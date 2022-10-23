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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона
Министр обороны России Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает российское военное ведомство.
Разговор состоялся в воскресенье. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
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Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине
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Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.
«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.
При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.
При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.
Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.
«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.
При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.
Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
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Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
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Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
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В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению
Суд в США приговорил экс-советника Трампа Бэннона к 4 месяцам тюрьмы
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы из-за неуважения к Конгрессу, это произошло после отказа давать показания по поводу штурма Капитолия.
Также Бэннону предстоит выплатить штраф в размере 6,5 тыс. долларов. Бэннона считают главным идеологом президентства Трампа. Ранее он попал под суд, отказавшись явиться по повестке в рамках дела о событиях 6 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала NBC.
Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
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Экс-глава ЦРУ не исключил участия сил под руководство США в конфликте на Украине
Бывший директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
Экс-директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил того, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в конфликте на Украине.
Он добавил, что нападение на одного из членов альянса выступит для НАТО «красной линией», что повлечет за собой активное вмешательство с его стороны.
«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – добавил Петреус в интервью изданию Express, передает РИА «Новости».
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО.
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Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
Российский дипломат заявил о трагедии из-за обмана Киева Вашингтоном
Постпред России в ООН Гатилов заявил о стремлении США не допустить переговоров Москвы и Киева
Вашингтон убеждает Киев в способности «победить Россию на поле боя», чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам Гатилова, это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров. Заявление постпреда опубликовано в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), текст передает РИА «Новости».
Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
В США признали обратный эффект антироссийских санкций
NYP: Антироссийские санкции провалились и обернулись против Запада
Введенные США и Евросоюзом санкции против Росии провалились: рубль стал крепче, чем был до конфликта, а российский военный бюджет вырос благодаря высоким ценам на энергоносители, заявил обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.
Журналист написал в New York Post, что санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители, основные статьи экспорта России – это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.
Пилкингтон также отметил, что рубль вырос на 23% по отношению к доллару, несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал обрушить валюту. Кроме того, провалилась идея о запрете покупок российского газа и нефти, потому что Москва договорилась с Китаем и Индией, передает РИА «Новости».
Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, Китай и Индия покупают энергоносители со скидкой, и призвал любыми средствами снизить цены на энергоносители.
Ранее британская газета The Guardian написала, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал еще сильнее.
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Маск посоветовал не ждать симпатий к Западу от следующего президента России
Маск счел маловероятным, что следующий президент России будет прозападным
Американский предприниматель Илон Маск назвал ошибочными предположения о том, что новый президент России, который придет на смену Владимиру Путину, будет «более склонен к миру и западной философии».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Маск написал, что считает такой сценарий маловероятным. «Кремль – это не Олимпиада для славных парней», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что глава Российского государства станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне. Кроме того, там отметили, что упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой.