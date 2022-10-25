Без российского угля Польшу ждет зимняя катастрофа

Прямо накануне зимы выяснилось, что у поляков фактически нет топлива для того, чтобы отапливать свои жилища. Варшава демонстративно отказалась от закупок российского угля и понадеялась на то, что привезет «черное золото» из других концов планеты. Поставки состоялись – однако в итоге Польша получила не уголь, а мусор. Который, как оказалось, попросту не горит.

Тот факт, что поляков ждет очень трудная зима, признал сам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на заседании правительства по вопросам энергетической безопасности. По его словам, нагрянувший энергетический кризис «удивил весь мир, удивил Европу», которой теперь, дескать, приходится «латать дыры».

В частности, Моравецкий признал, что в настоящее время в Польше существуют большие проблемы с углем – на всю зиму его может не хватить. Впрочем, это было предсказуемо – после того как Варшава в этом году ввела эмбарго в отношении угля, завозимого из России. «Мы знали, что будет нехватка от трех до четырех миллионов тонн угля – потому что отечественное производство давно не обеспечивает этот рынок», – отметил Моравецкий. Правда, премьер попытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что в страну идут сухогрузы с углем из других государств – в том числе из Южной Америки и Африки.

«Я не буду продавать клиентам такой уголь»

О том, что уголь в Польше начинает цениться чуть ли не на вес золота, свидетельствуют многочисленные примеры. Так, спидвейный клуб ROW Rybnik (действующий в Силезском воеводстве), приглашая болельщиков на юбилейные состязания, посвященные 90-летию местного автодрома, объявил розыгрыш. Каждый, кто купил билет на мероприятие, получил шанс выиграть ряд призов, главным из которых стали... две тонны угля.

«Два счастливых билета можно обменять на довольно необычную награду, столь ценную в наше время – на поддон экогороха (топливо, производимое на основе каменного угля – прим. ВЗГЛЯД). Каждый поддон – по одной тонне угля», – зазывали организаторы. Портал Onet.pl отмечает, что конкурс наверняка привлек внимание не только жителей одного лишь Рыбника. «Цена входного билета всего пять злотых, а средняя цена тонны экогороха колеблется в пределах 3-4 тыс. злотых», – уточняет издание.

Что касается завозного угля, то связанные с ним известия поляков откровенно не радуют. Еще в августе издание Rzeczpospolita забило тревогу. «Импортный уголь имеет серьезные недостатки... Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали...» – тревожилось издание.

По информации Rzeczpospolita, из каждой тонны покупного угля после его «просеивания» остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива. А некий бизнесмен из Подкарпатья заявил: «Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь. Потому что клиент сожжет тонну, а тепла произведет как из 700-800 килограммов отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и потребует свои деньги».

Теперь же польский Newsweek утверждает, что уголь в порту Гданьска, ввезенный в Польшу из-за границы, выглядит как пыль. «После приостановки импорта из России Польша тянет уголь отовсюду, откуда только может. Государственные компании не хотят показывать результаты тестов качества угля, который они покупают. А работники отрасли говорят: мы купили мусор. То, что поступает – это какие-то угольные отходы», – говорит сотрудник Гданьского порта.

«Мы хорошо знаем, как выглядит уголь. Предполагалось, что он будет хорошего качества, но то, что приходит – это угольная пыль. Вы сами видели, что затарено на складах. Это не имеет никакого отношения к углю. Если из сотен тысяч тонн, которые у нас складированы, останется несколько десятков тонн чистого угля, то это всё», – пишет издание.

Сообщается, в частности, о «липкой угольной пыли», которая ничем не напоминает привычные твердые куски топлива. «Я беру в руку уголь из одной кучи, сжимаю в кулаке – и на ладони у меня остается текучая грязь. "Я видал много такой грязи", – наш водитель указывает на то, что привезли на площадку. "Это не уголь, это шлам. Шлам служит для укрепления грунта под угольными отвалами", – говорит наша собеседница, которая уже много лет управляет большой фирмой, торгующей углем (она просит не называть ее имя). "Они импортируют все, что под руку попадется, лишь бы хоть на время успокоить рынок. Наши водители звонят и говорят, что из машин выливается черная жижа"», – передает журналист Мацей Орловский.

По его словам, большая часть угля, получаемого Польшей из Индонезии, Колумбии, ЮАР, Австралии, Китая, Казахстана, Мозамбика и Танзании, настолько плохого качества, что не годится для использования в домохозяйствах. По словам экспертов, из тонны ввезенной из-за границы угольной пыли можно отсеять всего 150-200 кг угля хорошего качества.

«На вопрос о качестве угля, импортируемого в Польшу, не отвечает ни правительство, ни две государственные фирмы, которые делегированы для выполнения этой задачи: Weglokoks и PGE Paliwa. Официально все заявляют, что уголь соответствует самым высоким критериям качества. Но результаты проверок никто не показывает, прикрываясь либо отсутствием информации, либо коммерческой тайной.

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Чем мы будем топить зимой, неизвестно. Министр климата Анна Москва довольно быстро перешла с позиции «угля хватит» (17 августа) на позицию «угля хватит, но советую воздержаться от больших закупок» (15 сентября). Она клялась, что правительство никогда не уверяло, будто бы хватит угля «польской добычи». И советовала привыкать к температуре 17 градусов по Цельсию в жилых домах. «Это полезно для здоровья», – убеждала она. Что ж, будем топить мусором?» – вопрошает Орловский.

