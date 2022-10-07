Захарова обвинила Киев в попытке сделать ЗАЭС грязной ядерной бомбой

Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Киев обстрелами ЗАЭС пытался сделать станцию грязной ядерной бомбой

Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию грязной ядерной бомбой, заявила спикер российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По ее словам, идеология обстрела была сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу. Более того, экстремистские обстрелы Запорожской АЭС подтверждают тот факт, что Киев занимается ядерным шантажом, намеренно обстреливая ЗАЭС – те действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию, передает РИА «Новости».

Захарова заметила, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не остается сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно.

Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.

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