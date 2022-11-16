Америка назвала виновного в ракетном обстреле Польши

Ракетный удар по стране НАТО – Польше – сразу вызвал шквал обвинений со стороны западных политиков в адрес России. Не дожидаясь расследования, они сразу указали на вину Москвы в этом инциденте. Но довольно быстро антироссийские заявления натовцев стихли. Точку зрения коллективного Запада скорректировал Джо Байден. Почему Вашингтон решил признать вину Украины в инциденте?

Страны НАТО не собираются задействовать четвертую статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента с падением ракет в Польше близ украинской границы. Об этом в среду заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

Четвертая статья натовского устава подразумевает консультации стран альянса, если одна из стран-членов заявляет, что оказалась под угрозой. Более известная пятая статья, напомним, гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Заявив о том, что НАТО не будет задействовать 4-ю статью, Столтенберг фактически подтвердил: история с «российским ракетным ударом по Польше» развалилась.

Напомним, накануне в деревне Пшеводув рядом с польско-украинской границей упали, по предварительной версии, две ракеты (по другим предположениям, это могли быть части одной ракеты). В результате взрыва, который оставил после себя глубокую воронку в земле, погибли два человека. В МИД Польши поспешили сообщить, что упавшая ракета произведена в России.

«Поляки имели все возможные средства, чтобы сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты С-300 из украинского противоракетного комплекса», – отмечал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Соответственно, все специалисты сразу поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС», – заметил он. Но польский МИД и другие варшавские чиновники предпочли раскручивать антироссийскую истерию.

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Президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь заявлений официальной Варшавы, обвинил российскую сторону. «Бить ракетами по территории НАТО... Это российский удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», – цитировало Зеленского РИА «Новости».

Версию атаки России на страну Североатлантического альянса тут же поддержали прибалтийские соседи Польши. «Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО как единое целое должно реагировать адекватно», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен назвала инцидент «российским ракетным террором». «Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление», – написал в соцсетях министр обороны Латвии Артис Пабрикс. А в МИД Эстонии подчеркнули, что готовы «защищать каждую пядь территории НАТО».

Но очень скоро версия о «российском ракетном ударе по Польше» начала разваливаться. Польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии сведений, доказывающих, что падение ракет было атакой на страну. По его словам, ракеты, вероятно, были российского производства, но установить ответственного за инцидент на данный момент невозможно, потому что эти ракеты есть в арсенале России и Украины. Более того, Дуда признал, что уже есть много подтверждений того, что на территорию страны упала ракета украинских ПВО.

Но решающее слово сказал президент США Джо Байден. В заявлении для прессы он признал низкую вероятность возможности запуска ракеты с территории России. Этот вывод был сделан после изучения траектории полета ракеты. «Мы точно выясним, что именно произошло. Только после этого коллективно будет определен наш следующий шаг. Я и коллеги были полностью согласны с этим планом», – заявил Байден.

Гендиректор и член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что Байден не стал обвинять Москву в инциденте из-за опасений прямого военного столкновения США с Россией. «Если предположить, что удар по территории Польши был нанесен российскими Вооруженными силами, а Байден заявил, что США намерены защищать каждый дюйм территории НАТО, это могло бы спровоцировать войну», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

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По мнению экспертов, в первоначально озвученных версиях по поводу причастности России к инциденту «было слишком много нестыковок». «Сейчас в странах НАТО говорят, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то такой инцидент был бы невозможен. Но эту логическую цепочку можно продолжать бесконечно. У каждой из сторон есть своя логика», – убежден Кортунов, добавив, что Украине следовало бы извиниться за падение ракеты и объяснить произошедшее ошибкой.

Политолог-американист Малек Дудаков убежден, что обвинения России в падении ракеты украинской ПВО было бы глупостью из уст Байдена. «То, что это была ракета украинской системы ПВО С-300 – подтвержденный факт. Белый дом не заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы. Такой выход за пределы привел бы к прямому столкновению России и НАТО», – пояснил политолог.

Собеседник подчеркнул, что лидирующие позиции в НАТО у США, а не Канады и Великобритании. «Америка показала вполне уверенную позицию относительно произошедшего инцидента. Я думаю, это остудит многие горячие головы на Западе, которые хотели бы не только обвинить, но сразу и наказать Россию», – заключил политолог.

После заявления Байдена риторика коллективного Запада заметно изменилась: заявления стали сводиться к тому, что упавшие в Польше ракеты были украинскими, но «виновата Россия». Так, генсек НАТО Столтенберг, признав, что предварительному анализу, инцидент был вызван работой украинской ПВО, отражавшей атаку российских ракет, объявил, что «Россия несет абсолютную ответственность».

В том же духе высказались и премьеры Британии и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с Зеленским в среду – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем «виновата Россия», на которой якобы лежит вина в развязывании украинского конфликта. Наконец и польский президент Дуда заявил, что Киев «оборонялся», а в том, что украинские противоракеты упали на польской территории, якобы виновна опять-таки Россия. Но, отметим, что эти риторические упражнения уже не имели отношения к каким-либо практическим «мерам коллективной защиты НАТО от российского удара по Польше».

Ближе к вечеру выяснилось, что и вчерашние громкие заявления Киева о «российской ударе по коллективной безопасности» были, по сути, политической клоунадой. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил: Вашингтон дал свою оценку инциденту, основываясь на данных украинских военных. Те проинформировали США и других западных союзников, что в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от места инцидента, работали украинские системы ПВО.

Отметим, что попытка Киева обвинить Россию фактически в нападении на одну из стран НАТО, с призывом к альянсу «действовать», по сути повергла американское общество в шок.

«Украина вчера попыталась начать Третью мировую войну, когда украинская ракета поразила страну НАТО и убила ни в чем не повинных мирных жителей,

– написал в соцсети известный американский политический обозреватель Бенни Джонсон, – Украинские лидеры лгали и обвиняли Россию. Публикация The Associated Press однозначно на это указывает. Украинские лидеры лгали, пытаясь начать полномасштабную Третью мировую войну. Это факты».

Бизнесмен Дональд Трамп-младший, сын экс-президента, записал в своем блоге: «Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?»

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