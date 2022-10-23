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Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
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Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
Монтян заметила любопытную деталь при использовании «Гераней» на Украине
Правозащитница Татьяна Монтян заметила, что Киев не использует ПВО для защиты от ударов «Гераней»
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Киевский режим, несмотря на поставки западных систем ПВО, отказывается использовать их для защиты энергетической инфраструктуры, предпочитая отправлять подобные комплексы на линию фронта, что привело к серьезным проблемам на Украине, заявила правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.
В своем авторском Telegram-канале Монтян указала, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины начали использовать ударные БПЛА «Герань-2» для нанесения ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, однако ВСУ не могут защитить ее от ракетных ударов.
По словам Монтян, ВСУ обладают большим количеством различных систем ПВО, которые были переданы Западом, но киевский режим фактически отказался использовать их для защиты энергетических объектов инфраструктуры, отправив на линию фронта.
Монтян заявила, что вместо зенитных установок электростанции от атак с воздуха прикрывают патрульные полицейские с автоматами.
«В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России», – написала правозащитница.
Монтян уверена, что стратегия, избранная Киевом, грозит серьезными проблемами для Украины и полностью лишиться энергетического потенциала.
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские удары беспилотниками лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу.
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В Крыму призвали четыре региона Украины задуматься о вхождении в состав России
Глава крымского парламента Константиновпредложил четырем регионам Украины задуматься о присоединении к России
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Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областям стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава крымского парламента счел неизбежным освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей Украины, и заявил, что им необходимо подумать о референдуме о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки, передает РИА «Новости».
Константинов также отметил, что следующими в очереди по присоединению к России будут Сумы, Полтава и Чернигов.
Он убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той «шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав».
«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», – подчеркнул глава парламента.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Западу, который развязал конфликт на Украине, следует попробовать понять Россию, ее историю и характер русского народа и его менталитет.
По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.
Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. «Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то – более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие», – подчеркнул Константинов.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ
Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
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Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Во Франции главу ЕК назвали сумасшедшей после заявления по Украине
Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления по Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее!», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter (заблокирован на территории России). Он расшифровал: «1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования».
Политик заявил, что безумных европейских чиновников нужно остановить.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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В Starlink обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться на Украине
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Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
Так, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS, что в определенной степени указывает на возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал MIT Technology Review.
По мнению авторов материала, последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, что явно является уязвимым местом в области безопасности.
Также отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», – считает профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.
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В Запорожье задержан глава предприятия «Мотор сич»
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожье задержали главу предприятия «Мотор сич» Богуслаева
Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, в городе Запорожье по подозрению в госизмене задержали директора предприятия «Мотор сич» Героя Украины Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. По имеющимся у Рогова данным, ему грозит пожизненное заключение. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.
Напомним, 4 октября российские военные нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где был организован склад боеприпасов и шло производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины, в результате было уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, и два вертолета Ми-24.
На юге Украины пропал доступ в интернет
В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях, следует из данных международной службы NetBlocks.
В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.
По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.
NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.
По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.
Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
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ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Киев пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружие
Власти Украины пригрозили Европе новым всплеском потока мигрантов и потребовали поставок оружия
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Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит «миграционное цунами», заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
По его словам, якобы Россия в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации может спровоцировать гуманитарную катастрофу, с целью создать в Европе новый кризис с беженцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», – указал Шмыгаль, заявив, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.
Так, премьер подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет следующей партии боеприпасов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).
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Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться возле поселка Куземовка ЛНР на Купянском направлении
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На Купянском направлении украинские войска осуществили неудачную попытку наступления возле Куземовки в ЛНР, ВС России отразили атаку и уничтожили более 20 военных ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, ВСУ попытались прорваться на Купянском направлении возле населенного пункта Куземовка, атака была отражена российскими войсками, уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер.
Также ВСУ попытались атаковать на Красно-Лиманском направлении двумя усиленными ротами в направлении населенного пункта Нововодяное ЛНР и батальоном тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка. По словам Конашенкова, атака была отбита, уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать на Южно-донецком направлении в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей», – сообщили в Минбороны.
Также, по словам Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе Торское, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта НоваяКаменка Херсонской области и города Запорожье.
В Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов: Новониканоровка ЛНР, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское ДНР, а также Тягинка Херсонской области.
Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО.
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Военкор сообщил о попытке ВСУ прорыва на Соледарском направлении
Военкор Лисицын: ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорыва на Соледарском направлении
Как сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын, вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на Соледарском направлении.
В результате этого, Казачья артиллерия уничтожила технику и личный состав противника.
«Ведется бой», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха производящего ракеты «Нептун» украинского предприятия «Коммунар».
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
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В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
Экс-глава ЦРУ не исключил участия сил под руководство США в конфликте на Украине
Бывший директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
Экс-директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил того, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в конфликте на Украине.
Он добавил, что нападение на одного из членов альянса выступит для НАТО «красной линией», что повлечет за собой активное вмешательство с его стороны.
«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – добавил Петреус в интервью изданию Express, передает РИА «Новости».
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО.
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