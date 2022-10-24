США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»

Внешнеполитические ведомства США, Британии и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы, говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом.

Главы дипведомств Великобритании, США и Франции выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заявили, что будут «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

Страны четко дали понять, что отвергают «очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу»... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», – говорится в документе.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

Напомним, пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.