисты» из организации «Белые каски» снимали «пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками» с целью обвинения правительства Башара Асада в преступлениях против человечности.

    Добавим, что именно Британия была одним из покровителей и основных спонсоров «Белых касок». «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR), регулярно обвинявший Россию в якобы совершенных военных преступлениях, базируется в английском Ковентри. Организованная «Белыми касками» провокация в Хан-Шейхуне была использована Соединенными Штатами – не дожидаясь начала расследования и тем более решения Совбеза ООН, американцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права, напомнил Кириллов. По его мнению, «весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае».

    Но собственно «грязную бомбу» крайне трудно будет замаскировать под ядерную, отмечает Боровой. «Во-первых, при ядерном взрыве принципиально больше радиус поражения. Во-вторых, при ядерном взрыве образуются радиоактивные изотопы, которые живут от нескольких секунд до нескольких часов. А в «грязной бомбе» такого нет, потому что в ней используются отходы, которые лежали несколько лет», – указал специалист.

    Но, заметил Боровой, Запад может «закрыть глаза на все аргументы против, не заниматься исследованиями, сказать, что это российская ядерная бомба». После взрыва, указал он, Киев и Запад будут пытаться доказать во всех международных организациях, что «Россия – это страна-террорист», что ее нужно изгнать из Совета безопасности ООН, лишить права вето, вообще исключить отовсюду.

    «Главная цель Запада и Украины в этой провокации – мобилизовать нейтральные страны против России. Впрочем, это будут небольшие страны, а Китай и Индия имеют достаточно понимающих специалистов-ядерщиков, которые сразу разберутся, что к чему. Кроме того, они видят, что это бессмысленное занятие – заражать несколько квадратных километров. Ради чего?» – пояснил Боровой.

    Что касается того, в каком месте может быть устроена провокация, то, по словам ученого, это зависит только от того, насколько украинская власть будет безразлична к жизням собственного населения.

    «В принципе, они могут устроить взрыв и в Киеве, сами предварительно уехав во Львов.

    Да, погибнут сотни тысяч человек, но ведь в Хиросиме и Нагасаки погибло больше двухсот тысяч. И они были для властей США такие же не свои, как и украинцы сейчас. Поэтому в Белом доме могут вполне согласиться с такими жертвами киевлян», – резюмировал собеседник.

    «Каков будет медийный эффект провокации? Думаю, тут вопрос не в том, кому Киев сможет это «продать», у него здесь нет никакой субъектности, а в том, насколько плотно этим займутся американские и британские спецслужбы и СМИ. Если им удалось создать цензуру в том, что касается диверсии на «Северном потоке», проведенной самими силами Запада, и убедить всех, что «Россия сама себя взорвала», то применительно к провокации с «грязной бомбой», я думаю, тут у них все получится. Из более ранних примеров – химическая атака в сирийском городе Дума близ Дамаска в апреле 2018 года с участием «Белых касок», – напомнил член координационного совета по международному сотрудничеству Общественной палаты России Максим Григорьев.

    Отметим, что возглавляемый собеседником Фонд исследований проблем демократии в течение пяти лет, с 2016-го по 2021 год, детально мониторил события в Сирии, в том числе провокационную деятельность «Белых касок». Во всех случаях «одновременно используются нелегальные вооруженные и террористические группы, НПО вроде «Белых касок», которые их поддерживают, плюс западные СМИ, которые распространяют их информацию, и государства, которые за всем этим стоят»,  – отмечал Григорьев в комментарии ТАСС  в 2019 году. Нынешнее выступление генерала Кириллова – это предупреждение Западу от проведения такого рода провокаций, попытка показать всему миру, что Москве все известно и что она непричастна к трагедии, которая может произойти, резюмировал Григорьев.

    Добавим, что Москва приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы», сообщил вечером в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. 

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