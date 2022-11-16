Америка назвала виновного в ракетном обстреле Польши

Взгляд
16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
Разделы

Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
Перейти в раздел…

Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

Обсуждение: 4 комментария

Макрон готовит Францию к войне

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
    Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились Журналисты подтвердили выведение из строя ж/д моста в Черкасской области ЕК рекомендовала принять Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенген Стали известны технические характеристики новых автомобилей завода «Москвич»
    В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области В Алешках в Херсонской области заявили о продолжении эвакуации из города Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине АвтоВАЗ подтвердил планы возобновления выпуска Lada Vesta на «механике»
    Германия решила предложить Польше патрулирование воздушного пространства За сутки уничтожено более 400 украинских военных на четырех направлениях В Минпросвещения предложили законом ввести школьную форму Таджикских футболистов в России намерены перестать считать легионерами

    взрыв в турции


    Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

    мужской разговор


    Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора в канадские СМИ (ВИДЕО)

    саммит на Бали


    Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста

    Видео

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    угроза затопления


    Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

    спецоперация на украине


    Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

    карательные меры


    Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    окончательное смешение


    Андрей Полонский: Россия ведет борьбу за возможность быть разными

    остановитесь на минуту


    Ирина Алкснис: В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

    леваки в почете


    Игорь Мальцев: Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Америка назвала виновного в ракетном обстреле Польши

    В ракетном обстреле территории Польши сначала обвинили Россию
    		   16 ноября 2022, 19:45
    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная,
    Михаил Мошкин

    Ракетный удар по стране НАТО – Польше – сразу вызвал шквал обвинений со стороны западных политиков в адрес России. Не дожидаясь расследования, они сразу указали на вину Москвы в этом инциденте. Но довольно быстро антироссийские заявления натовцев стихли. Точку зрения коллективного Запада скорректировал Джо Байден. Почему Вашингтон решил признать вину Украины в инциденте?

    Страны НАТО не собираются задействовать четвертую статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента с падением ракет в Польше близ украинской границы. Об этом в среду заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

    Четвертая статья натовского устава подразумевает консультации стран альянса, если одна из стран-членов заявляет, что оказалась под угрозой. Более известная пятая статья, напомним, гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Заявив о том, что НАТО не будет задействовать 4-ю статью, Столтенберг фактически подтвердил: история с «российским ракетным ударом по Польше» развалилась.

    Напомним, накануне в деревне Пшеводув рядом с польско-украинской границей упали, по предварительной версии, две ракеты (по другим предположениям, это могли быть части одной ракеты). В результате взрыва, который оставил после себя глубокую воронку в земле, погибли два человека. В МИД Польши поспешили сообщить, что упавшая ракета произведена в России.

    «Поляки имели все возможные средства, чтобы сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты С-300 из украинского противоракетного комплекса», – отмечал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Соответственно, все специалисты сразу поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС», – заметил он. Но польский МИД и другие варшавские чиновники предпочли раскручивать антироссийскую истерию.

    Президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь заявлений официальной Варшавы, обвинил российскую сторону. «Бить ракетами по территории НАТО... Это российский удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», – цитировало Зеленского РИА «Новости».

    Версию атаки России на страну Североатлантического альянса тут же поддержали прибалтийские соседи Польши. «Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО как единое целое должно реагировать адекватно», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен назвала инцидент «российским ракетным террором». «Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление», – написал в соцсетях министр обороны Латвии Артис Пабрикс. А в МИД Эстонии подчеркнули, что готовы «защищать каждую пядь территории НАТО». 

    Но очень скоро версия о «российском ракетном ударе по Польше» начала разваливаться. Польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии сведений, доказывающих, что падение ракет было атакой на страну. По его словам, ракеты, вероятно, были российского производства, но установить ответственного за инцидент на данный момент невозможно, потому что эти ракеты есть в арсенале России и Украины. Более того, Дуда признал, что уже есть много подтверждений того, что на территорию страны упала ракета украинских ПВО.

    Но решающее слово сказал президент США Джо Байден. В заявлении для прессы он признал низкую вероятность возможности запуска ракеты с территории России. Этот вывод был сделан после изучения траектории полета ракеты. «Мы точно выясним, что именно произошло. Только после этого коллективно будет определен наш следующий шаг. Я и коллеги были полностью согласны с этим планом», – заявил Байден.

    Гендиректор и член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что Байден не стал обвинять Москву в инциденте из-за опасений прямого военного столкновения США с Россией. «Если предположить, что удар по территории Польши был нанесен российскими Вооруженными силами, а Байден заявил, что США намерены защищать каждый дюйм территории НАТО, это могло бы спровоцировать войну», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    По мнению экспертов, в первоначально озвученных версиях по поводу причастности России к инциденту «было слишком много нестыковок». «Сейчас в странах НАТО говорят, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то такой инцидент был бы невозможен. Но эту логическую цепочку можно продолжать бесконечно. У каждой из сторон есть своя логика», – убежден Кортунов, добавив, что Украине следовало бы извиниться за падение ракеты и объяснить произошедшее ошибкой.

    Политолог-американист Малек Дудаков убежден, что обвинения России в падении ракеты украинской ПВО было бы глупостью из уст Байдена. «То, что это была ракета украинской системы ПВО С-300 – подтвержденный факт. Белый дом не заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы. Такой выход за пределы привел бы к прямому столкновению России и НАТО», – пояснил политолог.

    Собеседник подчеркнул, что лидирующие позиции в НАТО у США, а не Канады и Великобритании. «Америка показала вполне уверенную позицию относительно произошедшего инцидента. Я думаю, это остудит многие горячие головы на Западе, которые хотели бы не только обвинить, но сразу и наказать Россию», – заключил политолог.

    После заявления Байдена риторика коллективного Запада заметно изменилась: заявления стали сводиться к тому, что упавшие в Польше ракеты были украинскими, но «виновата Россия». Так, генсек НАТО Столтенберг, признав, что предварительному анализу, инцидент был вызван работой украинской ПВО, отражавшей атаку российских ракет, объявил, что «Россия несет абсолютную ответственность».

    В том же духе высказались и премьеры Британии и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с Зеленским в среду – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем «виновата Россия», на которой якобы лежит вина в развязывании украинского конфликта. Наконец и польский президент Дуда заявил, что Киев «оборонялся», а в том, что украинские противоракеты упали на польской территории, якобы виновна опять-таки Россия. Но, отметим, что эти риторические упражнения уже не имели отношения к каким-либо практическим «мерам коллективной защиты НАТО от российского удара по Польше».

    Ближе к вечеру выяснилось, что и вчерашние громкие заявления Киева о «российской ударе по коллективной безопасности» были, по сути, политической клоунадой. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил: Вашингтон дал свою оценку инциденту, основываясь на данных украинских военных. Те проинформировали США и других западных союзников, что в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от места инцидента, работали украинские системы ПВО.

    Отметим, что попытка Киева обвинить Россию фактически в нападении на одну из стран НАТО, с призывом к альянсу «действовать», по сути повергла американское общество в шок.

    «Украина вчера попыталась начать Третью мировую войну, когда украинская ракета поразила страну НАТО и убила ни в чем не повинных мирных жителей,

    – написал в соцсети известный американский политический обозреватель Бенни Джонсон, –  Украинские лидеры лгали и обвиняли Россию. Публикация The Associated Press однозначно на это указывает. Украинские лидеры лгали, пытаясь начать полномасштабную Третью мировую войну. Это факты».

    Бизнесмен Дональд Трамп-младший, сын экс-президента, записал в своем блоге: «Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?»

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •