Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Он сообщил своим коллегам о готовности властей Украины применить «грязную бомбу». Позже Госдеп США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа официально отказался доверять этой информации. Какие цели преследовала Москва телефонными звонками Шойгу и к каким результатам они привели?

Накануне стало известно о том, что руководство Украины готовит на территории страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового поражения (ОМП), и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Источники РИА «Новости» также сообщили, что под руководством западных кураторов в Киеве уже приступили к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из стран НАТО. Так, в беседе с министром обороны Турции Хулуси Акаром Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Затем последовал разговор с французом Себастьяном Лекорню на ту же тему. В ответ Лекорню пообещал обсудить поставленные Шойгу вопросы со своим украинским коллегой.

Далее Шойгу позвонил в Лондон, сообщив министру обороны Британии Бену Уоллесу о рисках применения Украиной «грязной бомбы». В ответ на это Уоллес заявил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации конфликта. «Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», – говорится в заявлении британского Минобороны.

Также в воскресенье состоялся разговор с главой Пентагона, причем второй за неделю. Американская сторона сообщает, что Ллойд Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации». При этом глава военного ведомства США «подтвердил ценность дальнейших контактов» в связи с российской спецоперацией на Украине.

В понедельник ситуация получила свое продолжение. Как сообщило Минобороны России, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы». Это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

Кроме того, на Украине имеется научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган».

«Грязная бомба» – это заряд, который при взрыве разбрасывает радиоактивный материал. «Грязную бомбу» можно получить, например, из отработанного топлива атомных электростанций. Подчеркну, такой заряд очень радиоактивный. Главная задача бомбы – не разрушение инфраструктуры, а заражение местности», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов.

«Нужно учитывать и тот факт, что ветер и вода могут способствовать распространению радиоактивного заражения. Следовательно, площадь поражения может увеличиться в разы», – уточнил собеседник. «Для людей «грязная бомба» опасна не только из-за взрыва, который может убить или ранить тех, кто находится рядом. Радиоактивное заражение может вызвать у людей лучевую болезнь и онкологические заболевания», – добавил академик.

Собрать «грязную бомбу» очень просто, если есть радиоактивные материалы, сказал собеседник, отметив, что у Украины такие ресурсы есть. «Кроме того, ее можно собрать кустарным способом, – добавил Арбатов. – Принцип ее детонации такой же, как и у обычного боеприпаса: гранаты, мины, самодельного взрывного устройства».

При этом для Украины применение «грязной бомбы» стало бы выстрелом себе в ногу, считает академик: «Осуществив подобную провокацию, Украина может подорвать свой престиж на международной арене».

«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить ОМП. Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.

«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.

Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».

«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки.

Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.

При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.

Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».

Отдельного внимания, как считают эксперты, заслуживает релиз британского правительства, который Лондон опубликовал после разговора Шойгу и Уоллеса. В нем подчеркивается, что беседа была «профессиональной» и «уважительной», а тональность изложения сути разговора менее враждебной, чем это было ранее.

«И Борис Джонсон, и Лиз Трасс неоднократно говорили, что конфликт на Украине – это их война. Лондону принципиально важно, чтобы ВСУ победили. Более того, британцы прекрасно понимают, насколько они вовлечены в эту историю и в вопросе обучения военных, и в плане обеспечения ВСУ разведданными», – рассказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«При этом Лондон серьезно опасается прямого столкновения с Москвой. Поэтому не исключаю, что телефонные переговоры возымеют определенный успех. Вероятно, такое открытое заявление Москвы о том, что мы знаем о планах ВСУ, станет своего рода сигналом для западных стран», – предполагает собеседница.

«Кроме того, все это происходит на фоне смены власти в Великобритании. И есть вероятность, что на этот раз пост премьер-министра займет Риши Сунак, который, в отличие от Джонсона и Трасс, не является ярым русофобом. Он даже не использовал украинский вопрос в своей предвыборной кампании», – замечает эксперт.

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В связи с этим, продолжает Годованюк, возрастают шансы смены риторики со стороны Лондона. «Мы увидим еще большее нежелание представлять себя потенциальной стороной конфликта. Скорее всего, британцы могут начать несколько корректировать свою позицию не в плане полного отказа от поддержки Украины, но в сторону ее смягчения», – рассуждает она.

«Вместе с тем однозначно позитивным выглядит факт наличия контактов двух стран хотя бы по военному треку. Сейчас речь идет о попытке избежать серьезных военных инцидентов, в том числе касающихся «грязной бомбы». Но с точки зрения политического взаимодействия пока ничего позитивного не происходит», – пояснила Годованюк.

В то же время вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на то, что США, Британия и Франция без проведения какого-либо расследования согласовали позицию отрицания предупреждений России о намерении украинских властей применить «грязную бомбу».

«Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу (интересно, как?), согласовать позицию отрицания (три страны и несколько уровней, вплоть до высшего!) и даже договориться, как сделать ее публичной», – отметил Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, были только вторая и третья фазы совместной реакции (согласование отрицания), без первой – собственно расследования. «Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа «чем хуже, тем лучше». Ведь это по русским ударят, что с того?» – привел логику западных государств вице-спикер Совфеда.

В то же время, считает сенатор, у этой новости есть как минимум одна хорошая составляющая. «Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой». А значит – в очередной раз спасены люди. Наши действия и впредь будут носить упреждающий характер. Ради спасения людей, что и является главной целью спецоперации», – заключил Косачев.

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