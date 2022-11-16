Шольц предостерег от поспешных выводов в инциденте с ракетой в Польше

Канцлер ФРГ Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов в этой связи; ряд стран НАТО, по его словам, уже обменялись имеющейся информацией на этот счет.

Как заявил Шольц на острове Бали в Индонезии, в деле инцидента с ракетой в Польше не должно быть поспешных выводов о ходе событий до их тщательного расследования, передает ТАСС.

«Считаю важным, что присутствовавшие (на «Большой двадцатке» на Бали) члены НАТО быстро собрались для обсуждения. Мы должны расследовать разрушения, части ракеты, затем дождаться результата и объявить общественности», – добавил он.

По мнению Шольца, инцидента не произошло бы, если бы не военные действия на Украине.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.