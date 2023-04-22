Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина

МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов

Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.

По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.

В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.

Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.