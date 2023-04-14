Норвегия осложнит работу России в Арктике

Решение Осло выслать 15 российских дипломатов всерьез осложнит отношения между двумя странами

МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?

Правительство Норвегии накануне объявило персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. В заявлении МИД страны это назвали «ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России». Сейчас в Осло аккредитованы около 40 российских дипломатов, поэтому высылка составляет более трети их числа.

По словам главы МИД Анникен Хюитфельт, послы объявлены персонами нон грата в связи с тем, что якобы вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Она заверила, что Осло намерен поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой, поэтому Россия должна сохранить в стране дипмиссию.

Уточняется, что решение о высылке было принято с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность». Хюитфельт добавила, что «Россия в настоящее время представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии». В связи с этим МИД страны обещает не выдавать визы «сотрудникам российских разведслужб».

Как передает ТАСС, МИД России пообещал, что Москва незамедлительно ответит на действия Норвегии. «Россия даст соответствующий ответ», – подчеркнули в дипведомстве. Напомним, в апреле прошлого года Россия и Норвегия также обменивались высылкой дипломатов (по схеме три к трем). В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.

«Норвегия идет по пути Чехии и Нидерландов. Именно Чехия в апреле 2021 года первой прибегла к такой высылке еще до начала спецоперации, а в начале СВО такую высылку устроила Голландия. Трудно было ожидать, что Норвегия останется в стороне, тем более – она наш сосед», – говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«15 сотрудников посольства – это очень большая цифра, которая станет ударом по нашим отношениям. Осло повышает ставки и обостряет и без того непростую ситуацию на Севере Европы и в Арктике», – уверен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

На эту тему

В частности, рост напряженности между Осло и Москвой может еще больше осложнить работу «Арктического совета» – международного форума для стран арктического региона. Москва в настоящее время является председателем этой организации, но Норвегия должна взять на себя бразды правления 11 мая.

Ткаченко также усомнился в данных МИД Норвегии о том, что российские дипломаты были разведчиками. Но даже если представить, что все так и было – тогда Норвегия ударила по своей национальной безопасности. «Как правило, такие высылки вредны. Если ты реально видишь разведчиков – значит, ты можешь за ними следить, вести их по ложному следу и так далее», – сказал политолог, добавив, что действия Осло лишены логики даже в теории.

По мнению Трухачева, если же Россия в ответ вышлет 15 норвежских дипломатов, это серьезно скажется на работе посольства Норвегии, а также отразится на работе генконсульств в Москве, Петербурге и Мурманске. Некоторые из них могут закрыться. «Норвегия наш сосед, но мы ей уделяем несправедливо мало внимания. Эта страна может доставить неприятности, поэтому нам нужно быть готовы к любому развитию событий», – уверен эксперт.

В будущем Осло может в очередной раз попытаться заблокировать России доступ к полярному архипелагу Шпицберген.

Весной прошлого года МИД Норвегии обещал закрыть для российских грузовиков единственный пункт пропуска «Стурскуг» на российско-норвежской границе. Страна запретила всем российским судам, кроме рыболовных, заходить в свои порты. Летом того же года Норвегия отказалась пропускать груз для российских поселений на Шпицбергене.

Ситуация нормализовалась только после того, как в Госдуме решили изучить вопрос денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств в Баренцевом море. «Сейчас нужно готовиться к тому, что Норвегия вообще не будет соблюдать никаких обязательств перед Россией. Будучи страной НАТО, тесно связанной с Евросоюзом, Норвегия придерживается этого курса. Осложнения здесь неизбежны», – прогнозирует политолог.

Несмотря на то, что Норвегия не входит в Евросоюз, ее отношение к России «среднее по Европе», добавляет эксперт. «С одной стороны, из всех стран Северной Европы норвежцы настроены к нам наименее враждебно. С другой стороны, Норвегия поставляет оружие на Украину. В этом вопросе более-менее адекватные отношения у нас остались только с Венгрией, Австрией, Мальтой, Кипром, Ирландией, Исландией и Люксембургом», – пояснил Трухачев.

Норвегия, подчеркивает собеседник, и сама успешно производит некоторые виды оружия, например, противокорабельные ракеты, катера, «поэтому было бы странно, если бы Осло остался в стороне от поставок вооружений Украине».

«Кроме того, Норвегия – страна, которая зависит скорее о внешнеполитической линии ЕС, чем США. Например, когда Йенс Столтенберг был премьер-министром, то не всегда следовал указке Соединенных Штатов. Знаменитый договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане Столтенберг подписал в 2010 году с Дмитрием Медведевым вопреки позиции США», – напомнил Трухачев.

Ткаченко также согласен с тем, что среди остальных стран Северной Европы Норвегия демонстрировала условно прагматичный подход в отношении России, сохраняя свободное пересечение границы по шенгенским визам. По его словам,

на фоне других поставщиков оружия Украине Норвегия действует не очень активно, однако это тоже одна из причин ухудшения отношений между странами.

Напомним, в феврале Норвегия обещала передать Украине восемь своих танков Leopard 2. С марта прошлого года норвежцы поставляют Украине различные системы вооружения, включая противотанковые, зенитные, береговые, артиллерийские и многие другие. Правительство Норвегии передало не менее 4 тыс. легких противотанковых средств М72 (ПТРК).

Среди переданных артиллерийских систем – РСЗО и самоходные гаубицы. Также ВСУ получили 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III, подразделения микродронов Black Hornet. Страна также обязалась отправить Украине ракеты Hellfire, пусковые установки и блоки наведения, приборы ночного видения, каски, бронежилеты, полевые пайки, противогазы, спальные мешки, коврики и одежду.

«Видимо, норвежцы захотели показать нордическую солидарность с Финляндией и Швецией. Финны уже вступили в НАТО, шведы хотят вступить. Вот Осло теперь показывает, что они единым фронтом стоят против России. Норвегия уже присоединилась практически ко всем санкциям, поэтому особых экономических отношений у нас нет и вряд ли появятся в среднесрочной перспективе», – заключил Ткаченко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД