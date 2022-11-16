Премьеры Британии и Канады Трюдо и Сунак назвали Россию «виновной» в ЧП в Польше

Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».

В опубликованном на сайте британского правительства заявлении говорится, что Трюдо и Сунак подчеркнули, что, какими бы ни были результаты расследования, в продолжающемся насилии полностью виноваты действия России на Украине, передает РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.