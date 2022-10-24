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Сенатор Косачев: Запад покрывает Киев по принципу чем хуже, тем лучше
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США, Великобритания и Франция без проведения какого-либо расследования согласовали позицию отрицания предупреждений России о намерении украинских властей применить «грязную бомбу», заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев в своем Telegram-канале назвал «удручающим и разочаровывающим» заявление Госдепа, в котором говорится, что внешнеполитические ведомства США, Британии и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.
«Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу (интересно, как?), согласовать позицию отрицания (три страны и несколько уровней, вплоть до высшего!) и даже договориться, как сделать ее публичной», – отметил Косачев.
По его словам, были только вторая и третья фазы совместной реакции (согласование отрицания), без первой – собственно расследования. «Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа «чем хуже, тем лучше». Ведь это по русским ударят, что с того?» – привел логику западных государств вице-спикер Совфеда.
В то же время, считает сенатор, у этой новости есть как минимум одна хорошая составляющая. «Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой». А значит – в очередной раз спасены люди. Как и сегодня в Волчанске Харьковской области, где украинские националисты, по заявлению российского Координационного штаба, планировали прицельно обстрелять скопление гражданских людей из артиллерийских орудий. Надеюсь, и этой страшной трагедии теперь не произойдет. А наши действия и впредь будут носить упреждающий характер. Ради спасения людей, что и является главной целью спецоперации», – заключил Косачев.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
RT приостановил сотрудничество с Красовским после его слов об украинских детях
Симоньян сообщила о решении RT приостановить сотрудничество с Красовским после его слов в эфире об украинских детях
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RT приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Ранее Красовский заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Симоньян заявила в Telegram, что высказывание Красовского «дико и омерзительно». «Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», - указала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT.
Каналом принято решено приостановить сотрудничество с Красовским, так как RT не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь», пояснила Симоньян. «Недоумение, что тут скажешь», – заявила она.
Симоньян пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным детям, чтобы «все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным».
Радикальные высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые были настроены негативно по отношению к России, следовало топить. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод» и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
Напомним, страны Запада ввели санкции против Красовского в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Красовский сотрудничал с телеканалом RT с 2019 года. В 2020 году был назначен директором вещания RT на русском языке. С 2021 года был ведущим выходящей на YouTube-канале дирекции «RT Россия» программы «Антонимы». В мае YouTube заблокировал канал Красовского.
В США резко отреагировали на просьбу Киева о ракетах HIMARS
The New Yorker: США отказали Украине в поставке ракет HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как сообщает The New Yorker, в оборонном ведомстве Украину предупредили, что систем «нет в неограниченном количестве на планете Земля», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь млн долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Напомним, если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
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Журналист Красовский извинился перед главредом RT Симоньян за слова об украинских детях
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Журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.
Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему «по-настоящему неловко», но он «как-то не увидел этой границы, про детей». По словам журналиста, так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», – добавил он.
Резкие высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Макрон заявил о манипулировании «православной элитой» со стороны России
Макрон заявил, что российская власть якобы манипулирует «православной элитой» для оправдания политики
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Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику.
В Риме на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» Макрон заявил, что религиозные лидеры должны бороться с «безумием народов» и не оправдывать политические проекты, которые оказываются «ловушками, отрицающими достоинство человека».
Макрон утверждает, что Москва, якобы манипулируя «православной элитой», пытается «оправдать свою политику господства». Он заявил, что религии должны защищать достоинство и всеобщее уважение, передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию на Украине, он сказал, что было принято решение ввести санкции против России и помочь Киеву, «не участвуя в войне». Однако, по его словам, народ Украины «должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира». Как заявил президент Франции, «перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в особой молитве попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Он также заявил о необходимости «духовной мобилизации», которая могла бы помочь примирению России и Украины.
Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
NYT сообщила о передаче Израилем Украине данных для борьбы с дронами
NYT сообщила о получении Украиной от Израиля информации по борьбе с беспилотниками
Украина получила от Израиля данные, которые полезны для борьбы с беспилотниками, сообщил украинский чиновник.
Подчеркивается, что чиновник сделал неофициальное заявление. По его словам, предоставленная информация «полезна для того, чтобы сбивать дроны», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
При этом советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Израиль, отказывая Киеву в более активной помощи, отказывается и от возможности отработать борьбу с угрозами собственной безопасности.
Напомним, Израиль заявил, что поддерживает Украину, но не собирается передавать Киеву оружие. Украина хочет получить от Израиля системы ПВО и ПРО, в том числе «Железный купол». Киев утверждает, что российские удары по объектам инфраструктуры наносятся Россией якобы с помощью беспилотников иранского производства.
Российские военные приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная
Российские военные группировки «Отважные» приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная
Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР. Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
Инженер рассказал РИА «Новости», что сейчас военные устанавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника – бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать, объяснил военнослужащий.
После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.
Источник отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.
Задач появилось больше, приходится работать на переднем рубеже везде, добавил военнослужащий.
Напомним, вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Киев открестился от планов приобрести «грязную бомбу»
Кулеба заявил, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу».
По его словам, «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», сообщает РИА «Новости».
Напомним, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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