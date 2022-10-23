Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу

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23 октября, воскресенье | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подорвавшийся на мине журналист Пегов рассказал о своем состоянии
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Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о важности двусторонних контактов
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В ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу американская сторона указала на важность двусторонних контактов, сообщил пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что беседа состоялась в воскресенье после того, как Шойгу «запросил повторный разговор». Как утверждается в сообщении Пентагона, Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации». При этом глава военного ведомства США «подтвердил ценность дальнейших контактов» в связи с российской спецоперацией на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Шойгу и Остином второй раз за три дня обсудили ситуацию на Украине. Переговоры в пятницу проводились по инициативе американской стороны. Кроме того, в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Шойгу высказал обеспокоенность по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
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В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
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Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей на «Азовстали»
Пленный старший сержант ВСУ Катранич рассказал об убийстве боевиками мирных жителей на «Азовстали»
Украинские боевики из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность мирных жителей и прикрывались удерживаемыми гражданскими от авиаударов, рассказали украинские военнопленные.
Пленный сержант националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли людей на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили.
Он также сообщил, что украинские военные прикрывались мирными жителями от обстрелов, гражданские боялись выйти с территории завода, передает РИА «Новости».
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан, собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность.
Катранич сообщил, что при нем по приказу боевика из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мужчину, который хотел выйти.
Ранее пленные боевики украинского националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) признались в убийствах мирных жителей.
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Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
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Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
В США резко отреагировали на просьбу Киева о ракетах HIMARS
The New Yorker: США отказали Украине в поставке ракет HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как сообщает The New Yorker, в оборонном ведомстве Украину предупредили, что систем «нет в неограниченном количестве на планете Земля», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь млн долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Напомним, если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
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Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич»
В СБУ подтвердили данные о задержании главы «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ
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Директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине, их подозревают в работе на Россию, заявили в Службе безопасности Украины.
Фамилии в СБУ не называют. Директором «Мотор Сич» является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну.
В ведомстве также полагают, что чиновники «действовали в сговоре» с представителями российского Ростеха. В СБУ им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.
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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Минеральное в ДНР из РСЗО «Град»
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Минерального из реактивной системы залпового огня «Град»
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 06.39 украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Кроме того, в 06.34 и в 07.00 ВСУ нанесли удары по Минеральному из района населенного пункта Орловка, находящегося под контролем украинских войск.
Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские силовики также обстреляли из РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР. Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации
Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана
Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.
По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.
«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
Киев открестился от планов приобрести «грязную бомбу»
Кулеба заявил, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу».
По его словам, «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», сообщает РИА «Новости».
Напомним, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
В Киеве предложили ввести санкции против умершей певицы Образцовой
Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом предложила ввести санкции против ряда известных россиян, в числе которых оказалась оперная певица Елена Образцова; она умерла в 2015 году.
Список россиян опубликован на сайте президента Украины. Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в списке оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.
Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актрис, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.
Ранее украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского.
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона
Министр обороны России Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает российское военное ведомство.
Разговор состоялся в воскресенье. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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