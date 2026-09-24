Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
В партии Сары Вагенкнехт опровергли сделку с АдГ
Партия Вагенкнехт опровергла соглашение с АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт
Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али опровергла слухи о соглашении с «Альтернативой для Германии» по распределению должностей в парламенте Саксонии-Анхальт.
Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али не подтвердила договоренности с «Альтернативой для Германии» по разделу руководящих постов в ландтаге. По ее словам, ССВ не намерена блокировать кандидата от АдГ на должность председателя парламента, однако взаимного обмена должностями не планируется, пишет РИА «Новости».
«Никакой подобной сделки нет», – подчеркнула Мохамед Али в эфире телеканала ARD. Она добавила, что партия вообще не собирается выдвигать собственного претендента на пост вице-председателя.
Кроме того, депутаты ССВ не проголосуют за лидера списка АдГ Ульриха Зигмунда при выборе премьер-министра Саксонии-Анхальт из-за принципиальных разногласий. Тем не менее, они планируют воздержаться от голосования, что не помешает АдГ сформировать правительство меньшинства.
Мохамед Али полностью исключила создание коалиции с АдГ, но допустила возможность сотрудничества по отдельным вопросам. Пока партии ведут предварительные консультации. Первое заседание нового парламента региона пройдет 6 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.
Сопредседатель правой фракции Алис Вайдель заявила о праве политической силы на формирование нового правительства региона.
Ранее сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от АдГ Ульриха Зигмунда.