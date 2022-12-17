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17 декабря, суббота | Последнее обновление — 12:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов объявил о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Рогов объявил о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС
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Над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции начали возводить защитный купол, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Купол предназначен для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с беспилтников, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже защита объекта «будет серьезнее».
Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о планах по заключению соглашения, которое должно остановить обстрелы атомной электростанции.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».
В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».
Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске
Военнослужащий вооруженных сил Украины убил двух мирных жителей Артемовска (украинское название – Бахмут), инцидент произошел еще в ноябре, сообщил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Артемовске, убийство сняли на видео, его отправил собеседнику РИА «Новости» один из успевших эвакуироваться из города жителей.
В описании видео говорится, что конфликт случился из-за того, что местные жители решили не предоставлять бойцам ВСУ жилье.
Также там уточняется, что эти военные представлялись как военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В тексте указывается, что убийство гражданских лиц, по всей видимости, произошло в качестве мести.
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Медведев назвал законные военные цели
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Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.
По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.
В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.
Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.
В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
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Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Хорватские депутаты запретили в стране подготовку украинских военных
Хорватский парламент наложил запрет на подготовку военнослужащих Украины на территории Хорватии, сообщают информационные агентства.
Предложение о подготовке бойцов ВСУ поддержали 97 из 151 членов парламента, это на четыре меньше, чем необходимо для принятия решения, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что 10 депутатов высказались против, остальные воздержались или не присутствовали в момент голосования.
В ноябре в ряде стран начала работу тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии.
На линии Сватово-Кременная в ЛНР уничтожены несколько бронемашин ВСУ
Группа бойцов Центрального военного округа ВС России «Отважные» уничтожили несколько единиц техники ВСУ на линии фронта у городов Сватово и Кременная в ЛНР, рассказал один из военнослужащих.
Украинские военные в последнее время пытаются не скапливать больших сил в одном месте, поскольку знают, что за ними идет наблюдение и по скоплениям могут быть нанесены удары, сказал собеседник РИА «Новости».
В пятницу были подбиты БМП и внедорожник, добавил он. Боец пояснил, что огонь артиллерии наводили при помощи беспилотного летательного аппарата. Уничтожение техники сняли с помощью оперативного контроля.
Ранее в ЛНР на линии Сватово-Кременная в ЛНР бойцы «Отважных» отразили несколько наступлений ВСУ с помощью боевых машин поддержки «Терминатор».
В Молдавии остановили вещание шести телеканалов за поддержку России
В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине
В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.
Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.
Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».
Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».
Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).
По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Тимошенко в своем Telegram-канале призвал украинских граждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.
Он уточнил, что такие меры вводятся «в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины».
Кроме того, в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как дефицит электричества изменил Украину.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Памятник Пушкину демонтировали в Днепропетровске
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтирован в Днепропетровске
Памятник классику русской литературы Александру Пушкину был демонтирован в Днепропетровске на Украине, сообщили местные СМИ.
Местное издание «Днепр оперативный» сообщило, что в Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».
Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Ранее в Одесской области в городе Ананьев убрали бюст русского поэта Александра Пушкина. До этого в ноябре в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе.
«Укрэнерго» заявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии
На Украине произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации.
Потеря более половины потребления объединенной энергетической системы означает режим системной аварии, передает РИА «Новости».
Напомним, утром в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева начались проблемы с водоснабжением.
Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству
Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.
Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.
В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.
В Киеве возникли перебои с водоснабжением
Кличко: В Киеве повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с водоснабжением
В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он призвал жителей города подготовить запас питьевой и технической воды. По его словам, в настоящее время специалисты работают над стабилизацией системы.
Утром пятницы по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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