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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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США провоцируют урановые проблемы по всему миру

США готовят удар по российскому урановому топливу Донат Сорокин/ТАСС
США нашли новый способ экономически уязвить Россию. Они всерьез заговорили о готовности отказаться от российского урана. Между тем новые санкции могут ударить не только по американскому рынку, но и поднять цены на урановое топливо по всему миру. Более того, США могут подставить европейские страны, где отсутствие российского уранового топлива означает закрытие атомных стаций.  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Су-35 – один из самых совершенных истребителей в мире Минобороны РФ/ТАСС
Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится. Подробности...
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Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»

Украина, может быть, и войдет в ЕС. Однако как эта Украина будет в итоге выглядеть – большая загадка Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press
Украина вступит в НАТО, а Польша резко усилится. Такого рода сценарии геополитического расклада, который может наступить по итогам спецоперации, обсуждают уже не только эксперты, но и лидеры европейских стран. Казалось бы, подобное будущее не несет России ничего хорошего. Однако на самом деле главными пострадавшими в итоге станут и Запад, и Украина, и Евросоюз. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
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Евдокия Шереметьева
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    США провоцируют урановые проблемы по всему миру

    США готовят удар по российскому урановому топливу
    		  
    13 марта 2023, 09:00
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    США нашли новый способ экономически уязвить Россию. Они всерьез заговорили о готовности отказаться от российского урана. Между тем новые санкции могут ударить не только по американскому рынку, но и поднять цены на урановое топливо по всему миру. Более того, США могут подставить европейские страны, где отсутствие российского уранового топлива означает закрытие атомных стаций.

    Атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, заявили семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию. Они внесли на рассмотрение соответствующий законопроект о запрете импорта российского урана.

    Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран».

    По его словам, предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.

    К чему может привести принятие подобного законопроекта? Американские власти используют два механизма санкций. Первый запрет распространяется только на американские компании или на импорт на американскую территорию. Второй механизм – когда запрет носит экстерриториальный характер, то есть затрагивает компании из третьих стран. Такие ограничения были введены для иранской нефти.

    «В первом случае это будет шок в большей степени для американского рынка. Потому что доля российского поставщика достаточно существенна. Американцы оценивают ее в 10-12%. А с учетом участия России во всех международных цепочках, ее доля по факту может оказаться еще выше. Но будут, конечно, последствия и для мирового рынка. Как и любое ограничение, данное решение приведет к росту мировых цен для всех потребителей урана. Это будет психологический фактор, поэтому цены могут вырасти как на 5%, так и на 20%», – полагает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    В 2021 году США импортировали из России 550 тонн обогащенного урана стоимостью 546 млн долларов. В 2022 году США заплатили столько же уже за девять месяцев. Хотя за весь 2022 год квота по импорту урана из России была меньше – около 490 тонн. Для понимания: российское урановое топливо покупает даже американская компания Westinghouse, которая поставила эксперимент на Украине по замене российского топлива в атомных реакторах советского типа.

    Заявление американского сенатора, что США сами могут добывать и производить урановое топлива для собственных нужд, в целом имеет право на существование. Однако избавиться от импорта быстро Штатам вряд ли удастся.

    «США по валовому ресурсу входят в топ-10 стран по запасам урана. Однако добыча урана в стране в последние 25 лет сократилась кратно. Это было связано во многом с тем, что в Казахстане, Узбекистане, в африканских странах разработка запасов была более экономически рентабельной, более дешевой. И американские производители просто не выдерживали конкуренции.

    Сегодня американцы могут попробовать вернуться к этим проектам, увеличить добычу. Но это потребует поддержки и субсидий на государственном уровне. Возможно, будут введены таможенные пошлины, которые помогут американским производителям работать с положительной рентабельностью на рынке», – говорит Кондратьев.

    Однако все это займет много времени – от трех до пяти лет. «И это не будет означать, что через пять лет Соединенные Штаты смогут полностью заместить российский уран, и тем более отказаться вообще от импорта. Если стоимость ядерного топлива существенно вырастет, то это может привести к изменениям на рынке электроэнергии. И какие-то атомные электростанции в США даже могут решиться уйти с рынка», – не исключает Сергей Кондратьев.

    Пока в этой истории много неизвестных. «Смогут Соединенные Штаты вообще получать урановый концентрат из Казахстана и Узбекистана и перерабатывать его на мощностях в Европе или собственных мощностях или не смогут? Ведь существенная добыча и производство уранового концентрата контролируется Росатомом. Будут это допускать санкции или нет?» – говорит Кондратьев.

    По его мнению, шок все же будет краткосрочным, так как у Соединенных Штатов есть возможность найти других поставщиков. В итоге на рынке урана может произойти перераспределение потоков по примеру рынка нефти. «Например, те поставщики, которые сейчас занимаются поставками урана в Китай или Европу, уйдут на рынок США, а их место займет Россия», – отмечает собеседник.

    Россия, конечно, в моменте потеряет достаточно значимый для себя рынок. Плюс может столкнуться с определенным дисконтом на свое топливо со стороны других покупателей. «Однако я не думаю, что это будет критическое воздействие и оно будет долгосрочным. В последние годы мы живем в условиях, когда спрос на уран превышает предложение по его добыче. Текущий спрос покрывается в том числе за счет сокращения запасов и за счет переработки оружейного урана. Поэтому я бы не волновался за среднесрочную перспективу российского урана. Спрос на него, на мой взгляд, будет существенным, в частности со стороны Китая и Индии, возможно, и других развивающихся стран. Тем более, что Росатом сейчас строит там атомные электростанции по российскому проекту и тем самым создает долгосрочный устойчивый спрос на российское ядерное топливо», – говорит Кондратьев.

    Второй сценарий, когда США запрещают покупать российское топливо не только своим компаниям, но и европейским и другим – пока выглядит маловероятным.

    «В этом случае серьезный удар может быть нанесен по европейскому рынку. Потому что как минимум пять стран – Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия и Финляндия – серьезно зависят от российского ядерного топлива и не имеют альтернатив»,

    – говорит Кондратьев. Отказ от российского топлива означает для этих стран преждевременное закрытие атомных станций, а это даже без общего энергетического кризиса в Европе создаст серьезные проблемы.

    До сих пор американцы пытались – в основном с помощью политического давления – заставлять Европу отказываться от российских энергоресурсов. Однако эксперт не верит, что американцам удастся принудить ЕС отказаться от ядерного топлива из России, так как пять европейских стран точно на такое не пойдут. А принять санкции можно только единогласно.

    Европейцы, напомним, эмбарго на российский газ так и не ввели, так как это слишком болезненно, да и замены нет. Аналогичная история будет, скорее всего, и с урановым топливом. По этому вопросу европейцы не пойдут на поводу США. 

     
     
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