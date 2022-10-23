Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона

В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов

Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине

Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.

«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.

«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.

При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.

При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.

Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.

«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.

При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.

Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.

Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.

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