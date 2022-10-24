Эксперт допустила смягчение позиции Британии после смены власти

Политолог Годованюк: Риши Сунак может смягчить позицию Британии в отношении России

Переговоры министров обороны Британии и России прошли на фоне смены власти в королевстве. Поэтому Лондон мог порассуждать о возможной деэскалации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Кира Годованюк, комментируя телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу с его британским коллегой Беном Уоллесом.

«И Борис Джонсон, и Лиз Трасс неоднократно говорили, что конфликт на Украине – это их война. Лондону принципиально важно, чтобы ВСУ победили. Более того, британцы прекрасно понимают, насколько они вовлечены в эту историю и в вопросе обучения военных, и в плане обеспечения ВСУ разведданными», – рассказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«При этом Лондон серьезно опасается прямого столкновения с Москвой. Поэтому не исключаю, что телефонные переговоры возымеют определенный успех. Вероятно, такое открытое заявление Москвы о том, что мы знаем о планах ВСУ, станет своего рода сигналом для западных стран», – предполагает собеседница.

«Кроме того, все это происходит на фоне смены власти в Великобритании. И есть вероятность, что на этот раз пост премьер-министра займет Риши Сунак, который, в отличие от Джонсона и Трасс, не является ярым русофобом. Он даже не использовал украинский вопрос в своей предвыборной кампании», – замечает эксперт.

В связи с этим, продолжает Годованюк, возрастают шансы смены риторики со стороны Лондона. «Мы увидим еще большее нежелание представлять себя потенциальной стороной конфликта. Скорее всего, британцы могут начать несколько корректировать свою позицию не в плане полного отказа от поддержки Украины, но в сторону ее смягчения», – рассуждает она.

«Вместе с тем, однозначно позитивным выглядит факт наличия контактов двух стран хотя бы военному треку. Сейчас речь идет о попытке избежать серьезных военных инцидентов, в том числе касающихся «грязной бомбы». Но с точки зрения политического взаимодействия пока ничего позитивного не происходит», – заключила Годованюк.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал британского коллегу Бена Уоллеса об озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

В ответ на это Уоллес заявил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации конфликта. «Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», – говорится в заявлении британского минобороны.

Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы». Аналогичный разговор произошел и с главой Пентагона. В американском военном ведомстве указали на важность двусторонних контактов, а также отвергли «любые предлоги для российской эскалации». Кроме того, Сергей Шойгу довел свои опасения по поводу возможных провокаций со стороны Украины и до турецкого коллеги Акара Хулуси.

В совместном заявлении Великобритании, США и Франции сказано, что государства не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.

Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

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