А на днях польская пресса вновь вернулась к этой теме, распространив известие о том, что уголь, который Польша закупает в Австралии, не горит. К такому выводу пришли польские журналисты из телекомпании TVN24, проведя эксперимент в прямом эфире. Они вещали из дома состоятельного крестьянина Богдана Кролика, проживающего в деревне Хшипск-Вельки в Великопольском воеводстве.

Фермер закупил австралийский уголь для обогрева парников с тюльпанами. Стоя прямо перед видеокамерой TVN24, предприниматель попытался разжечь уголь газовой горелкой. Не вышло. Более того, эксперимент показал, что нагретый уголь гаснет уже через несколько секунд после того, как его вынули из пламени. «Я отдал австралийский уголь своим работникам для отопления квартир. Но через два дня пришел работник с жалобой: хозяин, этот уголь не горит ни в одной из печей!» – рассказал Кролик. Фермер признается, что впервые за свою долгую жизнь видит, чтобы приобретенный уголь не горел.

Дрова как замена углю

Что происходит, когда некачественный завозной уголь пытаются применить в качестве топлива? Мягко говоря, ничего хорошего.

В начале августа портал Onet.pl забил тревогу из-за ситуации на новой Явожненской электростанции, принадлежащей польской госкомпании Tauron. Журналисты предупредили, что одна из крупнейших электростанций в Польше может выйти из строя из-за некачественного угля. Руководство предприятия откровенно заявляет, что вынуждено поддерживать энергоблок в рабочем состоянии, даже невзирая на «катастрофическое» качество угля.

Но так долго продолжаться не может – техника может начать отказывать. «Это полностью криминальная история. Кто-то должен ответить за то, что содержится в угле, поставляемом на самый современный энергоблок в Польше», – цитирует Onet.pl свой источник в компании.

Как отмечают в издании, среди кусков угля на конвейерной ленте можно увидеть обычные камни, гравий, а также множество стальных стержней, шурупов, гвоздей и даже части резиновых покрышек. «Это может стать катастрофой! – отмечает издание. – Наша информация показывает, что из-за обнаружения загрязнений лента аварийно останавливается до 200 раз в день». По словам президента обслуживающей электростанцию фирмы Rafako Радослава Домагальского-Лабендзки, в Явожно идет коксующийся уголь из шахты Бжеще под Освенцимом, который не подходит для использования в этом блоке.

На днях польский профсоюз горняков провел митинг у входа в офис премьера Матеуша Моравецкого. Активисты из организации «Серпень-80» притащили с собой электрогенератор, бетономешалку, цемент и бетонные блоки, собираясь замуровать входную дверь в офис Моравецкого в Катовице (премьер в свое время баллотировался от Силезии в депутаты Сейма, и у него остался собственный парламентский офис в Катовице). Однако сделать это им помешали полицейские, применившие слезоточивый газ. Произошла потасовка. «Этот мошенник и трус, который наслал на нас кордоны полиции, не убежит от горожан, не убежит от поляков! Моравецкий месяцами рассказывал, сколько дешевого угля будет в Польше. На самом деле в горной промышленности мы сокращаем добычу, потому что у нас нет людей и ресурсов», – заявил председатель «Серпеня-80» Рафал Едвабный, сам работающий на шахте Мурцки-Сташич.

По его мнению, правительство не умеет наладить эффективное использование даже тех ресурсов, которые имеются в распоряжении государства. Как считает шахтер, в Польше есть огромнейшие залежи твердого топлива – и через три-пять лет поляки, если постараются, способны выйти на такой уровень добычи, что будут «продавать уголь за границу и по большой цене». Однако сейчас, как жалуется Едвабный, «мы видим рост цен на отечественный уголь для индивидуальных потребителей». Завозка же импортного угля, по его мнению, это свидетельство некачественной работы правительства. «Это очередная афера, очередная ложь полякам!» – считает профсоюзный лидер.

Одновременно на юге Польши усиливается массовая вырубка лесов. Журналисты портала Onet.pl посетили леса в окрестностях горного массива Западные Бескиды и пришли в шок.

«За последние месяцы на юге Польши были вырублены сотни тысяч деревьев. В Подхале, Спише, Ораве, в Пенинах, Горце, Сондечызне или около Бабьей Гуры в каждом лесу слышны бензиновые пилы, а рядом с домами лежат кучи дров, предназначенные для сжигания. Великий кризис на угольном рынке привел к тому, что польские горцы почувствовали, что других вариантов у них нет – приходится идти за дровами. Экологи предостерегают: это может иметь катастрофические последствия», – пишет издание.

Журналисты цитируют жителя села Врубловка по имени Мирослав. «Когда тонна угля стоит четыре тысячи злотых (около 50 тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД), а газ тоже дорогой, многие решили, что к зиме надо готовиться самостоятельно. Ведь никто из нас не хочет, чтобы его семья замерзла. У меня нет альтернативы отоплению дома. Я буду топить дровами – в том случае, если цена на уголь вдруг не упадет до двух тысяч злотых. Тогда я смогу позволить себе купить его», – решительно говорит Мирослав.

У польских лесничеств есть лимит ежегодной вырубки для соответствующих участков. Однако, как признается сотрудник Новотаргского лесничества Даниэль Куспер, «на самом деле никто не знает, сколько деревьев в соответствии с этим документом было вырублено в лесах Южной Польши за последние годы и сколько вырублено сегодня».

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